Live TV

Nicușor Dan: „Împărtășesc îngrijorările legate de funcționarea justiției. Problemele semnalate sunt grave, dar au rezolvare”

Data actualizării: Data publicării:
nicusor dan sustine o conferinta de presa
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Președintele Nicușor Dan transmite, luni, că problemele semnalate privind funcționarea justiției „sunt grave, dar au rezolvare”. „În limitele atribuțiilor mele constituționale, voi acționa pentru apărarea independenței justiției și a statului de drept. Statul de drept nu este negociabil”, spune șeful statului înainte de plecarea sa spre Summitul statelor UE de pe Flancul de Est, care are loc luni și marți în Finlanda. 

„Plec la summitul de la Helsinki, dar iau cu mine îngrijorările societății legate de funcționarea justiției, pe care le împărtășesc. 

Problemele semnalate în spațiul public sunt grave, dar au rezolvare.  

În limitele atribuțiilor mele constituționale, voi acționa pentru apărarea independenței justiției și a statului de drept. Statul de drept nu este negociabil. 

Pentru ca România să fie un stat respectat în plan extern, trebuie să aibă, înainte de toate, instituții corecte, credibile și funcționale în interior. Cele două obiective nu se exclud, ci se susțin reciproc. 

Securitatea statului începe din interior”, a transmis Nicușor Dan pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Mii de oameni au ieșit în stradă, duminică seară, în București și în mai multe orașe din țară, pentru a cincea zi consecutiv de proteste pentru independența justiției. Manifestanții din Capitală au mărșăluit spre Piața Victoriei, au cerut demisii în vârful sistemului judiciar și modificarea legilor, scandând împotriva corupției. Proteste ample au avut loc și la Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Alba Iulia și Craiova, unde participanții au anunțat că vor continua manifestațiile până la apariția unor schimbări concrete.

Citește și: Reacția lui Radu Marinescu după manifestațiile din marile orașe pentru independența justiției. Mesajul ministrului pentru protestatari  

Judecătorul Raluca Moroşanu a afirmat, într-un interviu pentru Recorder, că oamenii din sistemul de justiţie se tem că nu se va mai schimba nimic. „Oamenii se tem că nu se va schimba nimic nici acum, că dacă nu se schimbă acum nu se va mai schimba niciodată”, a arătat ea. Moroşanu a declarat că, pentru schimbare, nu este de ajuns înlocuirea conducerii Curţii de Apel Bucureşti. „O spun direct şi foarte clar: dacă vrem să schimbăm ceva, doamna Lia Savonea trebuie să plece. Nu de la şefia Înaltei Curţi, din întreg sistemul, trebuie să plece din magistratură”, a arătat ea. 

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
viktor orban
1
Zeci de mii de protestatari cer demisia lui Viktor Orban, după dezvăluirea unor abuzuri...
Turkish President and Leader of Justice and Development (AK) Party Recep Tayyip Erdogan
2
Reacția lui Erdogan, după ce nave turcești au fost avariate la Odesa: Marea Neagră nu...
3
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
pacienti, spital
4
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Nicușor Dan: „Ion Iliescu, ca politician, a luat decizii extrem de discutabile. Eram...
"Soție de mafiot!" A fost pe locul 2 WTA, dar s-a retras în urmă cu 2 ani și se bucură de noua viață
Digi Sport
"Soție de mafiot!" A fost pe locul 2 WTA, dar s-a retras în urmă cu 2 ani și se bucură de noua viață
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mai multe persoane participă la Marșul „Împreună pentru Justiție!”, din Piața Universității spre Piața Victoriei, în București, 14 decembrie 2025.
Reacția lui Radu Marinescu după manifestațiile din marile orașe pentru independența justiției. Mesajul ministrului pentru protestatari
nicusor dan
Nicușor Dan participă în Finlanda la Summitul statelor UE de pe Flancul de Est
BRIEFING CF 141225_94086
„Bomboana de pe colivă: apelul telefonic al doamnei Lia”. Ce spune Theodor Paleologu despre pensiile speciale ale magistraților
teodor paleologu
Theodor Paleologu, despre presiunile din sistemul judiciar: „O tentativă de intimidare într-un stil mafiot”
Președintele României, Nicușor Dan
Când crede Nicușor Dan că se va termina războiul din Ucraina. „Altfel, Rusia va veni permanent cu pretexte”
Recomandările redacţiei
LIA SAVONEA
Ce spune ministrul Justiției, întrebat dacă Lia Savonea ar trebui să...
Nurse attaching iv drip on patient s hand in hospital
Cazul femeilor infectate cu lepră la Cluj: alte două angajate ale...
accident filmat in dolj
Un tânăr de 19 ani din Dolj a murit după ce a pierdut controlul...
plenul parlamentului
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan va fi dezbătută și...
Ultimele știri
Vreme schimbătoare înainte de Crăciun: după temperaturi atipice, ceața densă și maxime de 6-7 grade acaparează România
Ucraina a atacat cu drone Moscova. Cel mai mare aeroport din Rusia a fost închis
Dosarele lui Horațiu Potra, judecate astăzi la Curtea de Apel București. Călin Georgescu este acuzat de tentativă de lovitură de stat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Marte intră în Capricorn și schimbă regulile jocului. Patru zodii sunt forțate să planifice pe termen lung
Cancan
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
Fanatik.ro
Riscă să rateze FCSB play-off-ul?! Verdictul surpriză al lui Marius Şumudică: “Nu cred că mai are şanse la...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Ce băutură preferată are Ladislau Boloni. Mulți strâmbă din nas când aud de ea
Adevărul
Țările din Vest unde românii ezită să se întoarcă: „Cei mai mulți sunt nostalgici. Vorbesc numai despre...
Playtech
Diferenţa dintre zahărul vanilat şi cel vanilinat. Care este mai aromat
Digi FM
De ce a ales Raluca Moroșanu să vorbească în cadrul conferinței de la Curtea de Apel. Judecătoarea, într-un...
Digi Sport
Inițial, lumea a crezut că e o glumă. Acum, Vin Diesel a făcut anunțul finalului de an
Pro FM
Ce avere are Inna, la doar 37 de ani. Artista deține o proprietate care costă peste un milion de dolari
Film Now
Regizorul american Rob Reiner soția sa, uciși în propria casă. Fiul lor este primul pe lista de suspecți
Adevarul
Primii români care au avut curajul să strige „Jos Ceaușescu”. Revolta anticomunistă care a prefigurat...
Newsweek
Beneficiu la pensie, prelungit pentru toți pensionarii încă un an. Documentele se distribuie în decembrie
Digi FM
De ce recomandă nutriționista Mihaela Bilic consumul de șorici. Beneficiile neașteptate ale aperitivului...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
George Clooney, decizie radicală după o discuție cu soția sa, Amal. A spus totul fără jenă: „Nu mai sărut...
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție