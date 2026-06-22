Liderul George Simion a declarat luni seară, după întâlnirea cu premierul desemnat Adrian Veștea, că susține ideea lansată de Călin Georgescu privind blocarea susținerii noului Guvern și a cerut suspendarea președintelui Nicușor Dan. Simion afirmă că șeful statului „trebuie suspendat” din cauza modului în care a gestionat relația cu opoziția și cu formațiunile parlamentare.

Întrebat dacă este de partea lui Călin Georgescu sau a premierului desemnat Adrian Veștea, George Simion a răspuns tranșant.

„Călin Georgescu are dreptate: la cum s-a comportat până acum, Nicușor Dan trebuie suspendat. Noi avem 90 de voturi, nu sunt suficiente. Vom merge mai departe cu procesul suspendării, dacă nu revenim la democraţie, la votul poporului, la respect pentru toate formaţiunile politice, pentru tot electoratul. Societatea românească nu mai poate fi dezbinată, vrem să fim un factor de dialog, vrem să fim un factor de echilibru. Țara, în actuala criză, are nevoie de echilibru, de soluții. Noi am prezentat soluțiile și vom vorbi în continuare despre soluții”, a spus George Simion.

Liderul AUR a reiterat că formațiunea sa își va susține pozițiile și în Parlament.

„Noi am prezentat soluţiile şi vom vorbi în continuare despre soluţii, şi de la tribuna Parlamentului”, a completat acesta.

Întrebat dacă Nicușor Dan știa despre întâlnirea sa cu Adrian Veștea, George Simion a evitat un răspuns clar.

„Nu ştiu ce ştia Nicuşor Dan, nu ştiu ce i s-a adus la cunoştinţă sau nu, departe de mine. Cred că domnul cu care stătea la masă la Bruxelles ştie mai bine ce ştie şi ce nu ştie, ce a fost informat şi nu a fost informat”, a afirmat liderul AUR.

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Editor : Ș.A.