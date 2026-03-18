Proiectele legii bugetului de stat pe 2026 și cel al asigurărilor sociale pentru acest an ajuns miercuri în plenul reunit al Parlamentului. Dezbaterile din comisiile reunite de buget-finanțe s-au blocat în momentul în care a izbucnit un scandal privind votul pe amendamentul PSD privind pachetul social. Şedința comisiilor de buget reunite a fost suspendată ulterior pe termen nedeterminat. „Este nevoie de discuții politice în Coaliție”, a declarat un membru al comisiei pentru Digi24.ro.

Sorin Grindeanu convoacă discuții cu membrii Coaliției

ACTUALIZARE 19.19 Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a invitat pe ceilalți lideri ai Coaliției la discuții mâine (n.r. joi), de la ora 10:00, la Camera Deputaților, au declarat surse politice pentru Digi24.ro.

Grindeanu spune că PSD nu cedează șantajului și vorbește despre majoritatea USR-PNL-AUR-POT creată ad-hoc

ACTUALIZARE 19.05 Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă, miercuri seară, că parlamentarii formaţiunii nu vor vota bugetul decât dacă acesta cuprinde Pachetul de Solidaritate. „Vreau să fiu foarte clar! Nu cedăm şantajului!”, a transmis Grindeanu, urând „drum bun împreună” noii majorităţi „USR-PNL-AUR-POT, creată ad-hoc în Parlament”. Detalii aici.

Alexandru Nazare anunță noi discuții miercuri seara în Coaliție

ACTUALIZARE 19.00 Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a insistat asupra importanței dialogului în Coaliție pentru a găsi o soluție viabilă: „Discut cu toți liderii Coaliției și este normal să o facem, fiindcă suntem într-un moment foarte important. Dacă soluția o putem găsi în seara asta sau mâine, nu vă pot garanta, dar trebuie să fie o soluție de compromis.”

Ministrul a avertizat că nu ar fi corect să se facă promisiuni care nu pot fi respectate: „Trebuie să vedem cum va evolua bugetul și care sunt condițiile. Nu putem face promisiuni nici pentru pensionari, nici pentru români care nu se pot respecta.”

În final, Alexandru Nazare a subliniat că bugetul României este prioritar: „Îmi doresc să găsim cât mai repede o soluție, pentru că România are nevoie de un buget și muncim la acesta încă din 5 ianuarie. Trebuie să fim responsabili și să avem un buget sustenabil și echilibrat.”

PNL cere PSD să renunțe la amenințarea cu blocarea votului pe buget

ACTUALIZARE 18.30 PNL le cere social-democraților, miercuri seară, să renunţe la ameninţarea cu blocatul votului pe legea bugetului de stat pe 2026, arătând că fără un buget votat în Parlament, „România intră într-un vid funcţional”, potrivit unui comunicat de presă al formațiunii.

„Partidul Naţional Liberal solicită astăzi, cu toată seriozitatea, partenerilor de coaliţie din PSD să renunţe la ameninţarea de a bloca votul asupra legii bugetului de stat pe anul 2026 şi să acţioneze în interesul cetăţenilor pe care îi reprezintă. Înţelegem că există, în orice coaliţie, divergenţe de opinie şi priorităţi diferite. Acestea se rezolvă la masa negocierilor, în cadrul instituţional agreat, nu prin ameninţări cu blocarea mecanismului bugetar al statului.

PNL şi-a asumat reforma fiscală şi responsabilitatea macroeconomică tocmai pentru că ştie ce înseamnă să guvernezi cu responsabilitate, nu cu populism”, transmite PNL, într-un comunicat oficial. Detalii aici.

Comisiile de buget-finanţe au decis suspendarea dezbaterilor

ACTUALIZARE 18.08 Comisiile reunite de buget-finanţe au decis, miercuri, suspendarea dezbaterilor, după ce lucrările au fost reluate din nou în jurul orei 18:00, dar fără a se ajunge la un acord în coaliţia de guvernare pe amendamentul de 1,1 miliarde lei, credite de angajament şi credite bugetare, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale.



Propunerea de suspendare a lucrărilor a fost făcută de Miklos Zoltan (UDMR).



S-au înregistrat 37 de voturi „pentru” suspendarea lucrărilor, 5 voturi „împotrivă” şi 8 abţineri.



