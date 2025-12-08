Live TV

Nervi întinși în PSD după pierderea alegerilor din București. Liderii analizează scenariul trecerii în Opoziție (surse)

PSD. Foto: Shutterstock
Sunt tensiuni în Partidul Social Democrat, după ce formațiunea nu a reușit nici de această dată să câștige Primăria Capitalei. Surse de la vârful partidului au declarat că liderii analizează inclusiv scenariul ieșirii de la guvernare, pentru că „oamenii votează mesajul Opoziției”.

Social-democrații au pierdut o nouă rundă de alegeri importante - cele pentru Primăria Bucureștiului - după localele din iunie 2024, pierdute de Gabriela Firea în fața lui Nicușor Dan; prezidențialele din noiembrie 2024, unde Marcel Ciolacu a fost învins cu cel mai slab scor al partidului; și din nou scrutinul prezidențial din mai 2025, când candidatura comună PSD–PNL, cu Crin Antonescu, nu a trecut testul urnelor. De altfel, Daniel Băluță a reușit un scor mai slab decât cel al Gabrielei Firea în 2024: 20,51% pentru Băluță versus 22,33% cât a obținut Firea la alegerile de anul trecut. 

Surse din conducerea PSD au declarat în această dimineață că liderii partidului analizează în aceste momente inclusiv scenariul ieșirii de la guvernare, pe motiv că „oamenii au arătat că votează mesajul Opoziției”. 

Social-democrații au fost surprinși, spun surse, de scorul obținut în sectoarele 6 și 4 ale Capitalei, conduse de Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, mai ales că în sectorul 4 candidatul PNL a obținut un scor aproape egal cu cel al candidatului PSD, ceea ce înseamnă că Daniel Băluță nu a reușit să se impună pe deplin nici în sectorul pe care l-a condus și îl conduce. De asemenea, liderii PSD susțin că Anca Alexandrescu, susținută de AUR, a atras de partea sa alegătorii care în mod tradițional ar fi votat candidatul PSD, ceea ce le întărește convingerea că ar trebui să intre în Opoziție. 

Totuși, spun aceleași surse, o decizie nu va fi luată acum, dar se va face o analiză începând de anul viitor.

Pe lângă calculele din interiorul partidului, au fost voci care au cerut și public trecerea PSD în Opoziție după alegerile de duminică. „PSD ar trebui să facă o analiză dacă mai rămâne în această Coaliție”, a spus Marcel Ciolacu duminică seară, după ce a câștigat șefia Consiliului Județean Buzău. 

În timpul numărării voturilor, după ce Daniel Băluță a fost depășit de Anca Alexandrescu, Sorin Grindeanu a ieșit la declarații pentru a sublinia că, totuși, social-democrații au câștigat la CJ Buzău, dar și în 11 primării mici din țară. Acesta a spus că „PSD continuă să conducă”.

Editor : A.G.

Lucruri mai puțin știute din tinerețea lui Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei
Digi Sport
Lucruri mai puțin știute din tinerețea lui Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei
Descarcă aplicația Digi Sport
