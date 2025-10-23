Live TV

Preşedintele Nicuşor Dan participă la reuniunea Consiliului European: situația din Ucraina și Orientul Mijlociu, pe agenda întâlnirii

Nicușor Dan la la reuniunea Consiliului European. Foto: presidency.ro

Preşedintele Nicuşor Dan va participa, joi, la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles. Agenda Consiliului European include ca principale teme de discuţie situaţia din Ucraina, din Orientul Mijlociu, securitatea şi apărarea europeană, competitivitatea UE şi tranziţia dublă, accesul la locuinţe, migraţia şi Republica Moldova, transmite Administraţia Prezidenţială într-un comunicat.

Miercuri, Nicuşor Dan a participat la cina de lucru organizată de preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, cu preşedintele Egiptului, Abdel Fattah El-Sisi, în marja Summitului instituţional UE - Egipt.

La Bruxelles va avea loc şi Summitul Euro în format extins, unde va fi discutată situaţia economică la nivelul Uniunii Europene, cu accent pe Uniunea Economică şi Monetară şi euro digital.

Reuniunea Consiliului European, umbrită de tensiuni: Ce lideri vin la Bruxelles pregătiți de veto și ce nemulțumiri au

