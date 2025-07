Președintele Nicușor Dan a ajuns, sâmbătă, la Palatul Parlamentului, pentru a participa la congresul extraordinar al Partidului Național Liberal (PNL). Întâmpinat de jurnaliști la sosire, el a declarat că participă la acest congres pentru că PNL este un partid cu care a colaborat și care l-a invitat la congres. Președintele a amintit că „România a trecut printr-un moment dificil în urmă cu două luni, și PNL a mers în direcția corectă”, el mulțumindu-le liberalilor pentru acest lucru.

Este prima apariție publică internă a președintelui după anunțarea valului de măsuri fiscale în vederea reducerii deficitului bugetar, de către prim-ministrul Ilie Bolojan, care este, sâmbătă, unicul candidat la șefia PNL.

”Este un partid cu care am colaborat şi care m-a invitat la congres”, şi-a explicat Nicuşor Dan prezenţa la congresul liberalilor.

Președintele a evitat, totuși, să răspundă întrebărilor jurnaliştilor pe tema măsurilor fiscale. El a promis că luni la ora 10:00 va ține o conferință de presă la Palatul Cotroceni și va răspunde tuturor întrebărilor.

În discursul lui la congres, el le-a transmis participanților convingerea sa că România are un viitor imediat „ce vom trece prin perioada aceasta necesară de corecție”. „România are viitor într-un timp tangibil”, a spus șeful statului.

„E o onoare pentru mine să fiu azi cu dumneavoastră. Vreau să vă mulțumesc. România a trecut printr-un moment dificil, PNL a mers în direcția corectă. În cei 35 de ani de la revoluție PNL a făcut greșeli, însă sunt două lucruri foarte importante pe care le-a făcut: În momentele importante a ținut direcția corectă pentru România, doi, și-a asumat decizii grele în momente grele. Acesta este un astfel de moment. Suntem cu toții obligați să reparăm în anii care urmează toate lucrurile care au fost așezate greșit în societate, pentru că altfel românii în 2028 nu ne vor mai ierta. Sunt foarte optimist că vom reuși să facem împreună lucrurile astea. România are un sector privat dinamic, competitiv, România are șansa să intre în OCDE și astfel să atragă mult mai multe investiții străine, deci România are viitor și într-un timp tangibil. Vă doresc un congres reușit și vă asigur că veți avea în mine un partener.”

Nicușor Dan a salutat prezența la congres a lui Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, care a și luat cuvântul la evenimentul liberalilor din România.

„Vă mulțumesc pentru tot ajutorul pe care l-ați dat constant Republicii Moldova, lucrul ăsta este de menționat, pentru că ajutorul României nu s-a oprit niciodată. Cu ajutorul dumneavostră o să învingem și o să dăm Republicii Moldova o perspectivă clară proeuropeană”, a spus Grosu.

