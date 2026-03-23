Miruță, despre tensiunile din Coaliție: Nazare ne ruga să nu ne mai certăm la televizor, că urma ca România să ia niște bani din piață

Ministrul Apărării, Radu Miruță, membru în Biroul Național al USR, a declarat luni seară că tensiunile și certurile dintre partidele din coaliția de guvernare pot avea consecințe asupra dobânzilor la care se împrumută România. El a dezvăluit că ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, le cere partidelor din coaliție să se abțină de la scandaluri publice în perioadele în care România împrumută bani de pe piețele financiare.

„Lumea vorbește de încărcături nucleare, se vorbește despre raza de acțiune a rachetelor balistice, prețul petrolului explodează și în România PSD-ului îi arde de votat moțiuni de cenzură cu AUR și dup-aia s-ar aștepta că stăm la aceeași masă și vorbim din nou despre cum se face guvernul? Totuși trebuie să avem și responsabilitatea contextului, nu doar a interesului personal. (...) Tot ceea ce ne-ar trebui nouă astăzi ar fi o criză politică”, a declarat Radu Miruță luni seară, la B1 TV.

El a mai adăugat că certurile dintre partidele care formează coaliția de guvernare pot avea consecințe asupra finanțelor țării, precizând că ministrul Finanțelor le cere partidelor să se abțină în perioadele în care urmează să se împrumute de pe piețele financiare.

„Am participat la o discuție și, la un moment dat, ministrul (Finanțelor Alexandru) Nazare ne ruga măcar o zi, două să nu ne mai certăm unii cu alții din coaliție la televizor, că urmează ca România să ia niște bani din piață. Și lucrurile astea sunt influențate fantastic la dobânda la care te împrumuți pentru astfel de chestiuni. Ne costă pe toți bani”, a declarat Radu Miruță, neexcluzând posibilitatea ca inclusiv ratingul de țară al României să fie scăzut din cauza scandalurilor politice.

Editor : B.P.