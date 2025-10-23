Live TV

Video Nicușor Dan demontează temerile privind un atac al Rusiei în Europa: „Oamenii să stea calmi”

Data publicării:
nicusor dan 3
Captură foto. presidency.ro

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, joi, înainte de reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, de către jurnaliștii români cum se pregătește România pentru scenariul unui posibil atac rusesc în Europa, în contextul în care președintele va anunța în perioada următoare strategia națională de apărare a țării. Oamenii trebuie să stea calmi, pentru că suntem mult mai puternici economic decât Rusia și, dacă ne pregătim, nu există acest pericol”, a punctat Nicușor Dan.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Întrebat cum comentează posibilitatea unui atac rusesc asupra Europei, Nicușor Dan a încercat să calmeze spiritele, subliniind că nu există un pericol, deși războiul hibrid este prezent încă de 10 ani în regiune.

Nu e o noutate asta. Noi avem un război hibrid de cel puțin 10 ani, în estimarea mea. Avem provocări pe care le vedem pe toată frontiera estică a Uniunii (n.r. Europene), deci nu e o noutate că trebuie să ne pregătim, că trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândească la un atac asupra Europei. Deci, pentru moment, mesajul meu este ca oamenii să stea calmi, pentru că suntem mult mai puternici economic decât Rusia și că, dacă ne pregătim, nu există acest pericol

Declarațiile vin în contextul în care șeful Statului Major al Armatei franceze, generalul Fabien Mandon, avertizează că Franța trebuie să fie „pregătită pentru un șoc” în următorii trei-patru ani, în fața unei posibile confruntări cu Rusia. El a justificat prin această declarație efortul de reînarmare al Parisului și a spus că situația „crapă peste tot”, de la Europa până la Orientul Mijlociu.

„Primul obiectiv pe care l-am trasat armatei este de a fi pregătită pentru un şoc în trei, patru ani, care ar fi o formă de test - poate că testul există deja sub forme hibride - dar poate fi (ceva) mai violent”, a declarat generalul Mandon în faţa deputaţilor Comisiei de apărare, potrivit Agerpres.

„Rusia este o ţară care poate fi tentată să continue războiul pe continentul nostru şi acesta este elementul hotărâtor în ceea ce eu pregătesc", a adăugat generalul care a preluat comanda armatei franceze la 1 septembrie.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
1
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
exercitiu militari romani, bucuresti
2
Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război...
soldați ruși capturați în urma unei operațiuni în care armata ucraineană a folosit drone terestre cu explozibili
3
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum au ajuns soldații...
Un bărbat dă mâna cu o femeie
4
Firmele care angajează persoane de peste 30 ani, pentru a le califica, vor primi o...
Cine sunt muncitorii filipinezi care au venit în România. Foto Getty Images
5
Povestea unei muncitoare filipineze venite în România: „Mă simt recunoscătoare. Viața mea...
Beat la volan, fotbalistul român s-a izbit cu mașina de un stâlp din centrul orașului. Ce alcoolemie avea
Digi Sport
Beat la volan, fotbalistul român s-a izbit cu mașina de un stâlp din centrul orașului. Ce alcoolemie avea
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
AVION PRABUSIT VASLUI
Avion prăbușit în județul Vaslui: pilotul a fost găsit mort. Cine...
nicusor dan
Nicuşor Dan, la Bruxelles: Discutăm despre aderarea la UE a Moldovei...
andrei nistor
Prefectul Capitalei, despre intervenția Distrigaz înainte de explozia...
banda politia nu treceti
Doi tineri au fost găsiți morți, într-o mașină, în zona lacului...
Ultimele știri
Noi date din ancheta privind explozia blocului din Rahova: când au fost instalate cablul electric și conducta de gaze
Sancțiunile SUA asupra celor două companii care finanțează „mașinăria de război” a Kremlinului: ce înseamnă și cine ar putea fi afectat
Lovitură financiară pentru Putin. UE vrea să dea Ucrainei 140 de miliarde din activele rusești înghețate. Reacția Kremlinului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan
Nicuşor Dan: Viitoarea strategie de apărare a ţării va reflecta schimbările fundamentale ale contextului global de securitate
pat de spital
Butonul de panică, obligatoriu în fiecare salon de spital privat sau de stat. Ce mai prevede legea promulgată de președinte
ciprian ciucu
Coaliția renunță la referendumul pe pensiile speciale. Ciucu: Corectă ar fi punerea în practică a celui propus de Nicușor Dan
nicusor dan la consiliul european
Nicușor Dan participă, joi, la Consiliul European. Șeful statului are întâlniri cu Antonio Costa și președintele Egiptului
florentina ionita radu 3
Nicușor Dan a trecut-o în rezervă pe șefa Spitalului Militar Central, general-maior Florentina Ioniță, acuzată de corupție
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum ne pregătim înainte de ora de iarnă 2025? 9 lucruri pe care le poți face ca să te acomodezi mai repede
Cancan
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată...
Fanatik.ro
Cine este Bologna, adversara de 272 milioane de euro a lui FCSB în Europa League. Golgheterul la zi din Serie...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Italienii, stupefiați de situația lui Andrea Mandorlini! Ce au scris după ce a fost demis și a 3-a oară de...
Adevărul
Faza critică a războiului: Cum rezistă Ucraina și ce arată evoluțiile recente despre limitele strategiei ruse
Playtech
Cum reglezi termopanele pentru iarnă? Butonul care îţi scade factura instant
Digi FM
Brigitte Bardot, după ce a apărut informația că a murit: "Nu știu cine e idiotul care a început acest fake...
Digi Sport
”Moment extrem de stânjenitor”, în direct la TV! ”Hai, mai întinde-te puțin”
Pro FM
Isabel Preysler, despre căsnicia cu Julio Iglesias: „Am plâns mult în ziua nunții, nimeni nu trebuia să afle...
Film Now
"Sunt un om simplu, simplu". Colin Farrell, odată cunoscut ca un "bad boy", a lăsat petrecerile pentru natură...
Adevarul
Turcii scriu că Hagi se mută din România. „Regele” s-ar fi întâlnit deja cu agenți imobiliari
Newsweek
Poșta Română anunță: vin deciziile de recalculare a pensiilor. Când începe distribuirea plicurilor?
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Ce avere are Jean-Claude Van Damme, după ce a jucat în numeroase filme de acțiune
UTV
Gestul care a făcut-o pe Adela Popescu să plângă: mesajul emoționant al fiului său