Conducerea USR intră în ședință după scandalul privind studiile lui Ionuț Moșteanu. Surse din interiorul partidului au declarat pentru Digi24.ro că o parte din membrii Biroului Național urmează să îi ceară lui Dominic Fritz să retragă sprijinului politic pentru ministrul Apărării.

Biroul Național al USR intră în ședință de la ora 12:00, după ce neclaritățile din CV-ul ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, au stârnit un adevărat scandal în spațiul public.

O parte din membrii conducerii USR plănuiesc să ceară în cadrul ședinței retragerea sprijinului politic pentru Ionuț Moșteanu, după cum au declarat surse din partid pentru Digi24.ro. „V-ați uitat ce val de hate (ură n.red) a apărut de ieri și până azi cel puțin?”, susține unul dintre membrii partidului, sub condiția anonimatului.

Aceștia îi vor cere lui Dominic Fritz, președintele partidului, să supună la vot retragerea sprijinului politic pentru ministrul Apărării. Totuși, este posibil ca mișcarea să fie una izolată, având în vedere că Ionuț Moșteanu are de partea sa o bună parte a conducerii partidului, iar solicitarea să nu aibă șanse de reușită dacă va fi supusă la vot.

„Poate își dă singur demisia astăzi”, a mai declarat un alt membru al USR pentru Digi24.ro.

Potrivit jurnaliștilor Libertatea, ministrul Apărării a trecut în primul CV oficial că a absolvit Universitatea Athenaeum, deși acesta nu a fost student acolo niciodată. Ionuț Moșteanu a precizat într-o postare pe Facebook că a fost o eroare care îl jenează. „Într-un CV făcut în 2016 în viteză pe un model de pe net a rămas o greșeală care recunosc că mă jenează. Nu am dat prea multă atenție atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze”, a scris Moșteanu.

De asemenea, în CV-ul ministrului figurează studii nefinalizate în cadrul Facultății de Automatică din cadrul Universității Politehnice din București. Moșteanu a explicat într-o intervenție la Digi24 că a oprit studiile pentru a lucra, continuându-și ulterior studiile superioare pe care le-a finalizat în 2015, cu un master început în cadrul Facultății de Politică, Filozofie și Economie.

Primul său CV a apărut în spațiul public odată cu intrarea în politică și obținerea de funcții la stat (consilier al ministrului Transporturilor,și membru în Consiliul de Administrație al unor companii de stat).

Bolojan i-a luat apărarea lui Moșteanu

Ilie Bolojan a vorbit joi seara, la Digi24, despre scandalul diplomei lui Ionuț Moșteanu. Premierul a ținut să precizeze faptul că nu „lucrează cu CV-uri” și încearcă să facă tot ceea ce este mai bun pentru România. Ilie Bolojan a mărturisit că i-a spus lui Moșteanu să „țină capul sus”.

USR i-a retras sprijinul și președintei de partid

La începutul acestui an, liderii USR i-au retras sprijinul chiar și președintei de partid, la acea vreme Elena Lasconi, din cursa pentru Cotroceni. Decizia a fost luată și anunțată chiar în frunte cu Ionuț Moșteanu, care a susținut sprijinirea lui Nicușor Dan la prezidențiale în locul Elenei Lasconi. Ulterior, Dominic Fritz a preluat conducerea interimară și apoi deplină a partidului.

