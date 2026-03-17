Video Raluca Turcan îi cere lui Adrian Câciu să-i prezinte scuze urgent liberalei Gabriela Horga și face comparații cu violența domestică

raluca-turcan_INQUAM_Photos_Ovidiu-Dumitru_Matiu-1536x1024
Raluca Turcan. Foto: Inquam Photos/ Ovidiu Dumitru Matiu

Liberala Raluca Turcan îi cere social-democratului Adrian Câciu să-i prezinte „urgent” scuze senatoarei PNL Gabriela Horga, căreia fostul ministru PSD al Finanțelor i-a dat peste mână și la care a țipat în timpul ședinței Comisiei de Buget - Finanțe când se discuta bugetul Ministerului Transporturilor. Raluca Turcan face o comparație între comportamentul lui Câciu și violența în familie.

„Adrian Câciu trebuie să ceară urgent scuze publice colegei mele, senatoarea PNL #GabrielaHorga! Gestul lui Adrian Câciu de a-i da peste mână colegei noastre Gabriela Horga este inadmisibil într-un Parlament democratic”, scrie Turcan într-o postare pe Facebook, însoțită de înregistrarea video a incidentului din Parlament.

„Ce pretenții să ai de la un bărbat cu 4 clase care își lovește soția și apare la știrile de la ora 5, dacă un parlamentar nu se stăpânește să-i dea peste mână unei colege și să țipe la ea în timpul unei dezbateri în Parlamentul României?”, se întreabă retoric liberala.

„Când un fost ministru ajunge să ridice tonul, să țipe și să recurgă la un gest agresiv în loc să răspundă cu argumente, avem imaginea exactă a unui mod de a face politică bazat pe intimidare și agresivitate. În spațiul public și cu atât mai mult în instituțiile statului, nu există nicio scuză pentru ieșiri de acest tip, mai ales când ele sunt îndreptate împotriva unei femei. România are nevoie de dezbateri ferme, dar civilizate, pentru că oamenii nu ne trimit în Parlament să facem spectacol de mahala”, încheie Raluca Turcan mesajul său.

