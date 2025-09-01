Live TV

Kelemen Hunor: „Clasa politică trebuie să se distanţeze odată pentru totdeauna de AUR şi de politicienii extremişti”

photo-collage.png - 2025-09-01T214234.151
Kelemen Hunor. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis luni un mesaj dur după recentele incidente violente din România, în care mai mulți muncitori străini au fost atacați. El a condamnat „orice formă de violenţă verbală şi fizică” și a spus că responsabilitatea nu revine doar agresorilor, ci și celor care incită de ani de zile la ură împotriva comunităților minoritare, îndemnând clasa politică „să se distanțeze odată pentru totdeauna de AUR și de politicienii extremiști”.

„Condamnăm orice formă de violenţă verbală şi fizică. În ultimele zile, lucrătorii străini au fost atacaţi – oameni care doresc să muncească cinstit şi să îndeplinească sarcini pe care nimeni altcineva nu le face. Violenţa nu are loc în societate şi nu ar trebui niciodată tolerată”, a scris, luni, pe Facebook, Kelemen Hunor.

Acesta a subliniat că vina nu aparține doar agresorilor, ci și celor care, prin discurs, au întreținut climatul de ură.

„Responsabilitatea nu revine doar autorilor, ci şi celor care incită de ani de zile la ură împotriva comunităţilor minoritare şi încearcă să facă acceptabilă atmosfera ostilă”, a transmis liderul UDMR.

Kelemen Hunor cere clasei politice să rupă legăturile cu extremismul.

„Clasa politică trebuie să se distanţeze odată pentru totdeauna de AUR şi de politicienii extremişti. Ştiu că situaţia din ţară este dificilă în acest moment, dar populismul nu este niciodată soluţia, iar provocarea nu este niciodată remediul”, a adăugat el.

Mesajul vine în contextul unor incidente violente care au avut loc recent în România.

Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Cluj-Napoca, după ce a atacat un cetățean străin aflat la muncă în România, lovindu-l cu o bucată de lemn în cap, în spate și la picioare. Victima a ajuns la spital în stare critică, iar medicii au precizat că nu există certitudinea că va supraviețui.

În aceeași zi, la București, un cetățean din Bangladesh care lucra ca livrator a fost agresat de un tânăr de 20 de ani.

