Nou plan pentru reducerile din primării. Tăierea bugetelor, nu a posturilor, varianta discutată în Coaliție (surse)

Coaliția de guvernare ia în calcul un nou scenariu pentru a face economii în administrația locală: reducerea cheltuielilor, în locul disponibilizărilor. Decizia vine după ce mai mulți primari s-au revoltat, susținând că Executivul nu poate stabili „din pix” câți angajați să fie concediați. Surse politice au confirmat informația pentru Digi24.ro și spun că această variantă le-ar oferi edililor libertatea de a decide singuri de unde taie cheltuielile.

Surse politice au declarat pentru Digi24.ro că unul dintre scenariile luate în calcul de liderii Coaliției de guvernare, inclusiv de premierul Ilie Bolojan, ar fi stabilirea unui procent general de reducere a cheltuielilor în administrația publică locală, în locul unui procent fix de tăieri de posturi.

Această formulă le-ar oferi primarilor și președinților de Consilii Județene libertatea de a decide, în funcție de situația din fiecare localitate, din ce domenii să reducă cheltuielile pentru a asigura economiile necesare la bugetul de stat.

Totuși, o decizia finală urmează să fie luată în următoarele două săptămâni.

Reforma locală, motiv de ceartă în Coaliție

Subiectul reformei în administrația publică locală a stârnit scandal în Coaliția de guvernare, după ce premierul Ilie Bolojan a propus tăierea posturilor cu peste 40%. La începutul acestei săptămâni, marți, premierul a prezentat la Palatul Victoria ce ar însemna aceste tăieri: peste 13.000 de posturi tăiate în plan local, ceea ce reprezintă 10% din totalul posturilor ocupate în prezent.

De partea cealaltă, social-democrații au insistat ca tăierile să se facă în proporție de 25%, iar Sorin Grindeanu i-a prezentat acest scenariu și președintelui Nicușor Dan în discuțiile pe care șeful statului le-a avut marți cu liderii Coaliției.

