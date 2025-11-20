Live TV

Ședinţă de guvern la Palatul Victoria. Proiectul de OUG privind implementarea Instrumentului de finanţare SAFE, pe ordinea de zi

Data publicării:
ministrii in sedinta de guvern cu ilie bolojan
Ședință de guvern. Foto: gov.ro
Din articol
Ordonanță privind domeniul silviculturii Consuli generali, chemați de la post

Guvernul va aproba în şedinţa de azi un proiect de ordonanţă de urgenţă privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului UE pentru instituirea Instrumentului „Acţiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare, potrivit ordinii de zi a ședinței, anunțată de Palatul Victoria.

„Guvernul României, prin Cancelaria prim-ministrului, transmite şi negociază cu Comisia Europeană, prin intermediul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, proiectele propuse pentru accesarea instrumentului de finanţare SAFE, precum şi documentaţia de susţinere, cererile de asistenţă financiară însoţite de planurile de investiţii, la termenele prevăzute”, se arată în propunerea de act normativ de pe ordinea de zi a ședinței de guvern, care poate fi consultată aici.

Potrivit textului, în vederea accesării şi implementării instrumentului de finanţare SAFE, se formează un Grup de lucru interinstituţional, condus de şeful Cancelariei prim-ministrului.

Proiectul de act normativ mai prevede că şeful Cancelariei prim-ministrului stabileşte, prin ordin, cerinţele de cooperare aferente fiecărui proiect, în acord cu prevederile Instrumentului SAFE, luând în considerare cerinţele operaţionale sau similare.

„În aplicarea Instrumentului SAFE, se împuternicesc Ministerul Apărării Naţionale, prin Direcţia generală pentru armamente, respectiv celelalte autorităţi publice, să efectueze achiziţii în comun cu alte state, potrivit reglementărilor specifice statului membru/organizaţiei internaţionale care derulează achiziţia în comun”, se menţionează în documentul citat de Agerpres.

Ordonanță privind domeniul silviculturii

Executivul va aproba şi un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul silviculturii.

„Prin modificarea propusă prin proiectul de act normativ se creează premisele pentru o aplicare unitară a legii, în ceea ce priveşte ocuparea posturilor prin angajare cu contract de mandat a directorilor şi şefilor ocoalelor silvice de stat din structura Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva şi a şefilor ocoalelor silvice de regim. Prin evaluarea anuală a îndeplinirii indicatorilor de performanţă financiari, nefinanciari şi specifici din contractul de mandat se creează mecanisme pentru verificarea acestora, efectul fiind gestionarea responsabilă a fondului forestier naţional”, se precizează în nota de fundamentare a proiectului.

Totodată, prin proiectul de OUG se reglementează unele măsuri care au drept scop clarificarea modului în care se ocupă posturile de conducere din structurile de administrare ale fondului forestier, precum şi condiţiile referitoare la gradele profesionale şi gradaţiile necesare pentru ocuparea acestora.

Va fi aprobat, prin hotărâre, Acordul de Aderare, Amendare şi Reiterare a Acordului de finanţare semnat între Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord Vest, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est şi Banca Europeană de Investiţii din data de 17 Octombrie 2024, semnat între Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est şi Banca Europeană de Investiţii la data de 3 septembrie 2025.

Agenda şedinţei Executivului cuprinde şi un proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HG nr. 685/2022 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor speciale de conservare ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

„Prin prezentul proiect de act normativ se instituie regimul de arie naturală protejată şi declararea ariilor speciale de conservare ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu un număr de 19 noi situri, care corespund siturilor de importanţă comunitară pentru care s-au stabilit măsuri de conservare, în conformitate cu planurile de management aprobate. Aceste noi situri sunt ROSAC0002 Apuseni, ROSAC0005 Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni, ROSAC0016 Buteasa, ROSAC0018 Căldările Zăbalei, ROSAC0020 Câmpia Careiului, ROSAC0021 Câmpia Ierului, ROSAC0023 Cascada Mişina, ROSAC0040 Coasta Lunii, ROSAC0087 Grădiştea Muncelului-Cioclovina, ROSAC0095 La Sărătură, ROSAC0217 Retezat, ROSAC0220 Săcueni, ROSAC0228 Şindriliţa, ROSAC0232 Someşul Mare Superior, ROSAC0258 Văile Brătiei şi Brătioarei, ROSAC0290 Coridorul Ialomiţei, ROSAC0310 Lacurile Fălticeni, ROSAC0341 Pădurea şi Lacul Stolnici, ROSAC0372 DăbuleniPotelu”, detaliază nota de fundamentare a proiectului.

Consuli generali, chemați de la post

Printr-o altă hotărâre va fi aprobată recunoaşterea Fundaţiei MGH pentru copii bolnavi de SIDA ca fiind de utilitate publică.

Un alt proiect de hotărâre vizează rechemarea unor consuli generali.

Pe agenda şedinţei de guvern figurează şi un proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, în vederea asigurării condiţiilor pentru desfăşurarea activităţii la Staţia meteorologică Vlădeasa, judeţul Cluj.

Un memorandum prevăzut în agenda Executivului se referă la negocierea şi semnarea Programului de colaborare în domeniul învăţământului superior şi al cercetării academice între Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Educaţiei şi Învăţământului Superior din Palestina 2025-2030.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
Jandarmi bun
3
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
4
Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de norma de poluare...
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
5
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...
Neașteptat! Cum a apărut în văzul tuturor singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu, la 77 de ani
Digi Sport
Neașteptat! Cum a apărut în văzul tuturor singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu, la 77 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
angajata in birou
Ministerul Agriculturii refuză, de 4 ani, să deființeze un institut...
AI-laptop
Cum câștigă teren extremiștii violenți în online și de ce este tot...
fata in pat citeste mesaje
Profesor de religie demis, după ce ar fi hărțuit o elevă de 14 ani...
Guido Crosetto
„Suntem sub atac”: Ministrul apărării din Italia avertizează că...
Ultimele știri
Statul alocă doar 971 de euro/an pentru sănătatea fiecărui român, iar cea mare parte merge pe salarii: „Închipuiți-vă ce mai rămâne”
Ce răspuns a dat un expert militar din Europa la întrebarea: „E timpul ca NATO să răspundă provocărilor rusești?”
Ce „termen de valabilitate” are teroarea energetică a Rusiei asupra Ucrainei. Explicațiile șefului spionajului militar ucrainean
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Participarea premierului Ilie Bolojan la reuniunea șefilor de misiune ai statelor membre UE și ai Comisiei Europene
Ilie Bolojan, la reuniunea cu ambasadorii UE: „România are nevoie de stabilitate fiscală și investiții în economie”
cristian diaconescu in studioul digi24
Cristian Diaconescu, despre Forumul NATO de la București: „Un moment extrem de semnificativ. România poate profita din plin”
ionut mosteanu da mana cu soldati
Ministrul Moșteanu a explicat pentru Politico ce trebuie să facă industria românească de apărare pentru a lua mai mulți bani de la UE
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu
Modificările la Ordonanţa 52 au fost amânate pentru săptămâna viitoare. Dogioiu: „Nu a fost absolut niciun scandal”
drone-rachete produse în Ucraina
Soluția pe care un aliat NATO i-a oferit-o Ucrainei pentru a rezolva cele mai mari probleme ale industriei sale de apărare
Partenerii noștri
Pe Roz
Blugi tăiați, fuste mini, decolteu. O femeie de 58 de ani ignoră criticile: "Dacă ar fi mama, i-aș spune să...
Cancan
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce...
Fanatik.ro
Cum au ajuns peste 150 de contracte publice la o singură firmă, totul fără nicio licitație. Schema pusă în...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Fostul fotbalist de la Real Madrid a confirmat relația cu o frumoasă influenceriță. Cine este iubita sa
Adevărul
George Burcea, la Interviurile Adevărul. Propunerile candidatului POT: De la Parlament fără gard la un număr...
Playtech
Pontarea în zilele libere. Cum se procedează când lucrezi de sărbătorile legale, aşa eşti răsplătit corect
Digi FM
Ilona Brezoianu și-a arătat băiețelul nou-născut, direct din sala de nașteri: "Un pachețel blonduț de nota 10"
Digi Sport
Lovitură de proporții: 3.500.000€ pentru transferul lui Ianis Hagi! Clubul care vrea să-l ia în iarnă
Pro FM
Victoria Beckham și fiul ei cel mic, duet neașteptat. Fanii, uimiți și impresionați de momentul dulce: „Atât...
Film Now
Eric Dane și soția nu mai sunt un cuplu de 8 ani, n-au divorțat, iar ea îl sprijină în lupta cu boala: E...
Adevarul
Problema de matematică pentru clasa a IV-a care i-a pus in dificultate pe mulți: „Nu înțeleg enunțul”
Newsweek
Ministerul Muncii anunță că 3.800.000 pensii cresc cu 360 lei. Când? Se anulează și CASS
Digi FM
O tânără de 25 de ani își încheie viața prin asistență medicală, după ani de boală debilitantă: "Tată, te...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
O recunoști? Azi are 63 de ani, e una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume și e căsătorită cu o femeie
UTV
Andreea Raicu, apariție emoționantă alături de „fiica” ei adoptivă