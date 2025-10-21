Un raport preliminar al INSEMEX în legătură cu explozia din Rahova arată că sursa scurgerilor de gaze ar fi fost în exteriorul blocului, nu în subsolul clădirii, au declarat pentru Digi24 surse apropiate anchetei.

Conducta care era în exteriorul blocului ar fi avut mai multe fisuri, iar scurgerile au avut loc prin subteran și ar fi ajuns în imobil, prin coloana verticală, undeva până la etajul 5, spune raportul preliminar al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitatea Mineră și Protecție Antiexplozivă INSEMEX Petroșani, conform surselor Digi24.

Datele preliminare ale raportului INSEMEX arată următoarele lucruri:

Într-o conductă principală, cu debit mare din cartierul Rahova, din apropierea cvartalului unde se află blocul care a sărit în aer, s-a scurs gaz din cauza unor fisuri.

Specialiștii au scos o bucata din conductă și au trimis-o la Gorj la analiză.

Gazul a ajuns în blocul respectiv printr-un sistem de canale mai mici ale unui canal dezafectat și prin sistemul de aerisire a început să urce undeva la etajul 5, la etajul 6.

Între etajul 5 și 6, gazul a întâlnit un obstacol și atunci s-a acumulat într-un apartament. Un arc electric, spun specialiștii de la INSEMEX, adică o scânteie a aprins acest gaz.

Fiind o cantitate foarte mare acumulată, s-a produs explozia. Într-o fracțiune de secundă s-a aprins gazul, care brusc și-a mărit volumul și prin această expansiune subită au fost expulzați pereții.

Acestea ar fi datele preliminare ale specialiștilor cu privire blocul care a sărit în aer în cartierul bucureștean Rahova.

Locatarii spuneau atunci, imediat după că piuiau alertele, centralele în continuare și după ce s-a oprit gazul în bloc.

De asemenea administratoarea blocului spunea același lucru că în continuare se simțea miros, deși ei au oprit gazul în bloc, ceea ce credeau ei a fi sursa principală.

INSEMEX este institutul care se ocupă de siguranța în România în cazul exploziilor. Este institutul științific care a fost desemnat de procurori, de anchetatori să analizeze cauzele tehnice ale exploziei din Rahova.

Trei femei au murit în explozia de la blocul din Rahova și alte 15 au fost rănite.

Editor : Ana Petrescu