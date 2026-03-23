USR rămâne în Guvern, dar atenționează PSD: „Nu vom gira derapaje care pun în pericol stabilitatea României"

Critici la adresa PSD și apel la responsabilitate Solicitări și poziții asumate de USR

Comitetul Politic al USR a adoptat, luni seară,  o rezoluție cu o majoritate de 96% prin care partidul își reafirmă ferm angajamentul de a guverna în interesul românilor și de a menține stabilitatea coaliției, în timp ce atrage atenția PSD să nu provoace crize politice.

„Ne asumăm responsabilitatea de a face în continuare parte din Guvern, în formula politică și cu programul de guvernare agreate la momentul învestirii de toți partenerii, și să continuăm reforma statului în beneficiul cetățenilor”, precizează documentul adoptat de partid.

USR subliniază că așteptările cetățenilor sunt clare și urgente: reducerea privilegiilor, controlul inflației și modernizarea statului.

„România are deja suficiente probleme reale - inflație, costuri ridicate, presiuni economice. Nu ne permitem să adăugăm instabilitate politică peste acestea”, a declarat liderul USR, Dominic Fritz.

Acesta a criticat indirect și tensiunile din Coaliție: „În loc să guvernăm, asistăm la crize politice artificiale”.

Critici la adresa PSD și apel la responsabilitate

În rezoluție, USR acuză PSD de o abordare politică axată pe interese de moment și avertizează asupra efectelor asupra guvernării.

„Guvernarea nu înseamnă intrigi și scandal, ci curaj și soluții. USR va rămâne un partener responsabil, dar nu va gira derapaje care pun în pericol stabilitatea României”, a mai transmis Dominic Fritz.

Partidul face apel la respectarea acordului de coaliție și cere PSD să evite acțiuni care ar putea destabiliza guvernarea.

„Cerem PSD să nu vulnerabilizeze România, într-un moment în care țara are nevoie de stabilitate și predictibilitate”,  mai spune rezoluția.

Solicitări și poziții asumate de USR

USR mai cere deblocarea numirii Avocatului Poporului, susține măsuri economice pentru reducerea prețurilor la carburanți și condamnă ferm discursul politic agresiv din spațiul public.

„Condamnăm limbajul dezumanizant venit din rândurile PSD și AUR împotriva USR, a miniștrilor săi, a membrilor și simpatizanților”, precizează formațiunea.

În final, USR avertizează că nu va susține refacerea unei majorități cu PSD în cazul în care social-democrații ar alege să voteze o moțiune de cenzură alături de AUR și să provoace instabilitate politică.

