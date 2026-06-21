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Video „Respect, Ciprian!” Ilie Bolojan, mesaj de susținere pentru primarul Ciucu la Congresul Extraordinar al PNL

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Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan.
Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Codrin Unici
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Preşedintele PNL Ilie Bolojan și-a exprimat public solidaritatea cu primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, arătând că are deplină încredere” în acesta. Respect, Ciprian”, i-a transmis Bolojan lui Ciucu, referindu-se la decizia acestuia de a nu candida pentru o funcţie în PNL, după ce DNA a deschis ancheta care îl vizează.

„Am un scurt cuvânt pentru colegul meu Ciprian Ciucu: am deplină încredere în Ciprian şi sunt alături de el, îi mulţumesc pentru tot ce a făcut, pentru câştigarea Primăriei Capitalei, pentru că a avut un merit determinant, şi îi respect decizia pe care a luat-o. A fost alegerea lui să nu mai candideze, pentru a nu expune PNL la atacuri nedrepte, şi cred că merită solidaritatea şi susţinerea noastră. Respect, Ciprian!”, a afirmat Ilie Bolojan, duminică, la Congresul Extraordinar al PNL

Ciprian Ciucu, fost prim-vicepreşedinte al PNL, a anunţat că nu candidează pentru o funcţie în partid, după ce DNA a deschis ancheta care îl vizează.

El este prezent la Congres, unde a luat cuvântul, susţinând că cei care l-au împins în prim-planul politicii sunt aceiaşi care au făcut ca pe numele lui să fie deschis dosarul penal.

„Aceiaşi oameni care îl împing astăzi pe Adrian Veştea să formeze un guvern sunt aceiaşi oameni care au pregătit operaţiunea specială căreia astăzi trebuie să îi fac faţă”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Editor : Ș.R.

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