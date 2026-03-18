Kelemen Hunor a declarat că blocajul din jurul bugetului și tensiunile din Coaliție nu reprezintă un „joc de forță”. Acesta se declară optimist că situația va fi deblocată: „Nu voi comenta în niciun fel, fiindcă văd și alte discuții în spațiul public și n-aș vrea să alimentez aceste discuții. Eu cred că până la urmă se va găsi o soluție și se va vota bugetul și nu va fi o înfrângere nici pentru premier, nici pentru Guvern, nici pentru Coaliție”.

Kelemen Hunor spune însă că direcția trebuie să fie clară: „Eu sunt convins că această coaliție trebuie să meargă mai departe. Până la rocadă avem un an și trebuie să mergem în această formulă. Ilie Bolojan merge ca premier mai departe până la rocadă. Așa cred eu că așa se va întâmpla. Cine își dorește să fie 10-11 luni premier? Bolojan nu trebuie să plece”.

În opinia sa, nici scenariul schimbării premierului nu este realist: „Nu se poate. PNL trebuie să fie de acord. Nu depinde nici de mine, nici de ceilalți lideri. O criză politică nu ar fi o problemă dacă se rezolvă a doua zi. Dar în acest moment eu nu văd alternativa”.

În ceea ce privește blocajul legat de ajutoarele pentru pensionari, Kelemen Hunor spune că nu are răspunsuri din interiorul negocierilor, dar indică o posibilă soluție: „Cred și sper că varianta creditelor bugetare care vor fi trase după rectificarea bugetului ar însemna o soluție viabilă”.

Acesta a respins ideea unor „bătălii de orgolii” în Coaliție: „Nu vreau să intru în astfel de speculații”.

