Iarna și-a intrat în drepturi în prima zi de Crăciun și au apărut și probleme în trafic. Zeci de mașini au rămas blocate în Olt din cauza unui utilaj de deszăpezire care a derapat, iar o ambulanță a rămas înzăpezită. Ninsorile continuă și în această noapte, în special în partea de sud-vest a țării, dar și în zona Olteniei. Șeful DSU, Raed Arafat, a explicat la Digi24 că nu au fost înregistrate probleme grave, iar în zona București și Ilfov au căzut 20 de copaci.

„Din fericire, nu avem probleme grave, nu sunt situații grave sau cu impact major. Au fost două drumuri închise parțial în județul Olt și unde au lucrat cei de la deszăpăzire pentru deschiderea lor, dar sunt parțiale închise, deci circulația nu este întreruptă, și un drum comunal unde au fost probleme, ceva mașini au alunecat în județul Teleorman”, a spus șeful DSU.

Conform lui Raed Arafat, 20 de copaci au căzut din cauza vântului în București - Ilfov: „Nu sunt victime, nu sunt situații deosebite, nu sunt cazuri care nu au putut fi rezolvate sau la care nu se poate ajunge”.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a amintit că miercuri, 24 decembrie, a avut loc o videoconferință cu toate autoritățile și cu comitetele pentru situații de urgență din zonele aflate sub cod galben.

Întrebat care sunt cele mai vulnerabile zone: „Deci, suntem sub cod galben. În mod normal, n-ar trebui să fie probleme serioase, dar, de regulă, zonele care au fost afectate și altădată pot fi afectate și acum mai serios din cauza vântului, dacă viscolește în cursul nopții. N-am cum să vă spun că zona asta sau zona asta depinde cum va fi vântul, cum va fi cantitatea de precipitații, dar fiind sub cod galben, sperăm că nu vom avea situații foarte dificile sau foarte grele.

Amintim că sunt în vigoare un cod galben și o informare meteo de ninsori, vânt și polei, precum și un cod portocaliu în județele Hunedoara și Caraș-Severin. În zonele de munte, drumarii lucrează non-stop.

Editor : A.M.G.