Ședinţă de guvern la Palatul Victoria. Proiectul de OUG privind implementarea Instrumentului de finanţare SAFE, pe ordinea de zi

Guvernul va aproba în şedinţa de azi un proiect de ordonanţă de urgenţă privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului UE pentru instituirea Instrumentului „Acţiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare, potrivit ordinii de zi a ședinței, anunțată de Palatul Victoria.

„Guvernul României, prin Cancelaria prim-ministrului, transmite şi negociază cu Comisia Europeană, prin intermediul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, proiectele propuse pentru accesarea instrumentului de finanţare SAFE, precum şi documentaţia de susţinere, cererile de asistenţă financiară însoţite de planurile de investiţii, la termenele prevăzute”, se arată în propunerea de act normativ de pe ordinea de zi a ședinței de guvern, care poate fi consultată aici.

Potrivit textului, în vederea accesării şi implementării instrumentului de finanţare SAFE, se formează un Grup de lucru interinstituţional, condus de şeful Cancelariei prim-ministrului.

Proiectul de act normativ mai prevede că şeful Cancelariei prim-ministrului stabileşte, prin ordin, cerinţele de cooperare aferente fiecărui proiect, în acord cu prevederile Instrumentului SAFE, luând în considerare cerinţele operaţionale sau similare.

„În aplicarea Instrumentului SAFE, se împuternicesc Ministerul Apărării Naţionale, prin Direcţia generală pentru armamente, respectiv celelalte autorităţi publice, să efectueze achiziţii în comun cu alte state, potrivit reglementărilor specifice statului membru/organizaţiei internaţionale care derulează achiziţia în comun”, se menţionează în documentul citat de Agerpres.

Ordonanță privind domeniul silviculturii

Executivul va aproba şi un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul silviculturii.

„Prin modificarea propusă prin proiectul de act normativ se creează premisele pentru o aplicare unitară a legii, în ceea ce priveşte ocuparea posturilor prin angajare cu contract de mandat a directorilor şi şefilor ocoalelor silvice de stat din structura Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva şi a şefilor ocoalelor silvice de regim. Prin evaluarea anuală a îndeplinirii indicatorilor de performanţă financiari, nefinanciari şi specifici din contractul de mandat se creează mecanisme pentru verificarea acestora, efectul fiind gestionarea responsabilă a fondului forestier naţional”, se precizează în nota de fundamentare a proiectului.

Totodată, prin proiectul de OUG se reglementează unele măsuri care au drept scop clarificarea modului în care se ocupă posturile de conducere din structurile de administrare ale fondului forestier, precum şi condiţiile referitoare la gradele profesionale şi gradaţiile necesare pentru ocuparea acestora.

Va fi aprobat, prin hotărâre, Acordul de Aderare, Amendare şi Reiterare a Acordului de finanţare semnat între Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord Vest, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est şi Banca Europeană de Investiţii din data de 17 Octombrie 2024, semnat între Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est şi Banca Europeană de Investiţii la data de 3 septembrie 2025.

Agenda şedinţei Executivului cuprinde şi un proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HG nr. 685/2022 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor speciale de conservare ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

„Prin prezentul proiect de act normativ se instituie regimul de arie naturală protejată şi declararea ariilor speciale de conservare ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu un număr de 19 noi situri, care corespund siturilor de importanţă comunitară pentru care s-au stabilit măsuri de conservare, în conformitate cu planurile de management aprobate. Aceste noi situri sunt ROSAC0002 Apuseni, ROSAC0005 Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni, ROSAC0016 Buteasa, ROSAC0018 Căldările Zăbalei, ROSAC0020 Câmpia Careiului, ROSAC0021 Câmpia Ierului, ROSAC0023 Cascada Mişina, ROSAC0040 Coasta Lunii, ROSAC0087 Grădiştea Muncelului-Cioclovina, ROSAC0095 La Sărătură, ROSAC0217 Retezat, ROSAC0220 Săcueni, ROSAC0228 Şindriliţa, ROSAC0232 Someşul Mare Superior, ROSAC0258 Văile Brătiei şi Brătioarei, ROSAC0290 Coridorul Ialomiţei, ROSAC0310 Lacurile Fălticeni, ROSAC0341 Pădurea şi Lacul Stolnici, ROSAC0372 DăbuleniPotelu”, detaliază nota de fundamentare a proiectului.

Consuli generali, chemați de la post

Printr-o altă hotărâre va fi aprobată recunoaşterea Fundaţiei MGH pentru copii bolnavi de SIDA ca fiind de utilitate publică.

Un alt proiect de hotărâre vizează rechemarea unor consuli generali.

Pe agenda şedinţei de guvern figurează şi un proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, în vederea asigurării condiţiilor pentru desfăşurarea activităţii la Staţia meteorologică Vlădeasa, judeţul Cluj.

Un memorandum prevăzut în agenda Executivului se referă la negocierea şi semnarea Programului de colaborare în domeniul învăţământului superior şi al cercetării academice între Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Educaţiei şi Învăţământului Superior din Palestina 2025-2030.

