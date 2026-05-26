Video Kelemen: Tomac e om onorabil. Dar să încredinţezi formarea unui guvern unui preşedinte de partid care nu e în Parlament e interesant

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marţi seară, că nu a discutat cu preşedintele Nicuşor Dan despre intenţiile acestuia de a nominaliza un premier şi că a aflat din presă că urmează să fie chemat, din nou, la Cotroceni. Kelemen Hunor a precizat că nici cu Eugen Tomac, vehiculat în spaţiul public ca viitor premier, nu a discutat. „Cred că domnul preşedinte vede că e o problemă de formare a guvernului şi a găsit o ecuaţie pentru a rezolva această problemă şi încearcă acum să vadă dacă va funcţiona”, a declarat Kelemen Hunor. Liderul UDMR a precizat că Tomac este un om onorabil, dar, este „cam interesant” să fie pus să formeze un guvern preşedintele unui partid care nu este în Parlament.

„Eu, de săptămâna trecută, când am avut consultările formale cu preşedintele Dan, eu n-am mai vorbit cu el (...) Deci nu ştiu, nu mi-a zis preşedintele nimic de ce intenţie are, cu cine doreşte să formeze un guvern. Nici cu domnul Tomac n-am vorbit. Deci nu ştiu. Ştiu exact ce scrie în presă. Atâta pot să vă spun. Poate că e o variantă dacă a apărut pe surse pe care se bazează cineva. Cred că domnul preşedinte vede că e o problemă de formare a guvernului şi a găsit o ecuaţie pentru a rezolva această problemă şi încearcă acum să vadă dacă va funcţiona”, a declarat Kelemen Hunor, la Euronews, despre nominalizarea lui Eugen Tomac în funcţia de premier. 

Întrebat dacă numirea lui Eugen Tomac în funcţia de premier este o ecuaţie rezolvabilă, Kelemen Hunor a spus despre acesta că este „un om extrem de onorabil”, dar că reprezintă un partid care nu este în Parlament. 

„Sunt cel puţin două sau trei chestiuni care trebuie, aşa cred eu că trebuie, separate. Persoana domnului Eugen Tomac, nu e nimic personal aici, îl ştiu, e un om extrem de onorabil, corect. Ne ştim încă din Parlament că a fost foarte mult timp parlamentar, la Camera Deputaţilor şi e un om care ascultă pe toţi, un om care nu este conflictual. Deci, în acest punct de vedere, ar fi ok. După aceea, trebuie să vedem pe cine reprezintă domnul Tomac. Şi aici vorbim despre un partid care nu e în Parlamentul României”, a spus Kelemen Hunor. 

Liderul UDMR s-a întrebat ce fel de guvern ar putea forma Eugen Tomac. 

„Să încredinţezi formarea unui guvern unui preşedinte de partid care nu este în Parlament, din punct de vedere politic, e cam interesant, ca să spun aşa. E o rezolvare interesantă a ecuaţiei. Şi după aceea nu ştim cu cine doreşte domnul Tomac, dacă va fi nominalizat, să formeze un guvern. Doreşte un guvern politic? Dacă da, atunci din cine să fie format acel guvern? Doreşti un guvern tehnocrat? E o altă variantă. Atunci trebuie să vedem cu ce program de guvernare vine. Cine va asuma susţinerea unui guvern tehnocrat cu un premier politic? Deci nu cunoaştem, cel puţin eu nu cunosc aceste detalii, fiindcă nu am avut ocazia să discut nici cu preşedintele României, nici cu domnul Tomac”, a declarat Kelemen Hunor. 

Preşedintele UDMR a mai declarat că la consultările de la Cotroceni nu a fost avansat un nume de premier. 

„N-a fost pronunţat niciun nume săptămâna trecută la consultările la care am fost eu prezent. Sigur, ne-am întrebat, domnul preşedinte, dacă avem vreo propunere. Noi am spus că nu avem o propunere de prim-ministru şi n-am mai discutat despre nume”, a spus Hunor. 

Întrebat dacă UDMR va colabora cu Eugen Tomac, în cazul în care acesta va fi numit premier, liderul UDMR a răspuns că nu are nicio problemă în acest sens. 

„Probabil, dacă ne va căuta şi vom sta de vorbă şi vom afla care sunt intenţiile, eu nu am nicio problemă. De aceea v-am spus că trebuie să separăm persoana domnului Tomac. Noi cred că împreună am fost interzişi din Ucraina, nu că am făcut ceva împotriva Ucrainei. Nu are (interdicţie în Ucraina - n.r.). Nu ştiu dacă a avut atunci când am avut eu, că mai avea cineva din PMP, fiindcă noi am iniţiat o rezoluţie, o declaraţie a Parlamentului României în susţinerea minorităţii româneşti şi maghiare din Ucraina. Încă Poroşenco era preşedintele, nu era Zelenski. Era acum foarte mulţi ani, deci nu are nicio legătură cu actuala situaţie. Nici eu nu mai am interdicţie, dar a fost acel episod. Bun, deci din acest punct de vedere, sigur că putem colabora cu Eugen Tomac, nu avem o problemă, mai ales dacă va solicita o colaborare sau o susţinere şi dacă vom şti ce doreşte să facă, ce program de guvernare doreşte”, a mai declarat Kelemen Hunor. 

Trei sunt variantele de prim-ministru analizate în prezent la Cotroceni, toate din afara grupărilor politice parlamentare, afirmă surse politice. Discuţiile purtate în prezent vizează gradul de susţinere pe care l-ar avea noul guvern în rândul deputaţilor şi senatorilor. 

Principalele nume vehiculate pentru funcţia de premier sunt cele ale consilierului prezidenţial Radu Burnete, alături de europarlamentarul Eugen Tomac - şi el consilier la Cotroceni dar şi preşedintele Partidului Mişcarea Populară. Alte nume sunt Delia Velculescu, şefă a misiunii Fondului Monetar Internaţional în Africa de Sud, invocată şi la formarea precedentului Guvern. Un alt nume menţionat în spaţiul public este cel al lui Şerban Matei, în prezent director al Direcţiei de Relaţii Internaţionale din cadrul Băncii Naţionale a României.

