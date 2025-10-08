Raed Arafat a declarat miercuri, 8 octombrie, pentru Digi24, că există o campanie pe platformele sociale împotriva avertizărilor emise de specialiști. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a calificat această campanie drept o „manipulare crasă”.

„Dacă nu făceam, atacurile erau de ce nu au făcut. Dacă am făcut ceva împreună cu ANM-ul, de ce au făcut. Acest lucru trebuie să-l înțelegem. E o manipulare crasă, evidentă. Noi nu știm cine se află în spatele conturilor, în majoritatea situațiilor.

Și, dacă, din păcate, am văzut comentarii ale unor persoane care sunt cunoscute public. De exemplu, am văzut comentariul unei persoane care a fost la CNA cândva și care comentează că tot ceea ce se facă este ca cineva să mențină operativ IGSU, că altfel s-ar desființa.

Astfel de comentarii nu numai că sunt deplasate, venind din partea unor persoane cunoscute public, ci pot avea un impact asupra oamenilor. Și oamenii să creadă că aceste persoane au dreptate”, a spus Raed Arafat.

Conform datelor disponibile pentru ora 12, menționate și de șeful DSU, 68 de localități din 21 de județe sunt afectate de vreme rea.

„Dimineață erau 16 județe, acum avem 21 de județe și 68 de localități. Avem 17 localități care au probleme de alimentare cu energie electrică.

Sunt afectați 13.000 de consumatori aproximativ, însă se lucrează pe remedierea acestora. Cele 17 localități sunt din județele Dâmbovița, Prahova, Vaslui și Vrancea.

La nivelul localităților care sunt afectate în 21 de județe vorbim de Argeș, Brașov, Brăila, Buzău, Caraș - Severin, Constanța, Călărași, Dolj, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Iași, Ilfov, Neamț, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vrancea, Vâlcea și municipiul București”.

Referitor la o localitate izolată din județul Constanța, Arafat a precizat: „Nu este izolată total. Acum am primit că există căi ocolitoare, dar, da, este o localitate în care calea principală de acces a fost izolată”.

Întrebat dacă județul Constanța este cel mai afectat: „Putem să spunem județul Constanța. Vedem Ilfovul, de exemplu. Multă lume a comentat că aici nu e nicio problemă, și, totuși, din păcate, în Ilfov avem impact pe un anumit număr de case, de locuințe.

Avem Berceni, Bragadiru, Chiajna, Corbeanca, Dobroești, Pantelimon, Snagov, Vidra, Voltunari - toate au solicitat sprijin”.

Amintim că șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a făcut un apel ferm la populație să nu creadă informațiile care circulă pe rețelele de socializare și care contestă măsurile luate de autorități în contextul codului roșu de ploi torențiale.

Directorul ANM, Elena Mateescu a anunțat, în direct la Digi24, că s-au adunat cantități însemnate de precipitații - de 113,6 l/m² - în ultimele 6 zile în Capitală, afându-se aproape de a înregistra un nou record din acest punct de vedere.

Editor : A.M.G.