Hubert Thuma nu vrea ieșirea de la guvernare: Locul PNL este acolo unde se iau decizii pentru români, nu pleacă nicăieri

Președintele PNL Ilfov, Hubert Thuma, vrea ca liberalii să facă parte și din viitorul executiv, după ce moțiunea de cenzură la adresa Guvernului Bolojan a trecut de Parlament. „PNL nu pleacă nicăieri”, a spus el, motivând că reformele începute trebuie continuate.

„Votul de astăzi nu schimbă realitatea în care se află România. Problemele rămân aceleași și tot aceleași rămân și soluțiile. Nu cred că cineva are motive să sărbătorească ce s-a întâmplat azi în Parlament. O moțiune câștigată nu plătește facturile românilor, nu deblochează un singur proiect din PNRR, nu aduce o investiție în plus și nu rezolvă nicio nedreptate resimțită de oameni. Ce face, în schimb, este să prelungească o incertitudine pe care România nu și-o permite”, a scris Thuma, considerat din tabăra anti-Bolojan din PNL, pe Facebook.

El a mai spus că „PNL nu pleacă nicăieri. Ne-am asumat guvernarea într-un moment greu, am început reforme pe care alții le-au amânat ani la rând, am readus seriozitatea în relația cu instituțiile europene și am pus țara pe un drum corect.”

„Acest drum trebuie continuat. Munca începută pe reformă administrativă, pe disciplină bugetară, pe absorbția fondurilor europene, pe respectarea angajamentelor asumate nu se oprește pentru că s-a votat o moțiune. Continuă”, a adăugat el.

„Le spun direct românilor: Vă datorăm respect. Respect înseamnă să nu vă mințim că există soluții ușoare. Respect înseamnă să ducem la capăt ce am promis, nu să fugim când devine incomod. Respect înseamnă să punem țara înaintea calculelor de partid și exact asta am făcut, exact asta vom face.

Vreau să fie limpede și un alt lucru: PNL își va exercita rolul în deplină colaborare cu Președintele României. Stabilitatea acestei țări nu se construiește din declarații, ci din lucrul împreună al instituțiilor care răspund în fața românilor. Vom susține fiecare pas care apără interesul național, parcursul european al României și încrederea partenerilor noștri” a continuat Thuma.

„Propun să nu transformăm un moment politic într-o criză de stat. Cei care au ales calea moțiunii și-au asumat o responsabilitate, noi ne-o asumăm pe a noastră: Să muncim mai departe, cu seriozitate, pentru o Românie care merge înainte. Locul PNL este acolo unde se iau decizii pentru români. Acolo vom fi. Astăzi, mâine și în perioada care urmează”, a conchis el.

Mai mulți lideri din PNL, inclusiv Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc și Adrian Veștea, s-au pronunțat pentru găsirea unei soluții prin care PNL să rămână la guvernare.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, și-a exprimat, pe de altă parte, sprijinul pentru Ilie Bolojan.

