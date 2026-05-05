După Cătălin Predoiu, și Nicoleta Pauliuc cere PNL să rămână la guvernare: „Cu patru condiții ferme”

Nicoleta Pauliuc este al doilea lider al Partidului Național Liberal (PNL), după Cătălin Predoiu, care susține că partidul trebuie să rămână la guvernare, deși parlamentarii au votat moțiunea PSD-AUR și au dat jos Guvernul condus de președintele liberalilor, Ilie Bolojan.

„Îl respect pe Ilie Bolojan pentru întreaga sa carieră și pentru lucrurile îndrăznețe pe care și le-a asumat ca premier. Și mi-aș dori ca, în acest punct de cotitură, PNL să nu confunde demnitatea cu încăpățânarea, și consecvența cu rigiditatea. Alături de Ilie Bolojan, PNL și-a asumat în ultimele luni reforme grele”, a scris Nicoleta Pauliuc, pe Facebook.

Senatoarea PNL arată că partidul ar trebui să rămână la guvernare „acum, când aceste măsuri încep să dea roade” și că intrarea în opoziție ar fi „o eroare istorică”.

„Aceasta nu ar fi demnitate — ar fi abandon. PNL trebuie să rămână parte a unei guvernări pro-europene. Cu patru condiții ferme: parcursul euro-atlantic al României reconfirmat fără echivoc, continuarea reformelor începute de Guvernul Bolojan, parteneriatul cu Președintele asumat ca atare — nu negat la televizor, și excluderea AUR semnată în scris de toți partenerii de coaliție, fiecare cu propria semnătură”, a adăugat Pauliuc.

Nicoleta Pauliuc a mai subliniat că PNL a rezistat la „furtuni mai grele” și va „rezista și acum”.

Conducerea PNL se va reuni într-o ședință, marți, începând cu ora 17:00, pentru a decide următorii pași după ce Guvernul Bolojan a fost dat jos prin moțiune de cenzură.

