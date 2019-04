Mihai Tudose, despre Carmen Dan: „O domnișoară la care să nu te uiți urât, fiindcă îi pică fardul”

Continuă războiul declarațiilor între ministrul de interne, Carmen Dan, și fostul premier Mihai Tudose, ajuns în faza jignirilor. După ce, marți dimineața, Carmen Dan a spus despre Mihai Tudose că e „bădăran, oportunist și securist”, acesta a declarat la Digi24 că își menține acuzația că ministrul de interne a mințit. „E un citat celebru: nu intra în dialog cu prostul, că se dezgheață și te inundă”, a comentat Mihai Tudose.

„Eu nu am făcut altceva decât să spun ceea ce vede o țară întreagă: că a fost dovedită mincinoasă, a fost dovedită și prin sentința care a rezultat din procesul domnului Despescu cu ministerul și cu ea, prin care a fost dl Despescu dat afară, acuzat fiind de o mulțime de chestii, pe care omul le-a demontat în instanță. Dl. chestor Ioniță, fostul șef al Poliției, o acuză de o mulțime de abuzuri, incompetență și minciună, numai că doamna se comportă așa, când îi spui chestia asta, fiindcă ai aflat că minte. Când atragi atenția că e o mincinoasă, ești bădăran. Am înțeles! Ea fiind o domnișoară la care să nu te uiți urât, să nu vorbești urât, că îi pică fardul... E ministru de interne! Punct. Nu ai voie să te comporți așa, nu ai voie să minți, eu am spus în ianuarie 2018 că mă minte, aveam dovezi că minte, era cuvântul meu împotriva cuvântului ei. Atunci, „democrația de partid”, adică șeful suprem a fost de partea ei, că, deh, consăteni. Și eu am plecat acasă, minciună rămânând la guvernare. Trageți dvs concluziile”, a declarat Mihai Tudose la Digi24.

Fostul premier susține că chestorul Ioniță - aflat în centrul acestui război al declarațiilor între el și Carmen Dan - îi spusese că nu vrea să fie șef al Poliției și a refuzat funcția, dar după ce Tudose nu a mai fost premier, Carmen Dan a insistat ca Ioniță să fie pus șef al Poliției, iar actele în acest sens au fost semnate de premierul interimar Mihai Fifor.

„Ea (Carmen Dan - n.r.) nu își va da demisia, fiindcă altcineva o ține acolo, în niciun caz nu își va da demisia, chit că e puțin supărată că n-a plecat la Bruxelles. Eu mă bucur că e acolo dintr-un punct de vedere, o bucurie puțin masochistă: toată țara vede cine ne conduce”, a mai declarat Mihai Tudose, în opinia căruia Carmen Dan dă o „mostră de jalnic caracter”.

„Când cineva își permite să mintă la asemenea nivel și intrăm în celelalte mici amănunte, cu microfonul în priză, cu 10 august..., acest om este ministru de interne, organizează alegerile libere mințind, este membru al CSAT mințind, este vicepreședinte PSD, unde, tot așa, trebuie caractere puternice ca să fii la nivelul de vârf al PSD- ului. Asta e! Luna viitoare sunt alegeri, poate poporul român îi trimite acasă. E un citat celebru: nu intra în dialog cu prostul, că se dezgheață și te inundă. Eu mă opresc, că de aici încolo înțeleg că altcineva va cerceta anumite lucruri”, a mai spus Mihai Tudose la Digi24.

Războiul declarațiilor între Carmen Dan și Mihai Tudose vine după ce luni fostul premier a postat pe Facebook scrisoarea chestorului Cătălin Ioniţă, fost şef al Poliţiei Române, însoţită de textul: „Mincinoasă. Agresivă şi incompetentă. O reprezentare perfectă a omului lu' Dragnea. Ministrul de Interne... Carmen Dan!!!”

Pe scurt, de câteva zile în spațiul public românesc a reapărut o poveste veche, din ianuarie 2018. Duminică, șeful Direcției Generale Anticorupție, Cătălin Ioniță, a transmis o scrisoare deschisă în care povestește, printre altele, momentul de anul trecut când s-a aflat la mijloc în conflictul izbucnit între Carmen Dan și Mihai Tudose. (Premierul îi cerea demisia ministrului de interne). Atunci, Carmen Dan a spus că Ioniță este de acord să fie șeful Poliției Române, dar chestorul neagă acum acest fapt și spune că a acceptat funcția în urma presiunilor.

