Nicușor Dan: „Împărtășesc îngrijorările legate de funcționarea justiției. Problemele semnalate sunt grave, dar au rezolvare”

Președintele Nicușor Dan transmite, luni, că problemele semnalate privind funcționarea justiției „sunt grave, dar au rezolvare”. „În limitele atribuțiilor mele constituționale, voi acționa pentru apărarea independenței justiției și a statului de drept. Statul de drept nu este negociabil”, spune șeful statului înainte de plecarea sa spre Summitul statelor UE de pe Flancul de Est, care are loc luni și marți în Finlanda.

„Plec la summitul de la Helsinki, dar iau cu mine îngrijorările societății legate de funcționarea justiției, pe care le împărtășesc.

Problemele semnalate în spațiul public sunt grave, dar au rezolvare.

În limitele atribuțiilor mele constituționale, voi acționa pentru apărarea independenței justiției și a statului de drept. Statul de drept nu este negociabil.

Pentru ca România să fie un stat respectat în plan extern, trebuie să aibă, înainte de toate, instituții corecte, credibile și funcționale în interior. Cele două obiective nu se exclud, ci se susțin reciproc.

Securitatea statului începe din interior”, a transmis Nicușor Dan pe Facebook.

Mii de oameni au ieșit în stradă, duminică seară, în București și în mai multe orașe din țară, pentru a cincea zi consecutiv de proteste pentru independența justiției. Manifestanții din Capitală au mărșăluit spre Piața Victoriei, au cerut demisii în vârful sistemului judiciar și modificarea legilor, scandând împotriva corupției. Proteste ample au avut loc și la Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Alba Iulia și Craiova, unde participanții au anunțat că vor continua manifestațiile până la apariția unor schimbări concrete.

Judecătorul Raluca Moroşanu a afirmat, într-un interviu pentru Recorder, că oamenii din sistemul de justiţie se tem că nu se va mai schimba nimic. „Oamenii se tem că nu se va schimba nimic nici acum, că dacă nu se schimbă acum nu se va mai schimba niciodată”, a arătat ea. Moroşanu a declarat că, pentru schimbare, nu este de ajuns înlocuirea conducerii Curţii de Apel Bucureşti. „O spun direct şi foarte clar: dacă vrem să schimbăm ceva, doamna Lia Savonea trebuie să plece. Nu de la şefia Înaltei Curţi, din întreg sistemul, trebuie să plece din magistratură”, a arătat ea.