Şedința comisiilor de buget reunite a fost suspendată pe termen nedeterminat. „Este nevoie de discuții politice în Coaliție”, a declarat un membru al comisiei pentru Digi24.ro.

Bogdan Huțucă (PNL): „Nu mă așteptam să fim în situația de astăzi. Ca unul dintre amendamente să pice, cu consecința neadoptării bugetului. Este fără precedent în ultimii 35 de ani.”

Moklos Zoltan (UDMR): „Țara are nevoie de buget, cât mai repede posibil. Suntem într-un impas și este nevoie de o discuție în coaliție. UDMR propune suspendarea Comisiei.”

Petrișor Peiu (AUR) le-a cerut liderilor din Coaliție să stabilească un termen clar pentru suspendarea comisiei și i-a prezentat ministrului de Finanțe „bugetul alternativ” propus de AUR.

În replică, Miklos Zoltan (UDMR) a declarat: „Propunem suspendarea până când liderii găsesc o soluție de compromis.” Din sala de ședință s-a auzit imediat: „Păi asta poate însemna și 30 de minute, și câteva zile.”

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat în şedinţă că e nevoie să se ajungă la o soluţie.

”Este de datoria noastră a tuturor să găsim soluţia care evită semnalul că bugetul Ministerului de Finanţe sau bugetul de stat n-a fost aprobat. Este un scenariu pe care nu l-am luat niciun moment în calcul şi poate avea efecte negative, importante, asupra percepţiei pieţelor, asupra României”, a spus Nazare.

Ionel Bogdan (PNL), către PSD: Blocați orice în favoarea Partidului Social Democrat

ACTUALIZARE 17.32 Deputatul PNL Ionel Bogdan le-a transmis, miercuri, celor de la PSD, că se află în aceeaşi logică pe care au avut-o şi până acum şi anume de a bloca orice în favoarea partidului, strict politic. „Nu gândiţi nimic altceva”, a mai afirmat parlamentarul PNL, în comisiile reunite de buget-finanţe, unde se dezbate proiectul bugetului de stat pe 2026.

„Acest şantaj să ştiţi că nu este la adresa premierului Ilie Bolojan sau a ministrului de Finanţe, este la adresa tuturor autorităţilor publice locale din această ţară, care trebuie să-şi finalizeze proiectele pe PNRR şi pe fonduri europene, este la adresa tuturor ministerelor şi agenţiilor care trebuie să-şi deruleze activitatea în bune condiţii”, a declarat deputatul PNL Ionel Bogdan.

Kelemen Hunor: Cred și sper că se va găsi o soluție și se va vota bugetul

ACTUALIZARE 17.20 Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, despre blocajul politic din Parlament pe tema ajutoarelor pentru pensionari, că soluția există și ține de un compromis tehnic între instituții, în condițiile în care disputa este legată de sumele necesare pentru plata sprijinului.

„Trebuie să vedem de unde pleacă povestea. Sunt în jur de 2,8 milioane de pensionari, o categorie vulnerabilă, sub 3.000 de lei pensia. De la bun început a fost discuția ca Guvernul, din bugetul pe 2026, să dea o plată one-off, pentru că nu a fost posibilă indexarea pensiilor”, a explicat Kelemen Hunor.

Potrivit acestuia, neînțelegerile sunt între Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii: „Este o discuție între Finanțe și Ministerul Muncii dacă cele 1,7 miliarde asigură aceste plăți sau nu. Ministerul Muncii spune că mai e nevoie de 1,1 miliarde, iar Finanțele spun că suma este suficientă. Avem obligația morală de a ajuta aceste persoane cele mai vulnerabile – părinții, bunicii noștri”.

Ca ieșire din impas, Kelemen Hunor propune o soluție de compromis: „Noi am venit cu o soluție. Dacă avem 1,7 miliarde, rămâne această sumă, dar punem un amendament: creditele de angajament se măresc cu 1,2 miliarde, cât este nevoie, iar după rectificare se vor asigura credite bugetare și se va plăti în două etape. Prima tranșă până în iunie, iar a doua poate fi în septembrie-octombrie. Nu este o problemă. Asta a fost discuția și în coaliție și am revenit acum cu această soluție de compromis”.

