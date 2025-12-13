Live TV

Live Text Protestele pentru independența justiției continuă. Românii ies în stradă pentru a patra zi la rând: 1.000 de oameni în Piața Victoriei

Data actualizării: Data publicării:
FED PROTEST PIATA VICTORIEI CAMERA MOBILA 131225 R4_40362
Protest pentru independența justiției, în a patra zi de manifestații. Foto: Digi24

A patra zi de proteste pentru independența justiției aduce din nou românii în stradă, sâmbătă seară, în Piața Victoriei din București. Serile precedente mii de persoane au ieșit să protestesteze în Capitală și în marile orașe ale țării, cerând măsuri urgente împotriva corupției din sistemul judiciar.

ACTUALIZARE 19.39 O parte dintre cei prezenți la protest au participat și la manifestațiile din serile trecute. Oamenii cer demisia celor responsabili și scandează „Demisia” și „Rușine să vă fie”.

Protestatarii flutură steaguri ale României și ale Uniunii Europene.

ACTUALIZARE 19.20 Numărul participanților la protestul din Piața Victoriei este în creștere rapidă, în acest moment fiind peste 1.000 de persoane în stradă, echipate cu pancarte, steaguri și vuvuzele.

Tot mai mulți magistrați se alătură unui demers fără precedent în sistemul judiciar. Peste 800 de procurori și judecători, printre care foști șefi de parchete și magistrați pensionari, și au exprimat solidaritatea față de colegii lor care au ieșit public și au vorbit despre problemele din Justiție.

Protest pentru independența justiției, în a patra zi de manifestații. Foto: Digi24
Protest pentru independența justiției, în a patra zi de manifestații. Foto: Digi24
Deschide galeria foto

Protest pentru independența justiției, în a patra zi de manifestații. Foto: Digi24 | Poza 1 din 10
Protest pentru independența justiției, în a patra zi de manifestații. Foto: Digi24
Protest pentru independența justiției, în a patra zi de manifestații. Foto: Digi24 | Poza 2 din 10
Protest pentru independența justiției, în a patra zi de manifestații. Foto: Digi24
Protest pentru independența justiției, în a patra zi de manifestații. Foto: Digi24.ro | Poza 3 din 10
Protest pentru independența justiției, în a patra zi de manifestații. Foto: Digi24.ro
Protest pentru independența justiției, în a patra zi de manifestații. Foto: Digi24 | Poza 4 din 10
Protest pentru independența justiției, în a patra zi de manifestații. Foto: Digi24
Protest pentru independența justiției, în a patra zi de manifestații. Foto: Digi24 | Poza 5 din 10
Protest pentru independența justiției, în a patra zi de manifestații. Foto: Digi24
Protest pentru independența justiției, în a patra zi de manifestații. Foto: Digi24 | Poza 6 din 10
Protest pentru independența justiției, în a patra zi de manifestații. Foto: Digi24
Protest pentru independența justiției, în a patra zi de manifestații. Foto: Digi24 | Poza 7 din 10
Protest pentru independența justiției, în a patra zi de manifestații. Foto: Digi24
Protest pentru independența justiției, în a patra zi de manifestații. Foto: Digi24.ro | Poza 8 din 10
Protest pentru independența justiției, în a patra zi de manifestații. Foto: Digi24.ro
Protest pentru independența justiției, în a patra zi de manifestații. Foto: Digi24.ro | Poza 9 din 10
Protest pentru independența justiției, în a patra zi de manifestații. Foto: Digi24.ro
Protest pentru independența justiției, în a patra zi de manifestații. Foto: Digi24.ro | Poza 10 din 10
Protest pentru independența justiției, în a patra zi de manifestații. Foto: Digi24.ro
,

Știrea inițială

Organizatorii protestului pentru independența justiției au anunțat o nouă manifestație sâmbătă, 13 decembrie, în Piața Victoriei din București, începând cu ora 18:30. Aceștia au făcut apel la participare, în contextul nemulțumirilor legate de funcționarea sistemului judiciar și de acuzațiile de corupție semnalate recent.

