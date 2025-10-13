Președintele consideră că nu există riscul ca Republica Moldova să fie atacată de Rusia. Explicația lui Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan susţine că nu există pericolul ca Republica Moldova să fie atacată de către Rusia, el precizând că atât timp cât Ucraina rezistă, Moldova nu este ameninţată militar.

Întrebat dacă România ar interveni să îşi apere cetăţenii din Republica Moldova în condiţiile unui atac al Rusiei, Nicuşor Dan a declarat, luni, pentru stirileprotv.ro că acest pericol nu există.

„Republica Moldova are doar doi vecini, Ucraina şi România. Din fericire, Ucrainа rezistă, adică Moldova nu se poate accesa din direcţia asta şi cu atât mai puţin din direcţia României, care este ţară membră NATO. Deci, atât timp cât Ucraina rezistă, acest pericol nu există”, a precizat Nicuşor Dan.

El consideră că dacă alegerile în Republica Moldova ar fi fost câştigate de forţele pro-ruse, atunci exista pericolul unei întăriri militare ruseşti în Transnistria.

„Dacă cumva ar fi câştigat forţele pro-ruse, atunci ele ar fi permis o întărire a micuţei forţe armate de cam 1.000 de persoane care este acum în Transnistria. Dar aşa, Moldova, atâta timp cât Ucraina rezistă, nu are niciun fel de ameninţare”, a adăugat preşedintele Nicuşor Dan.

Citește și:

Rusia amenință pe față Republica Moldova: „Chișinăul face o greșeală gravă, care a fost făcută deja de un stat. Nu a adus nimic bun”

Sondaj Avangarde: Românii n-au încredere în armată. Ce spun despre apărarea Republicii Moldova

Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță Vlad

Editor : B.E.