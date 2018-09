Ordonanța privind școlile maghiare, abrogată

Ordonanța privind predarea limbii române în școlile maghiare, care a dus la demisia ministrului Educației, Valentin Popa, a fost abrogată astăzi, în ședința de Guvern.

Ordonanța a fost inclusă pe ordinea de zi suplimentară.

Secretarul de stat de la Ministerul Educației care l-a reprezentat pe Valentin Popa în ședința de Guvern a venit cu acest act normativ.

Valentin Popa și-a dat astăzi demisia. El a precizat că asupra sa nu au fost făcute presiuni să demisioneze din funcţia de ministru al Educaţiei, dimpotrivă, şi a explicat că a luat această decizie pentru că nu este de acord cu solicitarea UDMR de modificare a ordonanţei privind desfăşurarea orelor de limba română la clasele cu predare în limbile minorităţilor.

„Nu mi s-a sugerat aşa ceva (n.r. - să-şi dea demisia). UDMR a solicitat introducerea unei ordonanţe de acest gen şi coaliţia aflată la guvernare a susţinut această solicitare. Am lăsat această solicitare să-şi parcurgă traseul, dar am declarat că eu nu semnez şi, în acelaşi timp, că îmi voi depune demisia dacă această ordonanţă de urgenţă îşi urmează cursul”, a spus Popa.



„Consider că limba română şi România nu sunt de negociat. Nu putem institui un monopol al predării limbii române la aceste clase de către învăţătorii care susţin orele în limbrile minorităţilor naţionale. Solicitarea UDMR are un scop politic şi este mai degrabă centrată pe profesor decât pe elev”, a precizat el în comunicatul în care și-a explicat motivele demisiei.

