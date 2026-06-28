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Predoiu susține că a identificat cum a pierdut PNL din electorat: „Problema nu e guvernarea alături de un anumit partid”

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Catalin Predoiu named Romania interim PM, Bucharest - 06 May 2025
Cătălin Predoiu. Foto: Profimedia Images
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Fostul prim-vicepreşedinte PNL Cătălin Predoiu a afirmat, duminică, într-o postare pe rețelele sociale, că rezultatele unei cercetări arată că PNL a pierdut din sprijinul electoral pentru că „s-a îndepărtat treptat de antreprenori şi capitalul românesc”. Potrivit acestuia, „problema nu a fost guvernarea alături de un partid sau altul, ci politicile adoptate”. 

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Predoiu susține că a realizat recent o cercetare privind legătura dintre politicile guvernamentale din ultimii zece ani promovate de PNL din guvern şi baza electorală a PNL.

„Concluzia este că partidul s-a îndepărtat treptat de principala sa bază electorală – antreprenorii şi capitalul românesc, cei care creează locuri de muncă şi generează venituri la buget – nu prin simpla participare la guvernare, ci prin politicile pe care le-a promovat. Cu alte cuvinte, diminuarea susţinerii electorale nu a fost cauzată de participarea într-o formulă de guvernare alături de un partid sau altul (USR, PSD ori alături de amândouă), ci de conţinutul politicilor adoptate”, spune fostul prim-vicepreşedinte PNL, potrivit News.ro.

Predoiu arată că „de aici rezultă şi o concluzie logică: problema nu era rămânerea la guvernare alături de un anumit partid, dacă generai politicile corecte pentru recâştigarea bazei electorale şi scoaterea ţării din criză, iar soluţia ar fi fost politicile bine ţintite pentru antreprenoriat, dezvoltarea proiectelor administraţiei locale şi capacitatea de producţie naţională (inclusiv prin proiecte de coproducţie cu parteneri strategici interesaţi). Din opoziţie nu poţi scoate o ţară din criză”.

„Dar majoritatea partidului a decis acum o lună că este mai bine să ne întărim în opoziţie şi să salvăm ţara peste trei ani. Între timp, se pare că opinia s-a schimbat spre guvernare, tant mieux. Ducând discuţia mai departe, este limpede că România a funcţionat în ultimii ani pe baza unui model economic construit din mers, exclusiv în jurul câtorva piloni: consumul (bazat în mare măsură pe importuri), fondurile europene (PNRR), Programul Anghel Saligny şi investiţiile străine, acestea din urmă într-o manieră timidă şi fără un plan coerent de stimulare a sectoarelor strategice pentru România. A fost, în esenţă, un model construit din mers şi axat, în mare parte, pe politici generate la Bruxelles, care au avut efectele lor pozitive, dar care trebuie completate cu efort naţional de creaţie şi producţie”, menţionează Cătălin Predoiu.

El mai afirmă că, încă din perioada în care a redactat Programul de Guvernare al PNL din 2014 – „Reclădirea Naţională. Prin noi înşine, dar alături de partenerii noştri strategici”, program care, din păcate, nu a fost niciodată aplicat, a susţinut că România are nevoie de un model economic propriu, construit pe dezvoltarea antreprenoriatului local şi pe un program ambiţios de atragere a investiţiilor străine directe, după definirea clară a profilului economic al ţării către care dorim să evoluăm (economic country profile).

„Am amânat publicarea studiului la care fac referire la pct. 1 supra deoarece, în contextul evenimentelor recente, acesta ar fi fost perceput mai degrabă ca un pretext politic decât ca un demers tehnic menit să fundamenteze o decizie politică raţională, care a fost, de fapt, scopul cercetării.

Este posibil să îl public în perioada următoare, atunci când se vor mai tempera pasiunile, tensiunile şi jignirile din dezbaterea internă a partidului.(..) Regret dacă voi stârni din nou nemulţumirea unor colegi care, în ultima perioadă, s-au arătat profund indignaţi de poziţiile mele şi care, până nu demult, şi-au construit fără rezerve cariera în colaborare cu PSD, făcând, desigur, şi lucruri importante pentru ţară. Scopul meu rămâne acelaşi: să contribui la consolidarea laturii raţionale a dezbaterilor din PNL, nu a celei emoţionale sau iraţionale”, mai spune Predoiu în postare.

Editor : C.L.B.

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