„Ce se întâmplă în Justiție ne afectează pe toți. Așa cum și corupția ne afectează viața în fiecare zi. Ieșim în Piața Victoriei, locul unde am reușit să oprim oroarea care a fost OUG 13, pentru a opri o altă oroare: Justiție capturată de corupți”, au transmis organizatorii.

Diana maria voicu facebook
Protest pentru independența justiției, în Piața Victoriei din București. Foto: Diana Maria Voicu/ Facebook

Organizatorii au formulat și o listă de revendicări, printre care:

  • revocarea Liei Savonea
  • demiterea conducerii DNA
  • demiterea lui Cătălin Predoiu, ministrul în al cărui mandat la Justiție s au întâmplat faptele semnalate de Recorder
  • revizuirea competențelor CSM
  • eliminarea pe cale legislativă a „portițelor” care permit amânarea proceselor penale până la prescripție

Vineri seară, peste 5.000 de persoane s-au adunat în Piața Victoriei din București. Proteste au avut loc și în alte orașe din țară, printre care Iași, Cluj-Napoca, Brașov și Timișoara.

Protestatari adunați în centrul Craiovei, la manifestația pentru independența justiției, în cea de a patra zi de proteste organizate în mai multe orașe din țară. Foto: Digi24
Protestatari adunați în centrul Craiovei, la manifestația pentru independența justiției, în cea de a patra zi de proteste organizate în mai multe orașe din țară. Foto: Digi24
Deschide galeria foto

Protestatari adunați în centrul Craiovei, la manifestația pentru independența justiției, în cea de a patra zi de proteste organizate în mai multe orașe din țară. Foto: Digi24 | Poza 1 din 4
Protestatari adunați în centrul Craiovei, la manifestația pentru independența justiției, în cea de a patra zi de proteste organizate în mai multe orașe din țară. Foto: Digi24
Protestatari adunați în centrul Craiovei, la manifestația pentru independența justiției, în cea de a patra zi de proteste organizate în mai multe orașe din țară. Foto: Digi24 | Poza 2 din 4
Protestatari adunați în centrul Craiovei, la manifestația pentru independența justiției, în cea de a patra zi de proteste organizate în mai multe orașe din țară. Foto: Digi24
Protestatari adunați în centrul Craiovei, la manifestația pentru independența justiției, în cea de a patra zi de proteste organizate în mai multe orașe din țară. Foto: Digi24 | Poza 3 din 4
Protestatari adunați în centrul Craiovei, la manifestația pentru independența justiției, în cea de a patra zi de proteste organizate în mai multe orașe din țară. Foto: Digi24
Protestatari adunați în centrul Craiovei, la manifestația pentru independența justiției, în cea de a patra zi de proteste organizate în mai multe orașe din țară. Foto: Digi24 | Poza 4 din 4
Protestatari adunați în centrul Craiovei, la manifestația pentru independența justiției, în cea de a patra zi de proteste organizate în mai multe orașe din țară. Foto: Digi24
,

Citește și:

