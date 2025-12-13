A patra zi de proteste pentru independența justiției aduce din nou românii în stradă, sâmbătă seară, în Piața Victoriei din București. Serile precedente mii de persoane au ieșit să protestesteze în Capitală și în marile orașe ale țării, cerând măsuri urgente împotriva corupției din sistemul judiciar.

ACTUALIZARE 19.39 O parte dintre cei prezenți la protest au participat și la manifestațiile din serile trecute. Oamenii cer demisia celor responsabili și scandează „Demisia” și „Rușine să vă fie”.

Protestatarii flutură steaguri ale României și ale Uniunii Europene.

ACTUALIZARE 19.20 Numărul participanților la protestul din Piața Victoriei este în creștere rapidă, în acest moment fiind peste 1.000 de persoane în stradă, echipate cu pancarte, steaguri și vuvuzele.

Tot mai mulți magistrați se alătură unui demers fără precedent în sistemul judiciar. Peste 800 de procurori și judecători, printre care foști șefi de parchete și magistrați pensionari, și au exprimat solidaritatea față de colegii lor care au ieșit public și au vorbit despre problemele din Justiție.

Protest pentru independența justiției, în a patra zi de manifestații. Foto: Digi24 Deschide galeria foto

Știrea inițială

Organizatorii protestului pentru independența justiției au anunțat o nouă manifestație sâmbătă, 13 decembrie, în Piața Victoriei din București, începând cu ora 18:30. Aceștia au făcut apel la participare, în contextul nemulțumirilor legate de funcționarea sistemului judiciar și de acuzațiile de corupție semnalate recent.

„Ce se întâmplă în Justiție ne afectează pe toți. Așa cum și corupția ne afectează viața în fiecare zi. Ieșim în Piața Victoriei, locul unde am reușit să oprim oroarea care a fost OUG 13, pentru a opri o altă oroare: Justiție capturată de corupți”, au transmis organizatorii.

Protest pentru independența justiției, în Piața Victoriei din București. Foto: Diana Maria Voicu/ Facebook

Organizatorii au formulat și o listă de revendicări, printre care:

revocarea Liei Savonea

demiterea conducerii DNA

demiterea lui Cătălin Predoiu, ministrul în al cărui mandat la Justiție s au întâmplat faptele semnalate de Recorder

revizuirea competențelor CSM

eliminarea pe cale legislativă a „portițelor” care permit amânarea proceselor penale până la prescripție

Vineri seară, peste 5.000 de persoane s-au adunat în Piața Victoriei din București. Proteste au avut loc și în alte orașe din țară, printre care Iași, Cluj-Napoca, Brașov și Timișoara.

Protestatari adunați în centrul Craiovei, la manifestația pentru independența justiției, în cea de a patra zi de proteste organizate în mai multe orașe din țară. Foto: Digi24 Deschide galeria foto

