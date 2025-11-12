Nicuşor Dan se întâlneşte din nou cu liderii coaliţiei de guvernare. La discuții vor participa şi reprezentanţii magistraţilor

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat din nou, miercuri, la Palatul Cotroceni, liderii coaliţiei de guvernare, dar de această dată vor lua parte la discuţii şi reprezentanţi ai magistraţilor. Se va discuta despre proiectul de lege referitor la pensiile magistraţilor, astfel încât actul normativ să treacă de controlul de constituţionalitate.

Întâlnirea are loc la ora 16.00, când şeful statului va discuta cu liderii coaliţiei pentru a doua oară săptămâna aceasta, după întrevederea de marți.

De data aceasta, la discuţii vor participa şi reprezentanţi ai magistraţilor.

Tema discuţiei este proiectul pensiilor magistraţilor, care trebuie modificat, în urma respingerii lui de către Curtea Constituţională.

Potrivit programului oficial al preşedintelui, anunţat de Administraţia Prezidenţială, Nicuşor Dan are, miercuri, de la ora 12.00, o conferinţă de presă, la Palatul Cotroceni.

Marţi, şeful statului a avut o discuţie cu liderii coaliţiei, stabilindu-se constituirea unui grup de lucru, împreună cu reprezentanţii din justiţie, pentru finalizarea proiectului de lege, după ce Curtea Costituţională a publicat motivarea admiterii sesizării ÎCCJ.

CCR a publicat, vineri, motivarea deciziei legate de legea pensiilor magistraţilor, în care arată că Guvernul nu a solicitat avizul CSM, ceea ce este contrar Constituţiei, fiind astfel afectat rolul CSM de garant al independenţei justiţiei.

Preşedintele a declarat, marţi, că problema pensiilor speciale ale magistraţiilor trebuie corectată, dar a remarcat că acestea au devenit subiect de campanie politică, iar magistraţii au devenit un fel de „vinovaţi de serviciu”, ceea ce „nu e în regulă”.