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi.
1
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu...
Tudorel Toader face un semn cu mâna
2
Tudorel Toader, fost titular la Justiție, consideră că nu are nicio răspundere pentru...
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
3
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a...
Polish Brig. Gen. Jarosław Gromadziński, 15th Mechanized Brigade commander, is interviewed by local reporters shortly after a combined live fire exercise for exercise Puma 2 with Battle Group Poland at Bemowo Piskie Training Area, Poland on June 15, 2018
4
Polonia și țările NATO vor lovi regiunea Kaliningrad dacă Rusia va încerca să atace...
imigranți ilegali deportați din SUA cu avionul
5
SUA au trimis primii imigranți ilegali în țara cu „cel mai proamerican popor din lume”...
S-a terminat ancheta! De ce a murit studenta de 19 ani, la o zi după ce a făcut "Trendul Diavolului"
Digi Sport
S-a terminat ancheta! De ce a murit studenta de 19 ani, la o zi după ce a făcut "Trendul Diavolului"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png (19)
„Deficitul bugetar, la corupți în buzunar”. A treia zi de proteste în București și în marile orașe: peste 5.000 de oameni în Capitală
CSM 2 consiliul superior al magistraturii
După ce au acuzat o campanie de destabilizare a Justiției, judecătorii din CSM au sesizat Inspecția Judiciară. Reacția ministrului
Screenshot 2025-12-11 213522
„Justiție, nu corupție”. Proteste în București, Cluj și Iași: manifestanții au cerut demiteri la vârful Justiției și reforme imediate
Blindaj tanc
Ucraina este lovită de un nou scandal de corupție: blindaj pentru tancuri, la un preț triplu
prezidiu curtea de apel bucuresi la conferinta de presa dupa ancheta recorder
Război total și acuzații reciproce la Curtea de Apel după ancheta Recorder. „Suntem într-o situație toxică” / „Caracter odios”
Recomandările redacţiei
Construcție militară în Belarus
Rusia va desfășura rachete Oreșnik în Belarus pentru a exercita...
Tren Ucraina
Alertă cu bombă la frontiera de nord a Republicii Moldova. Tren pe...
Turkish President and Leader of Justice and Development (AK) Party Recep Tayyip Erdogan
Reacția lui Erdogan, după ce nave turcești au fost avariate la Odesa...
Avertismenmt casa alba uniunea europeana ue steag ue drapel ue
Europa și acuzațiile „absurde” ale lui Trump privind „dispariția...
Ultimele știri
Ministrul Rogobete anunță că marți se va ști dacă bacteria din instalaţia de la Spitalul pentru copii din Iași a fost eliminată
Cătălin Predoiu, premiat la Gala Alianţa 2025 pentru contribuţia sa la statul de drept şi parteneriatul româno-american
Turist rănit grav după ce a căzut în Munții Făgăraș. Salvamontiștii intervin pentru recuperarea lui
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ziua de 15 decembrie aduce schimbări majore pentru unii nativi. Trei zodii care vor avea noroc uriaș în...
Cancan
Procurorii deschid oficial dosar de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu! Decizie de ultimă oră, la 10...
Fanatik.ro
Olaru, Târnovanu și Șut au intrat în direct pe internet din vestiarul FCSB! Imaginile au devenit virale. Video
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
Nemaivăzut în România! Mirel Rădoi, achiziție uluitoare de 250.000 de euro, la o lună de la despărțirea de U...
Adevărul
Moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu, după loviturile la cap. Este vizat iubitul cu 50 de ani mai tânăr...
Playtech
Locul din bucătărie în care este așezat frigiderul poate influența consumul de energie. Unde ar trebui...
Digi FM
Răsturnare de situație în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Fosta ministră a Justiției a fost internată în spital...
Digi Sport
E gata: Real Madrid a semnat actele pentru transfer! OUT în ianuarie
Pro FM
Momentul în care Shakira cântă alături de cei doi băieți ai săi. Imaginile sunt virale: „Doamne, sunt...
Film Now
A murit Peter Greene, actorul din „Pulp Fiction” și „The Mask”. Managerul său: „Urma să fie operat, dar era...
Adevarul
Cum a fost scoasă din țară lidera opoziției din Venezuela. Detalii inedite ale misiunii, relatate de un...
Newsweek
Ministrul Muncii anunță care pensionari iau bani în plus la pensie în 2026. „Puterea de cumpărare, prea mică”
Digi FM
Melania Trump, șic în alb și negru, cu tocuri cui, la brațul lui Moș Crăciun. Zâmbitoare în mijlocul a sute...
Digi World
Ce trebuie să știi despre tratamentul leprei. Medic infecționist: „Poate dura și până la doi ani!” Două...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum arată azi casa din “Singur acasă” și cui ii apartine
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție