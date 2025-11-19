Live TV

Video Tăierile de venituri din ministere. Anunțul lui Bolojan: Trebuie să aibă în vedere, în 2026, o reducere de 10% din anvelopa salarială

ilie bolojan
Foto: Facebook/Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a explicat unde vor fi făcute reducerile în administrația centrală. Ministerele și instituțiile publice trebuie să scadă cu până la 10% bugetul total de salarii, fie prin concedieri, fie prin micșorarea remunerațiilor. 

Premierul Ilie Bolojan a declarat pentru Știrile ProTV că, în pachetul de reformă în administrație, s-a prevăzut această anvelopă de recomandare, ca toate ministerele să aibă în vedere pe anul viitor o reducere a cheltuielilor față de anul acesta cu până la 10% din anvelopa salarială”.

Pentru ministere și instituțiile publice, acest lucru presupune reduceri de personal, dacă se constată, în urma analizei, că este personal excedentar - și în multe locuri avem această situație. Alții pot să lucreze la sporuri sau la alte măsuri de genul acesta, care să țină cheltuielile de salarii la un nivel rezonabil”, a explicat premierul României.

Ilie Bolojan respinge însă ideea ca anumite ministere să fie exceptate de la aceste tăieri.

Este greu să te apuci să faci excepții și toți cei care suntem într-o funcție publică, toate ministerele, într-o formă sau alta, trebuie să fie parte la acest efort. Dar nu trebuie să taie din salarii, subliniez, ci trebuie să își gestioneze cheltuielile de personal, să nu mai angajeze, să se uite la sporuri, să-și reorganizeze activitățile mai bine”, a precizat șeful Executivului.

