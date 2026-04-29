Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea susține că PSD „l-a creat pe Bolojan”, susținându-l pentru funcția de premier, dar și pentru că nu a votat la ultimele moțiuni împotriva acestuia. „PSD e principalul vinovat pentru ce se întâmplă în România”, a mai spus acesta, precizând că înțelegerea cu social-democrații a fost singura variantă pentru a da jos actualul Guvern.

Anticipate cu sprijin USR-PNL?

Gheorghe Piperea susține că AUR nu va face parte dintr-un guvern care „să fie condus de oricare dintre aceste patru partide care au făcut până acum parte din Coaliție”. Europarlamentarul spune că următorul pas pe care partidul îl vizează sunt alegerile anticipate, pe care le-ar putea susține PNL și USR.

„Cei de la PNL au spus că, dacă trece moțiunea de cenzură, PNL trece în opoziție. Același lucru l-a zis și USR de nenumărate ori.

Asta înseamnă că PSD rămâne singurul care ar putea să își asume această responsabilitate și singurul care să fie neinteresat de anticipate. Ceea ce înseamnă că mai toată lumea este pentru alegeri anticipate, minus președintele Dan, care este singura mare necunoscută în această situație”, a declarat Piperea, pentru Digi24.ro, la Parlamentul European.

„Principalul partid care vrea anticipate este AUR. Partidul este peste 35% în sondaje, dar și PNL vrea anticipate, cel puțin implicit. Și USR la fel, cel puțin implicit”

„PSD este sistemul”

Europarlamentarul AUR i-a criticat pe social-democrați, spunând că formațiunea lor „este principalul vinovat pentru ceea ce se întâmplă în România”:

„Nici noi nu suntem fericiți să ne asociem cu PSD. Din punctul meu de vedere, PSD este sistemul, este la putere chiar și când este în opoziție. Din punctul meu de vedere, este principalul vinovat pentru ceea ce se întâmplă în România.

Problema majoră este că PNL a spus că intră în opoziție, asta înseamnă că nu poate continua această căsătorie cu forța. Din punctul acesta de vedere, cred că PSD trebuie să fie responsabil, serios și să spună: suntem partidul numărul 1, avem un președinte, se numește Grindeanu, acesta să fie premier”.

„Dacă Guvernul nu cade, PSD se va fi făcut de râs”

O respingere a moțiunii de cenzură ar însemna că „PSD se va fi făcut de râs”, mai susține europarlamentarul, care consideră că marele câștigător al crizei politice este AUR:

„PSD se va fi făcut total de râs (dacă pică moțiunea de cenzură n.red). În al doilea rând, vor rămâne niște punți distruse, aruncate în aer, între PSD și PNL, între PSD și USR.

Nu noi am cauzat criza, nu noi am provocat loviturile de baros dintre cei din coaliție. Da, AUR este câștigătorul, fără să facă nimic. Așteptând pur și simplu”.

Unii membri AUR au strâmbat din nas

Întrebat dacă au existat nemulțumiri și în AUR, așa cum s-a întâmplat și în PSD, față de înțelegerea dintre cele două partide, Gheorghe Piperea a declarat că „au existat niște strâmbări din nas corecte”.

„Bineînțeles că există niște strâmbări din nas. Corecte, după părerea mea, pentru că este vorba totuși de PSD. O alianță cu PSD înseamnă o alianță cu partidul care l-a creat pe Bolojan. Nu PNL l-a creat, PSD l-a pus premier și l-a ținut acolo. L-a ținut acolo cinci rânduri de moțiuni de cenzură.

PSD e serios?

Este singurul partener. Că este serios sau nu… nu mi-a plăcut absolut deloc baletul pe care l-au făcut până acum, un tango prost executat. Dar PSD este un partid care există de atât de mult timp și este atât de extins teritorial, încât chiar și când este în opoziție tot la putere este”, a mai spus acesta.

