Vicepremierul Tanczos Barna dă asigurări că nu vor mai fi alte creșteri de taxe și impozite: „Pachetul de măsuri fiscale e terminat”

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, marți, că nu mai urmează alte creșteri de taxe și impozite în perioada următoare. Oficialul se declară împotriva majorării TVA în Horeca și spune că România ar fi în dezavantaj dacă acest domeniu ar avea o cotă standard a taxei pe valoare adăugată de 21%.

„Din punctul nostru de vedere, pachetul de măsuri fiscale este terminat, nu vorbim de alte creșteri de taxe și impozite în perioada următoare. (...)Urmează partea de administrație locală unde nu am avut înțelegere în coaliție, dar în cel mai scurt timp posibil să îl eliminăm și pe acela și trebuie să creăm un stat mai suplu. În cazul serviciilor publice, nu vreau să vorbim acuma de servicii suplimentare, adică trebuie să oferim aceleași servicii la un cost mai redus. Asta înseamnă un stat mai suplu, să reducem cheltuielile salariale în sistemul de stat”, a spus vicepremierul.

Tanczos Barna explică de ce nu este de acord cu majorarea TVA în domeniul Horeca.

„Eu personal sunt un adversar înverșunat în ce privește majorarea TVA în Horeca. (...) Am susținut de la bun început că ar fi un avantaj competitiv pierdut sau un dezavantaj uriaș pentru Horeca din România dacă am fi la o cotă de TVA standard. Această situație poate fi menținută cu cota redusă susținută doar dacă merg bine încasările și în Horeca. Este un an greu în Horeca, deci e o provocare importantă și pentru sector, dar și pentru Guvern ca să mențină această cotă redusă”, a mai spus Barna.

„Nu luăm în considerare creșteri suplimentare de taxe”, spune consilierul premierului

Într-o intervenție la Digi24, consilierul premierului Ilie Bolojan, economistul Ionuț Dumitru, a confirmat că nu vor fi creșteri suplimentare de taxe în perioada următoare.

„În momentul de față cred că trebuie să așteptăm să vedem care este impactul pachetului fiscal numărul 1, adică ce s-a decis acum ceva timp și a intrat în vigoare după 1 august, creșterea TVA, creșterea de accize. Mai sunt ceva creșteri de taxe de la începutul anului viitor, impozit pe proprietate, dar în esență, în momentul de față cred că trebuie văzut care este impactul acestor măsuri care s-au implementat deja și sperăm că efectele vor fi cele anticipate.

Și în mod normal n-ar trebui să mai luăm în discuție în perioada următoare creșteri de taxe, pentru că au crescut destul de semnificativ anumite taxe, în special în zona consumului. Și atunci trebuie să vezi care sunt efectele și în mod normal, calculele arată că anul viitor, cu măsurile care s-au luat, ar trebui să fie suficient pentru a aduce deficitul bugetar în zona lui 6% așa cum ar trebui, conform angajamentelor pe care România și le-a asumat. Deci, nu ar trebui să ne gândim la creșteri suplimentare de taxe în momentul de față și să vedem cum reacționează economia la măsurile care s-au luat deja”, a declarat Ionuț Dumitru.

