Președintele USR Dominic Fritz a anunțat, luni la Palatul Parlamentului, că va propune Comitetului Politic adoptarea unei rezoluții prin care partidul să nu mai colaboreze cu PSD într-o eventuală guvernare, dacă social-democrații vor susține o moțiune de cenzură împotriva actualului Guvern.

„Voi propune colegilor mei o rezoluţie în sensul în care dacă PSD va vota o moţiune de cenzură împotriva acestui guvern şi dacă, în ciuda aşteptărilor românilor pentru stabilitate şi pentru responsabilitate, va pica acest guvern, cu voturile extremiştilor, cu voturile AUR, şi PSD, atunci USR nu va putea să stea la dispoziţie pentru un nou Guvern cu acel partid care tocmai l-a picat”, a explicat Fritz, înaintea şedinţei Comitetului Politic.

Citește și: „L-ați văzut pe Bolojan cum era ca peștele în apă la Congresul USR?” | Sorin Grindeanu, în ședința conducerii PSD (stenograme)

Liderul USR a subliniat că rezoluția va reprezenta „o linie clară” din partea partidului.

„Vrem ca românii să se poată baza pe noi şi pe acest guvern şi cerem ca şi PSD să redevină un partener în această coaliţie pentru România”, a adăugat el.

Citește și: Conducerea PNL intră în ședință, după ce s-a vehiculat scenariul trecerii liberalilor în Opoziție

Referitor la posibilitatea alegerilor anticipate, Fritz consideră că acestea ar reprezenta „o criză creată artificial”, având în vedere că actuala coaliție deține majoritate parlamentară.

„Din punctul nostru de vedere, nu există un motiv pentru ca PSD să îşi dorească o altă majoritate. Dacă îşi doreşte, atunci trebuie să o spună şi trebuie să meargă mai departe cu altă majoritate”, a declarat președintele USR.

Editor : Ana Petrescu