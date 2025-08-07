Românii își iau rămas bun de la primul președinte post-decembrist. Ion Iliescu, înmormântat cu onoruri militare. Zi de doliu național

Zi de doliu național, joi, în România. Ion Iliescu, primul președinte liber ales după căderea regimului comunist, este condus astăzi pe ultimul drum. Sunt momente istorice: funeralii de stat organizate pentru un fost președinte. Cu o zi înainte, miercuri, un adevărat pelerinaj s-a desfășurat la catafalcul fostului președinte. Oficialități de rang înalt, printre care miniștri ai PSD, premierul României, Ilie Bolojan, dar și foștii șefi de stat Traian Băsescu și Emil Constantinescu au mers la Palatul Cotroceni pentru a-și prezenta omagiile. Le-au urmat exemplul sute de persoane: de la autorități locale, ambasadori și oameni de afaceri, până la simplii cetățeni, care au urmărit și admirat cariera politică a lui Ion Iliescu, deținător a trei mandate de președinte și fondator al Partidului Social-Democrat.

Funeraliile de stat continuă, joi, 7 august, la Palatul Cotroceni, cu o nouă slujbă religioasă în Sala Unirii, urmată de ceremonia militară a gărzii de onoare și intonarea imnului național. Trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu va fi apoi transportat la Cimitirul Militar Ghencea 3, pe un afet de tun. Înhumarea va avea loc în prezența familiei și a apropiaților.

Programul funeraliilor de stat, 7 august

Programul anunțat oficial pentru ziua înmormântării fostului președinte:

09:00-09:50 Sosirea invitaților

10:00 Scurt moment religios

10:10 Ceremonia Gărzii la Catafalc

10:15 Moment de reculegere

10:16 Ridicarea de pe catafalc a sicriului (sicriul este purtat spre ieșirea oficială din Palatul Cotroceni, pe traseul: Sala Unirii - Galeria Basarabilor - Holul de Onoare – Copertină); La Copertină sunt prezente Șiruri de Onoare alcătuite din militari ai Forțelor Armate precum şi Muzica Militară (trompet) pentru Onor; Se trage clopotul de la Biserica Cotroceni

10:20 Plecarea cortegiului de la Copertină. Deplasarea cortegiului funerar spre Biserica Cotroceni

10:30-11:30 Oficierea slujbei religioase de înmormântare

11:15 Intrarea Gărzii de Onoare pe Platoul Marinescu

11:35 Cortegiul Funerar pleacă din Palatul Cotroceni pe traseul Biserica Cotroceni-Poarta Marinescu

11:40 Gardă de Onoare - Brigada 30 Gardă „ Mihai Viteazul ” - Platoul Marinescu - Garda prezintă ultimul onor - înclinarea drapelului. Intonarea Imnului Național al României. Cortegiul va trece prin fața Gărzii. Deplasarea cortegiului va avea loc pe traseul Bdul Gheorghe Marinescu, Bdul Eroii Sanitari - Bdul Eroilor – Strada Bagdasar - Șoseaua Panduri – Bdul Geniului – Strada Răzoare – Drumul Sării – Bdul Ghencea – Prelungirea Ghencea – Drumul Cooperativei – Cimitirul Ghencea 3.

Programul integral, transmis de Guvern, poate fi consultat aici.

Așadar, joi, după ora 12.00, va avea loc slujba de înhumare la Cimitirul Ghencea III. La înhumare vor lua parte doar familia şi prietenii apropiaţi.

„Delegatul Preafericitului Parinte Patriarh Daniel pentru săvârşirea slujbelor liturgice va fi Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor care va fi însotit de un sobor de preoţi şi diaconi”, a transmis Patriarhia.

Peste 1.000 de persoane i-au adus un omagiu fostului președinte

Colaboratori şi apropiaţi ai fostului preşedinte Ion Iliescu i-au adus și miercuri seară, într-o ceremonie privată, un ultim omagiu lui Ion Iliescu. Slujba Stălpilor a fost oficiată tot de episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, Timotei Prahoveanul, însoţit de un sobor de preoţi şi diaconi şi membri ai Grupului psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale.



Printre cei care au fost prezenţi la slujbă s-au numărat: guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, foştii miniştri PSD Rodica Stănoiu şi Petre Daea, deputatul PSD Ioan Vulpescu, foştii parlamentari PSD Viorel Hrebenciuc şi Şerban Nicolae, fostul premier Viorica Dăncilă, fostul preşedinte al CCR Valer Dorneanu, rectorul Universităţii Politehnica Bucureşti, Mihnea Costoiu, fostul director al SRI Virgil Măgureanu.



Alte personalităţi prezente au fost: prim-rabinul Rafael Shaffer, pictorul Ştefan Câlţia, fostul secretar de stat pentru Culte Victor Opaschi, directorul general Romfilatelia, Cristina Popescu, scriitoarea Angela Martin.



Miercuri dimineaţă, între 9:30 şi 12:30, au prezentat condoleanţe înalţii oficiali, apoi între 13:00 şi 18:00, mai mult de o mie de persoane au trecut prin faţa catafalcului fostului preşedinte Ion Iliescu.

El a murit marţi la Spitalul „Agrippa Ionescu” din Capitală, la vârsta de 95 de ani.