În privința impactului bugetar, liderul UDMR admite o posibilă creștere a deficitului, dar spune că aceasta ar fi limitată: „Se poate alege să mergem pe 6,2 – 6,3% deficit și să asigurăm sumele. Nu vorbim de un procent în plus, ci, în cel mai rău caz, de câteva zecimi”.

Întrebat despre tensiunile din coaliție și amenințările PSD, acesta a transmis un mesaj de calm: „Sunt convins că această Coaliție trebuie să meargă mai departe. Este o discuție neplăcută, tensionată, dar oamenii așteaptă rezultate și avem multe probleme de gestionat. Cred și sper că se va găsi o soluție și se va vota bugetul. Nu va fi o înfrângere pentru nimeni, ci o soluție pentru cei mai vulnerabili”.

Încă o amânare pentru consultări, a treia a zilei: o oră de pauză

ACTUALIZARE 17.10 Comisiile pentru buget au luat, pentru a treia oară, pauză. Amendamentul privind ajutoarele pentru pensionari a fost respins, iar PSD amenință că nu va vota bugetul. Parlamentarii care doreau să revină în plen la ora 17:00 au fost anunțați că ședința se amână din nou, până la ora 18:00.

Încă o pauză pentru comisiile reunite: 40 de minute pentru consultări

ACTUALIZARE 16:25 Președintele de ședință, liberalul Bogdan Huțucă, a propus 40 de minute pauză. Este a doua pauză pe ziua de astăzi, din cauza neînțelegerilor din Coaliție.

„Propunerea a venit de la UDMR, care ne invită la o eventuală soluție”, a spus Huțucă.

Soluția UDMR

ACTUALIZARE 16:23 Miklos Zoltan de la UDMR a spus că propunerea formațiunii sale este ca banii ceruți în plus de PSD să fie acordați la rectificarea bugetară

Ministrul Finanțelor se arată deschis să găsească surse de finanțare

ACTUALIZARE 16:20 Alexandru Nazare, replică pentru PSD: „Mi s-ar părea ca semnal un lucru care ne-ar afecta foarte mult dacă acest buget nu ar fi votat, ar transmite România un semnal care nu ne ajută deloc în acest moment, cred că e periculos, dar suntem deshiși să găsim surse de finanțare, cum am tot fost deschiși în ultimele două luni, dacă avem surse de finanțare…”.

PSD amenință că nu va vota bugetul

ACTUALIZARE 16:15 Senatorul PSD Daniel Zamfir a cerut reprezentanților Ministerului Finanțelor să găsească soluții de finanțare pentru ajutoarele pentru pensionari, ameninșând că altfel PSD nu va vota bugetul ministerului.

„Vreau să știți ceva și vreau să vă rog ceva pe reprezentanții MF, să găsiți în cele două anexe posibilitatea să finanțați pachetul one-off cu 1,1 miliarde. În caz contrar, o spunem fără niciun fel de discuție, grupul PSD nu va vota cele doua anexe la buget. Repet, aveți posibilitatea sa găsiți…”, spus Zamfir.

Cezar Drăgoescu, deputat USR, spune că PSD a luat ostatic bugetul: „E total iresponsabil ce face PSD azi! Ați luat ostatic acest buget și vreți să țineti captivă țara că nu v-a trecut vouă amendamentul. Să vadă toată lumea că vreți sa blocați țara pentru capriciile voastre”.

Manole: PNL, USR și AUR nu au propus soluții pentru persoanele cu dizabilități și pensionari

ACTUALIZARE 15. 52 Florin Manole a spus că PNL și USR au făcut absolut nimic.

„Nu îmi pasă de conduita PNL și USR față de PSD, ci eu critic că PNL și USR împreună cu AUR care au avut o conduită negativă cu privire la pensionarii cu venituri mici”, a declarat ministrul Muncii după votul în comisiile de buget.

„Ministerul Muncii pierde aproape 8 miliarde de lei în total, dar cine primește mai mulți bani? Oare nu chiar Ministrul Finanțelor care trebuie să împartă banii,? 1,1 miliarde lei pentru asistență socială mai puțin pe 2026 comparat cu bugetul pe anul anterior. Noi ne vom susține punctul de vedere până în ultimul moment, pentru că avem această datorie pentru copiii cu dizabilități și pensionari. Avem nevoie de o soluție pentru acești oameni. Nici PNL, nici USR și nici AUR nu au pus nicio secundă pe masă o soluție alternativă. Soluția lor e nicio soluție.

