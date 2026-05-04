Nicușor Dan, despre aderarea Republicii Moldova la UE: O să avem un răspuns până la sfârșitul lunii iunie

Liderii politici prezenţi la reuniunea Comunităţii Politice Europene de la Erevan au discutat despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, iar preşedintele Nicușor Dan a anunţat, luni după-amiază, că va exista un răspuns până la finalul lunii iunie.

„Am participat la discuţia pe Moldova cu mai mulţi lideri europeni, într-un format care a fost început în urmă cu câţiva ani şi discuţia a fost despre, evident, aderarea Moldovei la Uniunea Europeană. Concluzia a fost că, aşteptând răspunsul Ungariei la intrarea Ucrainei - care este cumva legată de a Moldovei - o să avem un răspuns până la sfârşitul lunii iunie”, a declarat, luni, preşedintele Nicuşor Dan, după reuniunea Comunităţii Politice Europene de la Erevan, Armenia.

Şeful statului şi-a exprimat speranţa că va fi un răspuns pozitiv, „în sensul demarării oficiale a procedurilor în ceea ce priveşte Moldova”.

„Să sperăm că răspunsul va fi pozitiv, în sensul că Moldova va începe oficial procesul de intrare în Uniune cu primul cluster - Valori fundamentale”, a mai declarat el.

Nicuşor Dan şi preşedinta Republicii Moldova Maia Sandu au mers cu acelaşi avion la Erevan, în Armenia, unde au participat la summitul Comunităţii Politice Europene.

Editor : Ana Petrescu