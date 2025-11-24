Live TV

Nicușor Dan: Negocierile de pace să țină cont de legătura directă între securitatea Ucrainei și cea a R. Moldova

Președintele Nicușor Dan, la o reuniune a liderilor Uniunii Europene.
Președintele Nicușor Dan, la o reuniune a liderilor Uniunii Europene. Foto: X/NicusorDan

Președintele Nicușor Dan a participat luni, prin videoconferință, la o reuniune a liderilor Uniunii Europene, pentru a discuta planul de pace pentru Ucraina. La finalul întâlnirii, șeful statului a transmis într-o postare pe X că europenii rămân uniți și vor sprijini în continuare Kievul, precizând că „actualele negocieri trebuie să țină cont că există o legătură directă între securitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova”.

„Astăzi am participat la o reuniune extraordinară a liderilor UE privind Ucraina, foarte utilă şi extrem de necesară, convocată de preşedintele Costa. Am schimbat opinii şi evaluări cu privire la ultimele evoluţii referitoare la procesul de pace pentru Ucraina”, a transmis preşedintele Nicuşor Dan.

„Noi, ca europeni, vom rămâne uniţi şi am reafirmat sprijinul ferm al UE pentru Ucraina. De asemenea, am subliniat astăzi că UE aduce o valoare adăugată în conturarea şi punerea în aplicare a procesului de pace pentru Ucraina”, a mai spus şeful statului.

Nicuşor Dan precizează că în intervenţia sa, ”a subliniat că trebuie găsite soluţii pentru sprijinirea Ucrainei”.

„Trebuie să găsim soluţii pentru continuarea şi consolidarea sprijinului nostru pentru Ucraina, prin măsuri concrete. Am subliniat, de asemenea, că există o legătură directă între securitatea Ucrainei şi cea a Republicii Moldova şi a regiunii în ansamblu şi că actualele negocieri de pace trebuie să ţină seama de acest aspect”, a adăugat preşedintele României.

Discuțiile au loc în contextul în care, în acest weekend, au avut loc negocieri între americani, ucraineni și europeni cu privire la planul de pace propus de Donald Trump. 

Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski au fost făcute progrese la negocierile de la Geneva, dar spune că este nevoie de „mult mai mult” pentru a se ajunge la o „pace reală” cu Rusia.

Liderul de la Kiev ar putea merge la Washington pentru a susține cauza țării sale, potrivit presei ucrainene.

Între timp, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova nu a primit nicio informație despre negocierile dintre Statele Unite, Ucraina și țările europene de la Geneva, care au avut loc în weekend, relatează agenția rusă de știri TASS.

„Am citit declarațiile care au urmat discuțiilor de la Geneva. Au fost făcute unele ajustări la textul planului de pace pe care l-am văzut anterior. Dar Kremlinul nu a primit încă nicio informație oficială”, a spus Peskov.

 