Dacă nu vor trece de plen aceste amendamente o să avem o consultare în partid și o să vedem ce decizie se va lua” a detaliat ministrul Muncii.

El a adăugat că PSD nu are niciun fel de înțelegere cu AUR.

Noi certuri în comisia de buget-finanțe

ACTUALIZARE 15.13 Discuțiile în comisiile de buget-finanțe reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au fost reluate.

AUR a subliniat că tocmai cei din coaliție au votat sau s-au abținut la vot pe amendamentul PSD privind acordarea unor ajutoare one-off pentru pensionarii cu venituri mici, însă „este indusă în spațiul public ideea că AUR e vinovatul de serviciu, lucru care este neadevărat”.

„Grupul AUR n-a votat legea pensiilor, pe care domnul Peiu ne ceartă acum”, a declarat social-democratul Daniel Zamfir.

În replică, liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu i-a spus lui Daniel Zamfir: „Ce îmi reproșați mie? Eu vă spun că nu ați aplicat o lege aflată în vigoare. Toți pensionarii au dreptul la indexare”.

Ulterior acestor discuții a fost votată reluarea votului pentru amendamentul PSD privind ajutoarele sociale.

Amendamentul PSD care priveşte ajutoare financiare pentru copii cu dizabilităţi şi pentru 2,8 milioane de pensionari a picat din nou la vot. Au fost 23 de voturi „pentru” (6 de la PSD, 3 ale UDMR, 2 ale SOS România, unul de la grupul PACE și unul de la minorități) și 19 voturi „împotrivă” (7 de la USR, 10 de la PNL, două de la POT și o abținere).

Strategia AUR a fost din nou prezent și nu votez.

Strategia AUR în plen

ACTUALIZARE 14.54 Partidul Alianța pentru Unirea Românilor va avea aceeași strategie pe care au avut-o și în comisiile reunite de buget-finanțe și anume să participe la ședință, însă să nu voteze amendamentele la proiectului de buget pe 2026.

Astfel, parlamentarii AUR nu vor introduce cartelele în dispozitivele care să le permită să voteze în plenul reunit. Acest lucru va afecta cvorumul de prezență în plenul reunit.

„ Dacă nu acceptă acest principiu că Guvernul poate să dea cât vrea și nu trebuie să fie o formulă rezultată dintr-o lege și care să fie valabilă în fiecare an, atunci nu participăm la vot pe o chestiune de hazard moral. V-am spus că nu participăm la vot. Opțiunea în Parlament este prezent, nu votez”, a declarat liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu, miercuri la Digi24.

El a povestit și cu privire la discuția avută cu PSD și a susținut că social-democrații s-au sucit și nu mai sprijină amendamentele AUR pentru că nu e de acord Sorin Grindeanu.

„Cu PSD am avut o discuție cu cei din comisie, nu cu vreun lider sau așa și am spus așa: «noi nu suntem orgolioși, putem să renunțăm la amendamentul cu CASS, dar acceptați și voi că amendamentele pe care noi le depunem și care sunt mult mai mici, pot fi și ele susținute». Ei inițial au zis «da», după care au zis conducerea partidului nu e de acord”, a explicat Peiu.

Întrebat dacă AUR va susține amendamentul PSD privind scutirea de CASS pentru mame, Petrișor Peiu a răspuns: „Noi ne susținem amendamentele noastre. PSD nu a susținut amendamentul legat de reîntregirea burselor și nu a susținut amendamentul legat de reîntregirea sporului de doctorat”.

Ministrul Finanțelor, discuții la Guvern cu Bolojan

ACTUALIZARE 14.25 Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a plecat de la Parlament către Palatul Victoria pentru a discuta cu premierul Ilie Bolojan, după blocajul dezbaterilor în comisiile de buget, potrivit Digi24.ro.

Înainte de a plecat căte Guvern, Nazare a fost în biroul președintelui Camerei Deputaților Sorin Grindeanu, împreun că președintele comisiei de buget a Camerei, liberalul Bogdan Huțucă și liderul grupului deputaților PNL Gabriel Andronache. La discuțiile din biroul lui Grindeanu participă și ministrul Muncii Petre Florin Manole, potrivit surselor digi24.ro.

USR acuză PSD că „se joacă de-a bugetul” cu AUR și cere vot rapid

ACTUALIZARE 14.19 USR critică dur PSD, îi acuză pe social-democrați că blochează adoptarea bugetului și că negociază cu AUR amendamente fără acoperire financiară. Reacția vine în contextul blocajului din comisiile parlamentare de buget.

„PSD știe că România nu mai are bani în plus, dar se joacă cu AUR de-a bugetul țării”, precizează reacția de presă transmisă de USR.

Formațiunea cere reluarea urgentă a lucrărilor în comisiile de specialitate și adoptarea rapidă a bugetului în varianta propusă de Guvern. „USR cere partidelor să se întoarcă în comisiile de buget și să voteze bugetul cât mai repede în forma trimisă de Guvern”, mai spune partidul.

Totodată, USR acuză PSD că încearcă să câștige capital de imagine prin propuneri fără sursă de finanțare. „PSD trebuie să înceteze să saboteze bugetul încercând să își facă imagine publică cu amendamente pentru care nu există fonduri”, conform sursei citate.

Potrivit USR, dezbaterile nu pot continua în acest ritm, în condițiile în care negocierile politice întârzie adoptarea documentului. „Dezbaterile pe buget nu pot rămâne blocate cât timp PSD se târguiește cu AUR ca să treacă diverse amendamente”, transmite formațiunea.

Florin Manole acuză PNL și USR: „Fac orice să blocheze amendamentul pentru pensionari”

ACTUALIZARE 14.00 Ministrul Muncii Petre Florin Manole, care a părăsit și el sala în momentul în care propunerea PSD a fost respinsă, susține că „PNL și USR vor să facă orice pentru a nu trece acest amendament”.

„Este un conflict pe procedură de la un minut la altul. Asta se întămplă exclusiv pentru că PNL ș USR vor să facă orice, inclusiv să inventeze procedura și să abuzeze, doar ca să nu treacă acest amendament și să dea 1 leu un plus pensionarilor. Sunt complet lipsiți de empatie. Amendamentele oricum merg în plen”, a declarat Petre Florin Manole la ieșirea din sală unde avea loc ședința comisiei de buget.

Bugetul Ministerului Muncii, avizat favorabil

ACTUALIZARE 13.20 Proiectul de buget al Ministerului Muncii pentru anul 2026 a fost avizat favorabil miercuri de comisiile reunite de buget-finanțe, cu 24 voturi „pentru”, opt „împotrivă” și 2 abțineri.

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole, a declarat la audieri că obiectivul principal este îndeplinirea integrală a obligațiilor legale în toate domeniile de competență ale ministeruluim scrie Agerpres.

„Bugetul Ministerului Muncii este de 91,8 miliarde de lei, față de execuția estimată a anului 2025 de 99,25 milioane de lei, și include finanțarea Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse, preluată din 2025. Salariile rămân la nivelul lunii decembrie 2025, punctul de pensie se menține la 81 de lei, iar drepturile reparatorii și pensiile de serviciu nu se actualizează. Bugetul este construit pe baza prevederilor legislative în vigoare, cu gestionare responsabilă și predictibilă a fondurilor publice”, a explicat Manole, la audierile în comisiile reunite buget-finanțe.

Ministrul Muncii a subliniat principalele direcții de cheltuieli și anume respectarea obligațiilor legale în domeniul pensiilor și asistenței sociale, în valoare de 55,8 miliarde de lei.

„Aici vorbim despre beneficii sociale, pensii finanțate din bugetul de stat, mecanismul de sprijin pentru consumatorii casnici de energie aflați în situație de sărăcie energetică și compensarea costurilor la energie conform OUG 27/2022”, a precizat Manole.

El a vorbit și de asigurarea funcționării continue a sistemului de servicii sociale, cu un buget de 1,37 miliarde de lei. Acesta include finanțarea asociațiilor pentru persoanele cu dizabilități, protecția consumatorilor vulnerabili și subvenționarea unităților de asistență socială (679 de unități care deservesc peste 20.000 de beneficiari: copii, vârstnici, persoane cu dizabilități), conform legislației în vigoare (Legea 448/2006, Legea 226/2021 și Legea 34/1998).

Blocaj în comisiile de buget

ACTUALIZARE 12.15 Discuțiile în comisiile reunite de buget-finanțe s-au blocat, după ce amendamentul susținut de PSD privind pachetul de ajutoare sociale a fost votat, însă rezultatul votului a fost contestat.

