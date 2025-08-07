Live TV

Românii își iau rămas bun de la primul președinte post-decembrist. Ion Iliescu, înmormântat cu onoruri militare. Zi de doliu național

Prima zi a funeraliilor de stat organizate in onoarea fostului presedinte Ion Iliescu, la Palatul Cotroceni, 6 august 2025
Funeralii de stat organizate in onoarea fostului presedinte Ion Iliescu, la Palatul Cotroceni, 6 august 2025. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Programul funeraliilor de stat, 7 august Peste 1.000 de persoane i-au adus un omagiu fostului președinte

Zi de doliu național, joi, în România. Ion Iliescu, primul președinte liber ales după căderea regimului comunist, este condus astăzi pe ultimul drum. Sunt momente istorice: funeralii de stat organizate pentru un fost președinte. Cu o zi înainte, miercuri, un adevărat pelerinaj s-a desfășurat la catafalcul fostului președinte. Oficialități de rang înalt, printre care miniștri ai PSD, premierul României, Ilie Bolojan, dar și foștii șefi de stat Traian Băsescu și Emil Constantinescu au mers la Palatul Cotroceni pentru a-și prezenta omagiile. Le-au urmat exemplul sute de persoane: de la autorități locale, ambasadori și oameni de afaceri, până la simplii cetățeni, care au urmărit și admirat cariera politică a lui Ion Iliescu, deținător a trei mandate de președinte și fondator al Partidului Social-Democrat.

Funeraliile de stat continuă, joi, 7 august, la Palatul Cotroceni, cu o nouă slujbă religioasă în Sala Unirii, urmată de ceremonia militară a gărzii de onoare și intonarea imnului național. Trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu va fi apoi transportat la Cimitirul Militar Ghencea 3, pe un afet de tun. Înhumarea va avea loc în prezența familiei și a apropiaților.

Programul funeraliilor de stat, 7 august

Programul anunțat oficial pentru ziua înmormântării fostului președinte:

  • 09:00-09:50 Sosirea invitaților
  • 10:00 Scurt moment religios 
  • 10:10 Ceremonia Gărzii la Catafalc
  • 10:15 Moment de reculegere
  • 10:16 Ridicarea de pe catafalc a sicriului (sicriul este purtat spre ieșirea oficială din Palatul Cotroceni, pe traseul: Sala Unirii - Galeria Basarabilor - Holul de Onoare – Copertină); La Copertină sunt prezente Șiruri de Onoare alcătuite din militari ai Forțelor Armate precum şi Muzica Militară (trompet) pentru Onor; Se trage clopotul de la Biserica Cotroceni
  • 10:20 Plecarea cortegiului de la Copertină. Deplasarea cortegiului funerar spre Biserica Cotroceni
  • 10:30-11:30 Oficierea slujbei religioase de înmormântare
  • 11:15 Intrarea Gărzii de Onoare pe Platoul Marinescu
  • 11:35 Cortegiul Funerar pleacă din Palatul Cotroceni pe traseul Biserica Cotroceni-Poarta Marinescu 
  • 11:40 Gardă de Onoare - Brigada 30 Gardă Mihai Viteazul- Platoul Marinescu - Garda prezintă ultimul onor - înclinarea drapelului.  Intonarea Imnului Național al României. Cortegiul va trece prin fața Gărzii. Deplasarea cortegiului va avea loc pe traseul Bdul Gheorghe Marinescu, Bdul Eroii Sanitari - Bdul Eroilor – Strada Bagdasar - Șoseaua Panduri – Bdul Geniului – Strada Răzoare – Drumul Sării – Bdul Ghencea – Prelungirea Ghencea – Drumul Cooperativei – Cimitirul Ghencea 3.
  • Sosirea cortegiului funerar la Cimitirul Militar Ghencea III 

Programul integral, transmis de Guvern, poate fi consultat aici.

Așadar, joi, după ora 12.00, va avea loc slujba de înhumare la Cimitirul Ghencea III.  La înhumare vor lua parte doar familia şi prietenii apropiaţi.

Delegatul Preafericitului Parinte Patriarh Daniel pentru săvârşirea slujbelor liturgice va fi Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor care va fi însotit de un sobor de preoţi şi diaconi”, a transmis Patriarhia.

Peste 1.000 de persoane i-au adus un omagiu fostului președinte

Colaboratori şi apropiaţi ai fostului preşedinte Ion Iliescu i-au adus și miercuri seară, într-o ceremonie privată, un ultim omagiu lui Ion Iliescu. Slujba Stălpilor a fost oficiată tot de episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, Timotei Prahoveanul, însoţit de un sobor de preoţi şi diaconi şi membri ai Grupului psaltic Tronos” al Catedralei Patriarhale.

Printre cei care au fost prezenţi la slujbă s-au numărat: guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, foştii miniştri PSD Rodica Stănoiu şi Petre Daea, deputatul PSD Ioan Vulpescu, foştii parlamentari PSD Viorel Hrebenciuc şi Şerban Nicolae, fostul premier Viorica Dăncilă, fostul preşedinte al CCR Valer Dorneanu, rectorul Universităţii Politehnica Bucureşti, Mihnea Costoiu, fostul director al SRI Virgil Măgureanu.

Alte personalităţi prezente au fost: prim-rabinul Rafael Shaffer, pictorul Ştefan Câlţia, fostul secretar de stat pentru Culte Victor Opaschi, directorul general Romfilatelia, Cristina Popescu, scriitoarea Angela Martin.

Miercuri dimineaţă, între 9:30 şi 12:30, au prezentat condoleanţe înalţii oficiali, apoi între 13:00 şi 18:00, mai mult de o mie de persoane au trecut prin faţa catafalcului fostului preşedinte Ion Iliescu.

El a murit marţi la Spitalul Agrippa Ionescu” din Capitală, la vârsta de 95 de ani.

