PSD a anunțat că va propune un „pachet de relansare economică”. Grindeanu: „Avem un Guvern care are de luat măsuri durerose”

Sorin Grindeanu, președintele interimar al Partidului Social Democrat (PSD), a transmis la finalul ședinței conducerii partidului de luni, 18 august, că social-democrații susțin în continuare coaliția de guvernare și adoptarea celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale, menționând, însă, că există două teme care ar mai trebui dezbătute. În același timp, liderul social-democrat a anunțat că partidul va propune adoptarea unui pachet de „relansare economică”, fără să menționeze concret ce ar conține.

Sorin Grindeanu a punctat, la finalul ședinței conducerii PSD, că adoptarea pachetului doi de măsuri „e necesară”, însă „sunt lucruri de nuanță ce pot fi îmbunătățite”.

„Nu avem niciun fel de problemă pe reglementările care duc la eliminarea privilegiilor, suntem de acord fără niciun fel de ezitare (...) Sunt în dezbatere publică două propuneri pe administrație și măsuri fiscale care în această săptămână necesită discuții în plus”, a declarat Sorin Grindeanu, la finalul ședinței conducerii PSD din 18 august.

Grindeanu l-a contrazis, însă, pe premierul Ilie Bolojan, care avertiza că România riscă să intre în incapacitate de plată dacă Guvernul nu va reduce cheltuileile excesive din ultimii ani.

„Din moment ce avem creștere economică pe trimestrul al doilea, avem rating de țară păstrat la fel, preocupări pe reducerea cheltuielilor statului, eu cred că răspunsul e la îndemână, nu suntem în această situație (...) Mi-aș dori să se întâmple acest lucru (n.r. adoptarea celui de-al doilea pachet), nu că am intra în incapacitate, ci că ar trebui să adoptăm pachetul doi”, a fost comentariul liderului interimar al PSD.

În același timp, liderul social-democraților a punctat că „această coaliție merge înainte”.

„Mie îmi convine să avem stabilitate, avem un Guvern care nu are de luat măsuri simple, unele dintre sunt dureroase (...) Trebuie să învățăm să lucrăm într-o coaliție de patru partide, plus un grup de minorități, să înțelegem că mecanismele pot fi respectate”, a menționat acesta.

Sorin Grindeanu a mai subliniat că în ultima săptămână s-a întâlnit cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care i-a prezentat „o execuție bugetară în mare”.

„A rămas după o discuție extrem de bună (n.r. cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare), a rămas ca azi-mâine să se clarifice cu Comisia Europeană și să ne prezinte această rectificare bugetară într-o fază incipientă, nu clarificată în totalitate, dar în mare, pe liniile directoare pe care vrea să le ducă și să le adopte”, a precizat Grindeanu.

PSD a anunțat un pachet de propuneri pentru „relansarea economică”

Ulterior, după ce va avea imaginea de ansamblu asupra bugetului, Grindeanu a anunțat că PSD va lansa mai multe „propuneri pentru relansarea economică”, fără să indice ce anume pregătește partidul.

„Radu Oprea, cu alți colegi, a făcut un prim draft, va fi lucrat, după care îl vom prezenta. E necesar pentru țara noastră să vorbim de un pachet de relansare economică care nu înseamnă efort bugetar. Am urlat că vine lupul, vine apocalipsa, dar vine Fitch și spune, urmare adoptării pachetului 1, că suntem în aceeași situație. Trebuie să ne reocupe relansarea economică”, a mai declarat Sorin Grindeanu, adăugând că, dacă nu s-ar adopta un pachet de „relansare economică”, România riscă să intre în recesiune.

