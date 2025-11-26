Live TV

Grindeanu: Nimeni nu-şi doreşte să existe excepţii la cumulul pensie-salariu. Dar deciziile CCR trebuie respectate

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, că nimeni nu doreşte să existe excepţii în proiectul privind interzicerea cumulului pensie-salariu la stat, dar există nişte decizii ale Curţii Constituţionale care trebuie respectate.

Grindeanu a fost întrebat dacă în proiectul de lege privind interzicerea cumulului pensie-salariu la stat care urmează să fie finalizat în coaliţia de guvernare există categorii exceptate şi dacă sunt controverse între partide în privinţa acestui proiect.

„Nu sunt niciun fel de controverse. Eu cred că ministrul Muncii a explicat foarte bine ieri la toată lumea. Nimeni nu-şi doreşte să existe excepţii. Absolut nimeni. Doar că există anumite decizii ale Curţii Constituţionale legate de anumite categorii. Acele decizii trebuie să fie respectate. Nimic în plus. Absolut nimic în plus”, a explicat Grindeanu, la Palatul Parlamentului.

El a menţionat că în prima formă a proiectului existau unele excepţii, dar i-a cerut ministrului Muncii să le elimine pe toate.

„Nu s-a luat o decizie ieri în coaliţie în ce formă se va promova acest proiect. Ori va fi prins ca parte a unei viitoare angajări de răspundere, ori va fi trimis ca proiect de lege, nu s-a luat decizia”, a afirmat liderul PSD.

