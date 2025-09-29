Live TV

România și Polonia fac front comun contra agresiunii rusești: Apărarea Flancului Estic nu e o opțiune, ci o necesitate strategică

Data publicării:
ionut mosteanu
Foto: Profimedia Images

Ministrul apărării, Ionuț Moșteanu, s-a întâlnit, luni, cu omologul său din Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, cu care a discutat despre întărirea Flancului Estic și cooperarea în domeniul achizițiilor finanțate prin instrumentul SAFE, potrivit unui comunicat de presă al MApN.

„Discuțiile s-au concentrat pe consolidarea dialogului strategic și întărirea Flancului Estic. În acest sens, au fost analizate inițiativele recent lansate la nivelul NATO – Eastern Sentry – și al Uniunii Europene – Eastern Flank Watch, cu obiectivul de a acționa într-un cadru coerent, de la Marea Baltică până la Marea Neagră. În cadrul întrevederii a fost subliniat faptul că România și Polonia se confruntă cu provocări de securitate similare, ceea ce consolidează cooperarea dintre cele două state. Totodată, au fost evidențiate rolurile prioritare ale mobilității militare și ale simplificării legislației europene în domeniul apărării”, arată sursa citată. 

Cei doi oficiali au subliniat importanța unei colaborări strânse între NATO și UE, mai ales în contextul intensificării eforturilor comune pentru consolidarea Flancului Estic. „Apărarea Flancului Estic nu reprezintă o opțiune, ci o necesitate strategică. Complementaritatea inițiativelor NATO și UE asigură un cadru solid pentru securitatea întregului spațiu euroatlantic”, a evidențiat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. 

Ministrul a reafirmat sprijinul ferm al României pentru Ucraina în fața agresiunii ruse, precum și pentru parcursul european al Republicii Moldova. În acest context, a apreciat rezultatul recentelor alegeri parlamentare ca pe o dovadă clară a orientării europene și a subliniat importanța continuării sprijinului pentru creșterea rezilienței și consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova, în beneficiul securității regionale și europene. 

„De asemenea, cei doi oficiali au discutat modalități concrete de susținere a capacităților industriale ale celor două state de pe Flancul Estic. A fost subliniată oportunitatea cooperării în domeniul achizițiilor finanțate prin instrumentul SAFE, ca mijloc de sprijin pentru modernizarea forțelor armate și dezvoltarea industriei de apărare”, mai arată Ministerul. 

