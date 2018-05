PNL propune creșterea contribuției la Pilonul II. Cât ar fi pensia suplimentară în acest caz

Liberalii propun Guvernului creşterea contribuţiei la pilonul II de pensie de la 3,75% la 6% în primă etapă şi apoi la 8%. Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Dancă, a prezentat joi și câteva cifre rezultate din simulările făcute de liberali.

Sursă foto: pagina de Facebook a purtătorului de cuvânt al PNL

„Planul pe care îl propune PNL este: nu desfiinţaţi pilonul II de pensii, nu reduceţi contribuţia la pilonul II de pensii, creşteţi contribuţiile la pilonul II de pensii la 6% într-o primă etapă şi la 8% în etapa ulterioară, astfel încât să oferim omului o pensie decentă pe lângă cea de la stat, o pensie suplimentară din contul său individual de acumulare în pilonul II de pensii”, a precizat Ionel Dancă la o conferinţă de presă.



Dancă a subliniat că soluţia este creşterea fondului de pensii pe pilonul II.



„În condiţiile în care vedem că guvernarea PSD-ALDE îşi continuă acest plan toxic, nociv de desfiinţare a pilonului II de pensii, care le oferă românilor o pensie suplimentară faţă de cea pe care o oferă sistemul public de pensii (...), noi, PNL, credem că soluţia este dezvoltarea sistemului alternativ de acumulare individuală a unor sume care să fie disponibile la vârsta de pensionare şi atragem atenţia guvernării PSD-ALDE să nu pună mâna pe banii românilor din pilonul II de pensii şi să renunţe la orice plan de jefuire a acestor sume”, a spus Dancă.



El a prezentat simulările făcute de PNL pe diverse scenarii de contribuţie la pilonul II de pensie, fiind luate în calcul mai multe procente de contribuţie - 3,75%, 6%, 8% şi 10%, în condiţiile unor salarii de la 2.000 lei, 2.434 lei, 3.000 lei şi 4.000 lei.



Potrivit acestor simulări, cetăţenii cu un salariu mediu de 2.434 lei, cu o contribuţie de 3,75%, vor beneficia de o pensie suplimentară de 751 lei. În condiţiile unei contribuţii de 6%, pensia ar fi de 1.110 lei, iar la o contribuţie de 8% pensia suplimentară ar fi de 1.750 lei.



Vicepreşedintele liberal Dan Vîlceanu a subliniat că parlamentarii liberali pregătesc o iniţiativă legislativă în acest sens.



„Noi ne dorim o întărire a pilonului II de pensie. Am subliniat faptul că această întărire trebuie să ducă la o creştere a contribuţiei pe care românii o plătesc către pilonul II de la 3,75%, cât a ajuns după ce a intervenit această guvernare, la 6% şi 8%. Din acest punct de vedere, am făcut câteva simulări şi este important ca românii să ştie că, de exemplu, la o contribuţie de 6%, la un salariu net de 2.434 lei vom beneficia de o pensie suplimentară din pilonul II de 1.110 lei. Deci, 1.110 lei în plus faţă de ce beneficiem de la sistemul public de pensii. De asemenea, la un salariu de 4.000 lei, vom beneficia în plus de la pilonul II de o pensie suplimentară de 1.686 lei. Cred că din punctul de vedere al acordării unei pensii decente, această variantă cu multipilon este de departe cea mai bună. Pe lângă pensia de la stat, vei beneficia în plus de o pensie suplimentară”, a mai spus Vîlceanu.



PNL a lansat o campanie de informare cu privire la pilonul II de pensii, intitulată „Opreşte furtul lor. Sunt banii tăi de pensie”.

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, joi, că nu s-a mai discutat în cadrul coaliției la guvernare despre Pilonul II de pensii, dar că acesta reprezintă, în opinia sa, supapa necesară și foarte utilă pentru generațiile care urmează să iasă la pensie.