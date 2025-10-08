Live TV

Video Raed Arafat, despre o campanie pe platformele sociale împotriva avertizărilor de vreme rea: „O manipulare crasă”

Data publicării:
pompier
Conform datelor disponibile pentru ora 12, menționate și de șeful DSU, 68 de localități din 21 de județe sunt afectate de vreme rea. Foto: Facebook/DSU

Raed Arafat a declarat miercuri, 8 octombrie, pentru Digi24, că există o campanie pe platformele sociale împotriva avertizărilor emise de specialiști. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a calificat această campanie drept o „manipulare crasă”. 

„Dacă nu făceam, atacurile erau de ce nu au făcut. Dacă am făcut ceva împreună cu ANM-ul, de ce au făcut. Acest lucru trebuie să-l înțelegem. E o manipulare crasă, evidentă. Noi nu știm cine se află în spatele conturilor, în majoritatea situațiilor.

Și, dacă, din păcate, am văzut comentarii ale unor persoane care sunt cunoscute public. De exemplu, am văzut comentariul unei persoane care a fost la CNA cândva și care comentează că tot ceea ce se facă este ca cineva să mențină operativ IGSU, că altfel s-ar desființa.

Astfel de comentarii nu numai că sunt deplasate, venind din partea unor persoane cunoscute public, ci pot avea un impact asupra oamenilor. Și oamenii să creadă că aceste persoane au dreptate”, a spus Raed Arafat.

Conform datelor disponibile pentru ora 12, menționate și de șeful DSU, 68 de localități din 21 de județe sunt afectate de vreme rea.

„Dimineață erau 16 județe, acum avem 21 de județe și 68 de localități. Avem 17 localități care au probleme de alimentare cu energie electrică.

Sunt afectați 13.000 de consumatori aproximativ, însă se lucrează pe remedierea acestora. Cele 17 localități sunt din județele Dâmbovița, Prahova, Vaslui și Vrancea.

La nivelul localităților care sunt afectate în 21 de județe vorbim de Argeș, Brașov, Brăila, Buzău, Caraș - Severin, Constanța, Călărași, Dolj, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Iași, Ilfov, Neamț, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vrancea, Vâlcea și municipiul București”.

Referitor la o localitate izolată din județul Constanța, Arafat a precizat: „Nu este izolată total. Acum am primit că există căi ocolitoare, dar, da, este o localitate în care calea principală de acces a fost izolată”.

Întrebat dacă județul Constanța este cel mai afectat: „Putem să spunem județul Constanța. Vedem Ilfovul, de exemplu. Multă lume a comentat că aici nu e nicio problemă, și, totuși, din păcate, în Ilfov avem impact pe un anumit număr de case, de locuințe. 

Avem Berceni, Bragadiru, Chiajna, Corbeanca, Dobroești, Pantelimon, Snagov, Vidra, Voltunari - toate au solicitat sprijin”. 

Amintim că șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a făcut un apel ferm la populație să nu creadă informațiile care circulă pe rețelele de socializare și care contestă măsurile luate de autorități în contextul codului roșu de ploi torențiale.

Directorul ANM, Elena Mateescu a anunțat, în direct la Digi24, că s-au adunat cantități însemnate de precipitații - de 113,6 l/m² - în ultimele 6 zile în Capitală, afându-se aproape de a înregistra un nou record din acest punct de vedere.

