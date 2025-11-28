Prima reacție a lui Dominic Fritz după ce Ionuț Moșteanu și-a dat demisia din funcția de ministru al Apărării

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat, vineri, după ce Ionuț Moșteanu a anunțat că își dă demisia din funcția de ministru al Apărării, că „are un mare respect” pentru decizia sa de a se retrage. „A fost un ministru integru, implicat și respectat de parteneri internaționali”, a afirmat el.

„Am un mare respect pentru decizia lui Ionuț Moșteanu de a se retrage din funcția de ministru al Apărării Naționale”, a scris liderul USR pe Facebook.

„A fost un ministru integru, implicat și respectat de parteneri internaționali. Îi mulțumesc pentru că a ajutat România, cu toată energia lui, în vremuri periculoase”, a mai completat Fritz.

Președintele USR a mai scris că „programul SAFE, prin care vom investi peste 16 miliarde de euro în înzestrarea Armatei în următorii ani, s-a negociat cu succes și datorită lui”.

În cadrul postrării, Fritz a mai precizat că Moșteanu „este un om corect, un tată mândru și a ales să se implice cu curaj atunci când alții au preferat să nu se expună”.

Ionuț Moșteanu a anunțat, vineri, că a demisionat din funcția de ministru al Apărării, în urma scandalului apărut pe tema studiilor sale. Anterior, mai mulți colegi din conducerea partidului îi ceruseră retragerea.

