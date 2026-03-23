Live TV

Miruță, despre tensiunile din Coaliție: Nazare ne ruga să nu ne mai certăm la televizor, că urma ca România să ia niște bani din piață

Data publicării:
Alexandru Nazare cere liniște în coaliție când România se împrumută de pe piețele financiare. Foto: gov.ro

Ministrul Apărării, Radu Miruță, membru în Biroul Național al USR, a declarat luni seară că tensiunile și certurile dintre partidele din coaliția de guvernare pot avea consecințe asupra dobânzilor la care se împrumută România. El a dezvăluit că ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, le cere partidelor din coaliție să se abțină de la scandaluri publice în perioadele în care România împrumută bani de pe piețele financiare.

„Lumea vorbește de încărcături nucleare, se vorbește despre raza de acțiune a rachetelor balistice, prețul petrolului explodează și în România PSD-ului îi arde de votat moțiuni de cenzură cu AUR și dup-aia s-ar aștepta că stăm la aceeași masă și vorbim din nou despre cum se face guvernul? Totuși trebuie să avem și responsabilitatea contextului, nu doar a interesului personal. (...) Tot ceea ce ne-ar trebui nouă astăzi ar fi o criză politică”, a declarat Radu Miruță luni seară, la B1 TV.

„Am participat la o discuție și, la un moment dat, ministrul (Finanțelor Alexandru) Nazare ne ruga măcar o zi, două să nu ne mai certăm unii cu alții din coaliție la televizor, că urmează ca România să ia niște bani din piață. Și lucrurile astea sunt influențate fantastic la dobânda la care te împrumuți pentru astfel de chestiuni. Ne costă pe toți bani”, a declarat Radu Miruță, neexcluzând posibilitatea ca inclusiv ratingul de țară al României să fie scăzut din cauza scandalurilor politice.

Citește și: USR rămâne în Guvern, dar atenționează PSD: „Nu vom gira derapaje care pun în pericol stabilitatea României”

VIDEO Liberalii cer o „atitudine responsabilă” de la PSD: „Dacă provoacă o criză guvernamentală, PNL nu mai poate continua în coaliție”

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Angela Similea
1
Angela Similea: Nu mi s-a cerut acordul de folosire a piesei „Casa mea” în clipul...
Rachetele antinavă NSM pot dota navele, bateriile de coastă şi elicopterele.
2
Presa rusă acuză: România și alte țări NATO creează „un coridor al morții” la Marea Neagră
Submarin iranian
3
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia. Unul tocmai a fost...
soldați din armata finlandeză
4
Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară și va...
Scumpire caburanti
5
Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața carburanților. Ministrul Energiei...
Te-ar putea interesa și:
Caransebes Airshow 2025
Miruță: Avioanele se ridică doar când este necesar. MApN primește frecvent alerte aeriene, dar nu toate ajung la populație
avioane cisterna
Ministrul Apărării: Avioanele militare americane sosite în România „nu au voie să plece cu încărcătură explozivă”
radu miruta
Miruță: Nu vom trimite soldați în Strâmtoarea Ormuz, România discută doar soluții
USR
USR rămâne în Guvern, dar atenționează PSD: „Nu vom gira derapaje care pun în pericol stabilitatea României”
Dominic Fritz
Fritz: „În loc să guvernăm, asistăm la crize politice artificiale”. Avertismentul liderului USR pentru PSD
Recomandările redacţiei
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
Liberalii cer o „atitudine responsabilă” de la PSD: „Dacă provoacă o...
pompa de alimentare cu combustibil
DOCUMENT. Ministerul Energiei a publicat proiectul de ordonanță...
ambasador Darryl Nirenberg
Ambasadorul american la București: Parteneriatul dintre SUA şi...
motorina
Motorina standard a depășit pragul de 10 lei pe litru
Ultimele știri
Cum pot tinerii din România să-și spună cuvântul în privința legilor și reglementărilor care stau la baza politicii UE
Volodimir Zelenski, îngrijorat în legătură cu aprovizionarea cu motorină
Intervenție de urgență pe coasta Mării Baltice pentru salvarea unei balene eșuate, în nordul Germaniei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Povestea unei mirese care a divorțat la trei minute de la nuntă. Ce i-a spus mirele a revoltat-o complet
Cancan
Clinica Oanei Zăvoranu, DEMOLATĂ bucată cu bucată! Aparatele de milioane, ridicate în urma executării
Fanatik.ro
„Dacă dăm cu ele în tribună de la început, e groasă!”. Jucătorii turci de care se teme Meme Stoica la Istanbul
editiadedimineata.ro
Una din patru postări de pe TikTok conține dezinformare
Fanatik.ro
Cât stă, de fapt, băiatul lui Adi Mutu pe telefon. ”Briliantul” a dat cărțile pe față
Adevărul
Cât ar putea scădea prețurile carburanților în urma instituirii stării de criză. Explicațiile experților în...
Playtech
Închiderea balcoanelor de la parter. Reguli de care să ţii cont în 2026
Digi FM
Alan Ritchson, starul din „Reacher”, acuzat că și-a bătut vecinul. Scenele teribile s-ar fi desfășurat sub...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după patru meciuri la rând fără victorie
Pro FM
Mario Fresh rupe tăcerea despre Alexia Eram: „Ne mai vedem din când în când”. Ce relație au la doi ani de la...
Film Now
Shia LaBeouf, protagonistul unui nou incident teribil, în Roma. Imagini cu actorul din „Fury” în timp ce țipă...
Adevarul
Un șofer român de TIR a fost ucis în Spania după ce a surprins un hoț furând motorină din camionul său...
Newsweek
VIDEO Gărzile iraniene amenință SUA că au rachete să doboare avioane F 35. Costă 100.000.000 $ unul
Digi FM
Negresă de post pufoasă și ușor de făcut acasă. Rețeta simplă pentru cei care țin post sau au o dietă vegană
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vrei un creier ager și după 60 de ani? Știința spune că trebuie să începi aceste obiceiuri de tânăr
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Steven Spielberg, adevărul despre cum e să lucrezi cu Tom Cruise. Ce face actorul în fiecare dimineață pe...
UTV
Bruce Willis apare în imagini rare alături de nepoata sa. Demi Moore a publicat fotografii emoționante de...