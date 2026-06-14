Senatorul UDMR Turos Lorand a anunțat, la Digi24, că, în urma ședinței începute la ora 18:00, partidul din care face parte nu a luat nicio decizie privind susținerea unui guvern propus de premierul desemnat Adrian Veștea, dar că dacă această nominalizare „ar fi un exercițiu de rupere a PNL”, UDMR nu vrea să facă parte din acest exercițiu.

„Am avut azi o discuție, nu am luat o decizie pentru că nu avem destule informații. Trebuie să vedem ce dorește domnul Veștea, ce guvern dorește, ce majoritate și ce program de de guvernare.

E un lucru foarte important ce majoritate dorește și sau ce se conturează și dacă dânsul contează pe sprijinul partidului, pentru că ar fi un lucru firesc să fie sprijinit de PNL.

Dacă această nominalizare ar fi un exercițiu de rupere a PNL, noi nu dorim să facem parte din din acest exercițiu. Ideal ar fi ca domnul Veștea să aibă susținerea PNL. Liberalii au un cuvânt important de spus în ceea ce se va întâmpla”, a afirmat Turos Lorand.

„Vom lua o decizie după ce primim aceste informații, pe de o parte de la domnul Veștea, iar pe de altă parte din sfera politică”, mai spune senatorul UDMR.

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat, într-o intervenție la Digi 24, că formațiunea sa politică, UDMR, nu a fost consultată de președinte înainte de desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea Guvernului. El a afirmat că membrii formațiunii au fost luați prin surprindere de această desemnare. UDMR a convocat consiliul de conducere duminică, la ora 18:00.

Editor : Alexandru Costea