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin și Xi Jinping, liderii celor două puteri prietene, Rusia și China. Fot- Profimedia Images
1
Avertisment fără precedent: Kremlinul „discută” atacarea NATO, transmite un comisar...
Angela Merkel ține un discurs la Bruxelles
2
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
oameni in zapada
3
Meteorologii se așteaptă la o iarnă geroasă, cu temperaturi mai scăzute decât în mod...
ploaie torentiala, ploi puternice ploaie de vara
4
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe...
Cindy Joyce Tenesso
5
Caz de rasism în București: O șoferiță de ride-sharing a refuzat să ia o clientă din...
Când era mic, era sărac lipit. Acum a devenit miliardar celebru și urmează să se însoare, la 41 de ani
Digi Sport
Când era mic, era sărac lipit. Acum a devenit miliardar celebru și urmează să se însoare, la 41 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
intrarea in sala CCR
CCR a amânat din nou decizia pe reforma pensiilor magistraților. Două...
inundatii
Ciclonul Barbara trece peste România. Mașini luate de ape în...
Screenshot 2025-10-08 at 12.48.06
Premiul Nobel pentru Chimie pe anul 2025 a fost câștigat de trei...
hunter biden
Hunter Biden, implicat într-o tranzacție pentru vânzarea terenului...
Ultimele știri
Agresorul livratorului din Bangladesh a fost trimis în judecată. „Nu pot respira același aer cu subumanii ăștia”, declarase el
Cel mai bătrân președinte din lume candidează pentru un nou mandat. Paul Biya și-a început campania electorală
Haos în Ilfov: inundații, copaci căzuți și mașini avariate. Străzi impracticabile în Bragadiru, pompierii acționează la foc continuu
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Raed Arafat contrazice postările care minimalizează codul roșu: „Situațiile grave pot apărea în orice moment”. Apel către populație
raed arafat face declaratii de presa la guvern
Cum s-au pregătit autoritățile pentru ciclonul Barbara. Raed Arafat: Au fost aduse forțe suplimentare din alte județe în cele afectate
Bucharest, Romania - June 17, 2020: The cars are waiting at the red traffic light during the rain on Kiseleff Boulevard in Bucharest.
A intrat în vigoare Codul roșu de ploi torențiale. Ro-Alert: „Evitați deplasările”. Copaci căzuți și mașini avariate în mai multe orașe
WhatsApp Image 2025-07-28 at 11.31.39_4e244996
Măsuri de urgență în județele sub cod roșu și cod portocaliu. Raed Arafat: „Activați mesajele RO-ALERT”. Recomandări pentru populație
incendiu sectorul 2 arafat
Raed Arafat: Situația este în dinamică. Important este ca oamenii să nu se expună la fum ca să nu se intoxice
Partenerii noștri
Pe Roz
Thylane Blondeau, „cea mai frumoasă fată din lume”, răvășitoare la PFW, după ce a fost acuzată că a apelat la...
Cancan
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu...
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu, răspuns dur după atacurile lui Angelescu: „Dacă există un război la Rapid, nu e problema...
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Fanatik.ro
Marius Şumudică anunţă colapsul pentru campioana României. “FCSB va ieşi rapid din cupele europene!”
Adevărul
Românii fac bășcălie de Ciclonul Barbara. Andreea Esca, revoltată: „Mi-e rușine de oamenii pe care i-am...
Playtech
Temperaturi cum nu am mai avut de ani buni în iarna 2025–2026. Meteorologii spun că ar putea fi cea mai...
Digi FM
O femeie a sunat la 112 şi a anunţat că vecina ei s-a încuiat în casă cu copilul şi a ameninţat că-şi dă foc...
Digi Sport
Conor McGregor și-a primit sentința. În vara lui 2026 este așteptat la Casa Albă
Pro FM
Sora lui Dolly Parton, mesaj alarmant despre starea de sănătate a celebrei cântărețe: „Are nevoie de...
Film Now
Dick Van Dyke, glumă macabră despre ziua lui de naștere, care se apropie: „Ar fi amuzant!” Va împlini 100 de...
Adevarul
Șoferii care nu opresc cel puțin 15 minute într-o localitate din Elveția sunt amendați cu 100 de franci
Newsweek
La ce oră poți merge vineri la bancomat să încasezi pensia? Care pensionari iau 2.800 lei în plus?
Digi FM
Richard Gere, critici dure la adresa liderului de la Casa Albă: „Trump distruge Constituţia americană cu...
Digi World
A fost identificat "declanșatorul ascuns" al bolii Parkinson. "Acul din carul cu fân" a devenit vizibil...
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
George Clooney recunoaște că a consumat droguri: "Nu au fost niciodată o problemă pentru mine"
UTV
Andreea Ibacka, mărturisiri după accidentul de motocicletă: „Credeam inițial că n-o să-mi mai văd copiii”