Petrișor Peiu a subliniat, într-o intervenție la Digi24, la scurt timp după ce s-au anunțat rezultatele votului asupra moțiunii de cenzură, că între AUR și PSD nu există nicio înțelegere pentru o viitoare guvernare și că „mingea e acum la Nicușor Dan”. Liderul senatorilor AUR l-a atacat pe președinte, menționând că a retras dreptul AUR pentru a forma un viitor Guvern.

„Nu avem nicio înțelegere privind formarea unei coaliții de guvernare. Nu avem decât să așteptăm evoluțiile ulterioare, mingea e acum la Nicușor Dan. Dânsul are singurul rol constituțional posibil, urmează să vedem ce s-ar întâmpla”, a declarat Petrișor Peiu, la Digi24.

Liderul senatorilor AUR a subliniat că Nicușor Dan va chema AUR la consultări „doar în scop decorativ”.

„Dânsul a exclus partidul AUR din orice formă de înțelegere privind viitorul Executiv. Ni s-a retras dreptul de a fi reprezentați într-un viitor Guvern, luăm la cunoștință decizia lui Nicușor Dan, îi urăm succes și să își găsească majoritatea așa cum o dorește”, a adăugat liderul senatorilor AUR.

Petrișor Peiu a reiterat că AUR „are propriul program” și a subliniat că „este imposibil să faci o guvernare coerentă cu șase forțe politice”.

„Prima încercare nu a dat rezultate (n.r. Guvernul Bolojan). Nu cred că vom avea un rezultat diferit dacă vom încerca de 100 de ori. Noi vom rămâne în opoziție atât timp cât nu vede cineva că am avea și alt rol”, a adăugat Peiu.

Moțiunea de cenzură PSD-AUR a trecut cu 281 de voturi „pentru".

