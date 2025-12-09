Nicușor Dan, după ce Senatul i-a respins observațiile privind legea antiextremism: Mi-ar plăcea să vedem asta ca pe o dezbatere

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, la Paris, după ce observaţiile sale pe legea privind extremismul au fost respinse de Senat, că i-ar plăcea ca în spaţiul public să vedem asta ca pe o dezbatere pe argumente şi nu ca pe un meci între X şi Y şi că în continuare crede că argumentele sale sunt pertinente.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat cum comentează faptul că la Senat, reexaminarea sa privind legea pentru combaterea extremismului a fost respinsă şi dacă va promulga legea în forma actuală sau va încerca în continuare amendarea ei într-un fel sau altul.

„Eu cred că am discutat suficient în spaţiul public de această lege. Mi-ar plăcea ca în spaţiul public să vedem asta ca pe o dezbatere pe argumente şi nu ca pe un meci între X şi Y. În continuare eu cred că argumentele mele sunt pertinente, Camera decizională e Camera Deputaţilor. În orice formă îmi va trimite Camera Deputaţilor proiectul, eu sper într-o formă modificată, eu îl voi promulga, că aşa spune Constituţia”, spus Nicușor Dan, potrivit News.ro.

Plenul Senatului a respins, luni, cu 75 de voturi ”pentru”, 34 de voturi ”împotrivă” şi patru abţineri, obiecţiile formulate de preşedintele Nicuşor Dan în cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război.

Senatul este primă Cameră sesizată, astfel că proiectul merge la Camera Deputaţilor, for decizional.

