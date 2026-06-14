Live TV

Exclusiv UDMR nu vrea să facă parte dintr-un „exercițiu de rupere a PNL”, spune senatorul Turos Lorand. Ce au discutat liderii maghiari

Data actualizării: Data publicării:
kelemen hunor udmr tanczos barna cotroceni
Foto: Inquam Photos/ George Călin

Senatorul UDMR Turos Lorand a anunțat, la Digi24, că, în urma ședinței începute la ora 18:00, partidul din care face parte nu a luat nicio decizie privind susținerea unui guvern propus de premierul desemnat Adrian Veștea, dar că dacă această nominalizare „ar fi un exercițiu de rupere a PNL”, UDMR nu vrea să facă parte din acest exercițiu.

„Am avut azi o discuție, nu am luat o decizie pentru că nu avem destule informații. Trebuie să vedem ce dorește domnul Veștea, ce guvern dorește, ce majoritate și ce program de de guvernare. 

E un lucru foarte important ce majoritate dorește și sau ce se conturează și dacă dânsul contează pe sprijinul partidului, pentru că ar fi un lucru firesc să fie sprijinit de PNL.  

Dacă această nominalizare ar fi un exercițiu de rupere a PNL, noi nu dorim să facem parte din din acest exercițiu. Ideal ar fi ca domnul Veștea să aibă susținerea PNL. Liberalii au un cuvânt important de spus în ceea ce se va întâmpla”, a afirmat Turos Lorand.

„Vom lua o decizie după ce primim aceste informații, pe de o parte de la domnul Veștea, iar pe de altă parte din sfera politică”, mai spune senatorul UDMR.

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat, într-o intervenție la Digi 24, că formațiunea sa politică, UDMR, nu a fost consultată de președinte înainte de desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea Guvernului. El a afirmat că membrii formațiunii au fost luați prin surprindere de această desemnare. UDMR a convocat consiliul de conducere duminică, la ora 18:00.

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
motor de avion lovit de fulger
2
Avion lovit de fulger la scurt timp de la decolare. Aeronava avea la bord 217 pasageri
adrian vestea si eugen tomac la cotroceni
3
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi...
BRASOV - CARFIL - VIZIT? - 15 MAI 2025
4
Cine este Adrian Veștea, desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier în locul lui...
profimedia-1107742527
5
Eugen Tomac, după ce USR a anunțat că nu-i votează guvernul: Peste 200 de parlamentari...
Surpriză de proporții: s-a întors la FCSB! Gigi Becali l-a "deturnat" de la Rapid
Digi Sport
Surpriză de proporții: s-a întors la FCSB! Gigi Becali l-a "deturnat" de la Rapid
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
adrian vestea
Adrian Veștea, premierul desemnat: Voi avea acelaşi program de guvernare cu Ilie Bolojan. Ce spune despre voturile din Parlament
sorin-cimpeanu
Liderii PNL se întâlnesc luni pentru a discuta desemnarea lui Adrian Veștea ca premier. Cîmpeanu: E un om foarte potrivit
nicusor dan face declaratii
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul privind desemnarea lui Adrian Veştea candidat la funcţia de prim-ministru
Ludovic-Orban-Nicusor-Dan-scaled
Un fost consilier prezidențial îl atacă dur pe Nicușor Dan: Și-a dat arama pe față prin desemnare. A fost parte din complotul PSD
CLUJ-NAPOCA - ALEGERI 2025 - VOT - MIRCEA ABRUDEAN - 4 MAI 2025
Voci sonore din PNL, susținere pentru Bolojan: „Nicuşor Dan s-a alăturat acestei găşti, vor să distrugă PNL şi să scape de Bolojan”
Recomandările redacţiei
volodimir zelenski
Informații interceptate de Ucraina, dezvăluite de Zelenski...
adrian vestea la cotroceni
Cine sunt vocile din PNL care susțin numirea lui Adrian Veștea...
eugen tomac, nicusoar dan si adrian vestea
CULISE. Cum a ajuns Veștea propunerea-surpriză de premier: „O palmă...
edlpromo in fata ta toma_00437
Ce spune „singurul bolojenist din PSD” despre nominalizarea lui...
Ultimele știri
Șansele electorale ale lui Meloni, în pericol. Un general italian „Caesar al zilelor noastre” a lansat un partid de extrema dreapta
Zelenski l-a felicitat pe Trump de ziua lui: „I-am urat mult succes, mai ales în eforturile sale de a pune capăt războiului Rusiei”
„Promovează o retorică belicoasă”: satul din Normandia care s-a opus participării lui Pete Hegseth la o ceremonie de Ziua Z
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este prințul care a încălcat una dintre cele mai vechi reguli ale Casei Regale. Gestul făcut la Trooping...
Cancan
Orașul din România în care o cabană la munte se vinde cu doar 5.750€ acum, în iunie 2026
Fanatik.ro
Omul dat afară de Mirel Rădoi, revenire spectaculoasă la FCSB după ce a refuzat Rapidul: „M-am înțeles azi cu...
editiadedimineata.ro
Un jurnalist a fost ucis în Mexic cu doar câteva ore înainte de începerea Cupei Mondiale
Fanatik.ro
O mai ții minte pe Ana Ivanovic, cea care a fost mai bună prietenă a Soranei Cîrstea din lumea tenisului? Ce...
Adevărul
Cum ne păcălesc samsarii în piețe: „Toate intersecțiile sunt pline de pepeni de Dăbuleni, deși în Dolj abia...
Playtech
Transferurile între rude, în vizorul ANAF? Ce trebuie să știe românii despre banii primiți în cont
Digi FM
Ce vârstă are Dorin Mateiu, bărbatul care a însoțit-o pe Simona Halep în Mykonos. Diferența dintre ei nu a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cea mai mare "bătaie" de la CM 2026: Romario a auzit ce i-a spus o reporteră și nu s-a putut abține!
Pro FM
„Nu-ți dau această piesă!”. De ce Linda Perry nu a vrut ca celebra Christina Aguilera să cânte melodia...
Film Now
Cum arată azi Zack, blonduțul din "Salvați de clopoțel". A trecut de 50 de ani, are patru copii și e în formă...
Adevarul
Cum a devenit Bacalaureatul la Limba Română o formalitate de nivel de clasa a opta. De la eseu critic la „te...
Newsweek
Pensie scăzută cu 900 lei la recalculare și indexarea anulată. De ce sute de mii de pensionari pot păți la fel
Digi FM
Cine este Adrian Veștea, noul premier desemnat al României. A construit Aeroportul Brașov și a gestionat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Are 70 de ani, a devenit mamă la 46, dar nu regretă. Geena Davis: „Sunt fericită că am avut copii târziu...
UTV
Andra a făcut furori într-o rochie scurtă și mulată. Cum a reusit artista să slăbeasca 10 kilograme