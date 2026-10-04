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Exclusiv Petrișor Peiu, înainte de consultări: Nicușor Dan are o abordare infantilă. O să-i spunem singura soluție la blocajul politic

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Petrișor Peiu, senator AUR
Petrișor Peiu, senator AUR. Sursa: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Singura soluție a AUR: anticipatele De ce PSD nu negociază cu AUR. Peiu: A primit interzis

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a declarat duminică seară, la Digi24, că președintele Nicușor Dan are o abordare infantilă în ce privește criza politică, pecizând că luni, la consultările de la Palatul Cotroceni, îi va spune acestuia care e singura soluție pentru a depăși blocajul: organizarea alegerilor anticipate.

„Domnul președinte trebuie să iasă din starea aceasta în care dânsul consideră un fel de carte de colorat ceea ce are de făcut și să aibă o abordare mai serioasă, mai pragmatică, care ține cont atât de Constituție și de rolul constituțional pe care îl are, dar și de realitatea politică. Dacă domnia sa continuă să se comporte ca un șoricel Jerry ascuns după colț, care abia așteaptă să-i dea cu barosul în cap, indiferent cărui motan apare, cred că suntem într-o lume de copii. Nu ia în serios nici Constituția, nici realitatea politică. Abordarea domniei sale este cam infantilă”, a declarat Peiu.

„Un președinte care vine și spune partidul cutare nu poate să intre în guvern, celălalt poate, nu este normal, adică nu înțelege care este rolul constituțional al domniei sale sau trăiește într-o lume repet fictivă”, adaugă acesta.

Singura soluție a AUR: anticipatele

Liderul AUR consideră că singura soluție pentru blocajul politic e organizarea alegerilor anticipate. Întrebat cu ce mandat merge partidul său la consultările de mâine, Peiu a răspuns:

„Îi vom transmite domnului președinte Nicușor Dan că soluția democratică, rațională, rezonabilă, constituțională, de ieșire dintr-un blocaj în care nu se poate face o majoritate stabilă este organizarea de alegeri anticipate. Eu o practică utilizată în toate statele europene, toate statele democratice”.

„Cineva trebuie să îi spună că tot ceea ce face domnia sa trebuie să se încadreze niște limite atât constituționale, cât și de bun simț. Îmi pare rău că celelalte partide nu observă acest derapaj major al președintelui și nu-l sancționează. Noi, de exemplu, am sancționat atunci când președintele a numit un candidat de premier dintr-un partid, fără ca acel partid să fie de acord. Eu cred că și celelalte partide ar trebui să sancționeze”, mai spune Peiu.

De ce PSD nu negociază cu AUR. Peiu: A primit interzis

Despre eventuale negocieri PSD-AUR, Peiu spune că acestea nu au loc pentru că Nicușor Dan a interzis partidelor să coopteze AUR la guvernare. Mai mult, el spune că argumentul invocat de președinte, potrivit căruia o prezenţă AUR la guvernare ar afecta relaţia cu partenerii noştri pe partea de securitate şi pe partea de Uniune Europeană, este o „minciună”.

„E un alt aspect care descalifică comportamentul domnului președinte, pentru că este o minciună. Noi am avut chiar în ultima săptămână întâlniri cu creditori internaționali importanți ai României și am lămurit toate aspectele care nu erau lămurite cu aceștia. Adică le-am răspuns la toate întrebările. Ei s-au declarat satisfăcuți, le-am spus că nici gând să afectăm stabilitatea financiară a statului.

Dimpotrivă, concepția noastră este de a reduce cheltuielile statului într-un mod consistent și mai puternic decât a făcut-o actualul guvern. Am spus public de foarte multe ori că nu avem un program nici de ieșire din UE, nici de ieșire din NATO și nici de nerespectare a vreuneia din cele trei tratate despre care vorbim, cele două tratate europene plus tratat NATO”, spune Peiu.

Editor : C.L.B.

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