După adoptarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu a declarat, marţi, că nu trebuia să se ajungă în această situaţie, iar negocierile trebuiau să continue. „PNL este un partid cu relevanţă strategică pentru România”, a afirmat el, adăugând că liberalii nu trebuie să abandoneze guvernarea și că este multă emoție în partid.

„În anul 2025 s-a muncit foarte mult în această țară din punct de vedere politic pentru a fi păstrată pe un curs euroatlantic, a i se da o șansă de dezvoltare printr-o Coaliția la care s-a ajuns cu foarte multă greutate. Această Coaliție avea altă misiune. Avea misiunea să garanteze drumul euroatlantic al României, să facă corecțiile necesare la echilibrele macrobugetare și să asigure o proiecție de dezvoltare, de investiții și de bunăstare.

Din păcate, pe parcurs s-a pierdut această misiune și în niciun caz nu trebuia să ajungem în acest punct în care s-a ajuns. Soluția moțiunii nu este una benefică pentru România”

