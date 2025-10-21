Live TV

Nazare, după descoperirea unei fraude de aproape 30 de milioane de lei: Vom curăţa piața de jucători neloiali

Evaziunea fiscală nu este doar o infracţiune, ci un furt direct din buzunarul cetăţeanului, afirmă ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, care promite „curăţarea pieţei de jucători neloiali” prin instrumente digitale, analiză de risc avansată şi voinţă. El a dat exemplul unei fraude de proporții descoperite de ANAF și DNA, în valoare de 29 milioane lei, în comerţul cu mașini second-hand.

„Azi, o nouă schemă de fraudă a ieşit la lumină. Antifrauda ANAF şi DNA au descoperit o fraudă de 29 milioane lei în comerţul cu autoturisme second-hand, printr-o schemă repetată de înşelăciune fiscală. Firma implicată a folosit abuziv regimul special de marjă, declarând valori fictive şi evitând astfel plata taxelor datorate statului. Mai mult decât atât, reţeaua nu era la prima abatere: prin mai multe firme înfiinţate succesiv, aceiaşi reprezentanţi acumulau datorii, apoi solicitau insolvenţa pentru a se sustrage de la plată. Verificările ANAF continuă în două judeţe, în colaborare cu DNA, iar direcţiile regionale ale Antifraudei monitorizează în paralel transporturile intracomunitare de autoturisme la frontiera de vest a ţării”, a scris Alexandru Nazare marți, într-un mesaj pe Facebook.

„Prin instrumente digitale, analiză de risc avansată şi, mai ales, prin voinţă, vom reuşi curăţarea pieţei de jucători neloiali. Evaziunea fiscală nu este doar o infracţiune, ci un furt direct din buzunarul cetăţeanului. De aceea, este şi obiectivul numărul 1 al ANAF şi singura cale spre un stat corect, care îşi respectă cu adevărat cetăţenii”, a mai spus ministrul Finanțelor.

Potrivit sursei citate, societatea verificată a aplicat în mod nelegal şi abuziv regimul special de marjă pentru toate vânzările de autoturisme efectuate către persoane fizice şi juridice din România şi din alte state. Autoturismele respective nu fuseseră achiziţionate la rândul lor în regim de marjă, aşa cum prevede legea.

Potrivit ANAF, prin aplicarea unei marje artificiale de aproximativ 100 de euro (inclusiv TVA) pentru fiecare autoturism, societatea a diminuat semnificativ TVA declarat şi plătit la bugetul de stat.

