Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, joi, înainte de reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, de către jurnaliștii români cum se pregătește România pentru scenariul unui posibil atac rusesc în Europa, în contextul în care președintele va anunța în perioada următoare strategia națională de apărare a țării. „Oamenii trebuie să stea calmi, pentru că suntem mult mai puternici economic decât Rusia și, dacă ne pregătim, nu există acest pericol”, a punctat Nicușor Dan.





Întrebat cum comentează posibilitatea unui atac rusesc asupra Europei, Nicușor Dan a încercat să calmeze spiritele, subliniind că nu există un pericol, deși războiul hibrid este prezent încă de 10 ani în regiune.

Nu e o noutate asta. Noi avem un război hibrid de cel puțin 10 ani, în estimarea mea. Avem provocări pe care le vedem pe toată frontiera estică a Uniunii (n.r. Europene), deci nu e o noutate că trebuie să ne pregătim, că trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândească la un atac asupra Europei. Deci, pentru moment, mesajul meu este ca oamenii să stea calmi, pentru că suntem mult mai puternici economic decât Rusia și că, dacă ne pregătim, nu există acest pericol

Declarațiile vin în contextul în care șeful Statului Major al Armatei franceze, generalul Fabien Mandon, avertizează că Franța trebuie să fie „pregătită pentru un șoc” în următorii trei-patru ani, în fața unei posibile confruntări cu Rusia. El a justificat prin această declarație efortul de reînarmare al Parisului și a spus că situația „crapă peste tot”, de la Europa până la Orientul Mijlociu.

„Primul obiectiv pe care l-am trasat armatei este de a fi pregătită pentru un şoc în trei, patru ani, care ar fi o formă de test - poate că testul există deja sub forme hibride - dar poate fi (ceva) mai violent”, a declarat generalul Mandon în faţa deputaţilor Comisiei de apărare, potrivit Agerpres.

„Rusia este o ţară care poate fi tentată să continue războiul pe continentul nostru şi acesta este elementul hotărâtor în ceea ce eu pregătesc", a adăugat generalul care a preluat comanda armatei franceze la 1 septembrie.

