Ultima variantă a proiectului Legii salarizării stabilește valoarea de referință pentru salariile plătite din fonduri publice la 4.000 de lei, începând cu 1 decembrie 2026. Suma este mai mică decât cea prevăzută în proiectul inițial, de 4.325 de lei, și decât valoarea de 4.100 de lei din varianta elaborată în luna iulie, potrivit unor surse politice. Proiectul aduce modificări salariale pentru angajații din educație, sănătate, administrație, diplomație și cultură.

Ultima formă a proiectului Legii salarizării, discutată la Palatul Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliție, stabilește valoarea de referință pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice la 4.000 de lei, începând cu 1 decembrie 2026. Valoarea ar putea fi majorată în cursul anului 2027.

Suma este mai mică decât cea prevăzută în proiectul inițial al fostului ministru al Muncii, Florin Manole, de 4.325 de lei. În varianta legii elaborată în luna iulie, valoarea de referință ajunsese la 4.100 de lei, potrivit unor surse politice citate de news.ro.

Valoarea de referință reprezintă baza de la care sunt calculate salariile din sectorul public.

Ce se schimbă pentru profesorii din preuniversitar

Noul proiect majorează coeficienții de salarizare pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar și introduce un spor de până la 5% pentru consilierii școlari.

Este modificat și sporul de dirigenție. Astfel, personalul didactic care îndeplinește funcția de diriginte ar urma să primească un spor calculat în funcție de numărul de elevi din clasă:

10% din valoarea de referință pentru clasele cu până la 20 de elevi;

15% pentru clasele cu între 21 și 30 de elevi;

20% pentru clasele cu mai mult de 30 de elevi.

Învățătorii, educatoarele, institutorii, profesorii pentru învățământul primar și profesorii pentru învățământul preșcolar ar urma să beneficieze de un spor de 10% din valoarea de referință.

Proiectul introduce și posibilitatea acordării unui spor de până la 10% pentru personalul didactic din învățământul superior care desfășoară activități de îndrumare a studenților în calitate de tutore de an. Cuantumul și criteriile de acordare ar urma să fie stabilite de consiliile de administrație, în funcție de specificul activității, numărul de studenți îndrumați și bugetul disponibil.

Se schimbă plata cu ora

O altă modificare vizează plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control, inclusiv pentru cadrele didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar.

Potrivit proiectului, calculul pentru plata cu ora se va face prin raportarea salariului de bază aferent funcției deținute, ținând cont de gradația de vechime, treapta de vechime în învățământ și gradul didactic corespunzător, la 120 de ore.

Modalitatea de aplicare urmează să fie stabilită prin ordin al ministrului Educației și Cercetării, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

Proiectul introduce și o definiție explicită a vechimii în învățământ, care va fi împărțită în vechime efectivă și vechime recunoscută.

Vechimea efectivă va include perioadele în care personalul didactic, de conducere, de îndrumare și control sau personalul didactic auxiliar desfășoară activitate în unități ori instituții de învățământ, inspectorate școlare sau în cadrul ministerului de resort.

Vechimea recunoscută în învățământ va viza persoanele provenite din alte sectoare de activitate care au profesat în specialitatea înscrisă pe diploma de studii și ocupă ulterior un post didactic în aceeași specialitate. Această vechime va fi luată în calcul pentru stabilirea drepturilor salariale.

Modificări și în sănătate

În domeniul sănătății și asistenței sociale sunt prevăzute mai multe modificări. Proiectul corectează gradele profesionale pentru asistentul social din sănătate și schimbă modul de acordare a sporului pentru ture.

Sporul de 15% pentru ture ar urma să fie condiționat de efectuarea a cel puțin trei ture în fiecare dintre schimburile sistemului de 3×8 ore sau 2×12 ore.

Totodată, sunt stabiliți coeficienți pentru funcțiile din sănătate, diferențiați în funcție de categoria unității și de specializare.

Tariful orar aferent salariului de bază pentru personalul din unitățile sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială ar urma să crească de la 30% la 40% pentru activitatea desfășurată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, potrivit legii, nu se lucrează.

Și plata gărzilor de urgență pentru personalul sanitar cu pregătire superioară este modificată. Tariful orar ar urma să fie cu 30% mai mare decât tariful orar aferent salariului de bază, față de majorarea de 20% prevăzută în prezent.

Modificări în administrație, diplomație și cultură

În anexa privind administrația publică au fost introduse trei grade suplimentare pentru funcțiile de auditor, consilier, consilier juridic, consilier achiziții publice, expert și inspector.

În domeniul diplomației, proiectul majorează coeficienții pentru funcțiile specifice din centrala Ministerului Afacerilor Externe, reintroduce funcția de cancelarist relații și modifică anumite reglementări specifice.

Și sectorul cultural este vizat de modificări. În anexă sunt introduse funcțiile de șef partidă, asistent regie/scenografie și administrator financiar (patrimoniu).

De asemenea, proiectul majorează coeficienții de gradul II pentru funcțiile de conducere din muzeele de importanță națională și din cadrul Institutului Național al Patrimoniului, prin corelarea acestora cu cei din instituțiile de spectacole.

Proiectul mai prevede modificarea modului de acordare a sporurilor pentru condiții de muncă. Acestea ar urma să fie stabilite pe patru niveluri, în funcție de condițiile în care se desfășoară activitatea, cu stabilirea unor limite inferioare și majorarea limitelor superioare pentru fiecare nivel.

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Editor : C.A.