Membrii comisiilor au întrerupt lucrările și discută regulamentul, reprezentanții PSD susținând că amendamentul a trecut.

Voturile exprimate miercuri de parlamentarii din Comisiile reunite de buget finanţe în legătură cu amendamentul PSD privind Pachetul de solidaritate au dat naştere la dezbateri foarte aprinse legate de Regulament.

Amendamentul a primit 23 voturi pentru, 19 împotrivă şi o abţinere, în timp ce opt parlamentari AUR nu au votat, deşi au fost prezenţi în sală, exprimând opţiunea „Prezent, nu votez”.

În acest context, părerile au fost împărţite, parlamentarii PSD considerând amendamentul aprobat pentru că a întrunit majoritatea voturilor exprimate, iar PNL şi USR respins, pentru că nu a întrunit majoritatea celor care sunt prezenţi în sală, respectiv 51 de parlamentari.

Bugetul Ministerului Sănătății, mai mare în 2026

ACTUALIZARE 09.16 Bugetul alocat programelor de prevenție în sănătate va crește semnificativ în 2026, ajungând la 1,2 miliarde de lei, a anunțat ministrul Sănătății Alexandru Rogobete. Potrivit acestuia, suma este mai mare față de cele 900 de milioane de lei alocate în 2025, fiind „o creștere clară, necesară și asumată”.

Ministrul a subliniat, în postarea sa pe Facebook, importanța investițiilor în prevenție, explicând că lipsa acestora are consecințe grave: „știm foarte bine costul inacțiunii: diagnostice târzii, tratamente mai dificile, suferință care putea fi evitată”.

Oficialul a anunțat și extinderea programelor de screening pentru principalele tipuri de cancer. „Extindem programele de screening pentru cancerul de col uterin, cancerul de sân și cancerul colorectal”, a spus Rogobete.

În același timp, va fi dezvoltat și screeningul neonatal, unde România face un salt important.

„Facem un pas major în screeningul neonatal: de la 3 biomarkeri la 22 de biomarkeri, depășind media Uniunii Europene. Asta înseamnă depistare mai rapidă și șanse reale pentru copii încă din primele zile de viață”, a mai scris el pe Facebook.

Ministrul Sănătății a insistat că prevenția trebuie privită ca o investiție, nu ca o cheltuială: „Prevenția nu este un cost. Este cea mai corectă investiție în sănătate”.

În paralel, autoritățile vor susține dezvoltarea ambulatoriilor și rolul medicilor de familie, urmând să fie create programe naționale finanțate predictibil și sustenabil direct din bugetul de stat.

„Știu că nu suntem încă unde trebuie să fim. Dar direcția este clară, iar schimbările deja se văd”, a mai transmis ministrul, mulțumind echipei din Ministerul Sănătății pentru activitatea desfășurată.

Știrea inițială

Documentele, aprobate anterior de Guvern, au fost transmise Parlamentului vinerea trecută. Parlamentarii au avut termen până luni, la ora 13.00, pentru a depune amendamente, o parte dintre acestea fiind ulterior acceptate în comisiile reunite de buget-finanțe.

Citește și: PSD a obținut ajutoare pentru pensionarii militari cu votul AUR, dar a pierdut sprijinul Opoziției când a fost vorba de SRI

Luni seară, între orele 18.00 și 22.00, au avut loc ședințe comune ale comisiilor de specialitate, în cadrul cărora proiectul de buget a fost analizat, avizat și transmis mai departe comisiilor de buget. Fiecare ordonator principal de credite a fost audiat, iar proiectul a primit avize favorabile.

Marți, comisiile reunite de buget-finanțe au continuat dezbaterile și au aprobat bugetele alocate ordonatorilor de credite, urmând ca discuțiile să se încheie miercuri dimineață.

Citește și: Alexandru Nazare, despre buget: Ne repune pe un drum corect în care putem spera că scăpăm de procedura de deficit excesiv până în 2029

Ulterior, proiectele vor intra în dezbaterea plenului comun al Camerei Deputaților și Senatului, unde vor fi susținute amendamentele. Ședința este programată să înceapă miercuri la ora 16.00 și va continua joi, zi în care este așteptat și votul final.

Guvernul a adoptat cele două proiecte de buget joia trecută.

Editor : A.P. | A.G. | C.A.