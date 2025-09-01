Reforma Sănătății, asumată de Guvernul Bolojan: șefi de secție evaluați anual, noi indicatori de performanță | DOCUMENT

Guvernul și-a asumat luni răspunderea în Parlament pe proiectul de lege care aduce mai multe modificări la sistemul public de sănătate. Printre acestea se numără: șefii de secție din spitalele clinice nu vor mai fi numiți direct de către universități, ci vor ocupa poziția de conducere printr-un concurs bazat pe indicatori de performanță evaluați anual; pacienții vor fi reorientați din zona de spitalizare continuă către medicina primară și medicina de ambulatoriu de specialitate; indicatorii de performanță sunt regândiți pentru managerii unităților sanitare.

Întregul proiect de lege, fără amendamente, poate fi consultat AICI.

Șefii de secție vor fi evaluați anual

Ocuparea poziției de șef de secție se va face printr-un concurs bazat pe indicatori de performanță care vor fi evaluați la rândul lor anual de către comitetul director al unității sanitare.

Condiția minimală pentru ocuparea poziției de șef de secție este de a fi cadru universitar, dar nu cel mai mare în grad, ci un cadru universitar cu funcție de predare.

În medicina primară se schimbă modul de decontare a serviciilor în cabinetele de medicină de familie.

Va conta mai mult numărul de servicii raportate de medicii de familie

Până în 2027, doar 20% din bugetul alocat se va duce pentru plata per capita, iar 80% va fi decontat în funcție de numărul de servicii pe care medicii de familie le raportează.

Aceste modificări vor genera o economie estimată la aproximativ 3,2 miliarde lei pentru anul viitor, bani care vor fi redistribuiți în programele de sănătate.

„Vom pune accentul pe serviciile oferite pacienţilor care vor constitui peste două treimi din plată. Doar o treime din banii plătiţi vor fi pe baza numărului de pacienţi înscrişi pe listă”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Punctul de plată în ambulatoriile de specialitate va crește la 8 lei de la 1 ianuarie 2026, respectiv de la 1 ianuarie 2027, față de propunerea inițială de creștere la 6,50 lei de la 1 octombrie, care nu a fost posibilă din motive bugetare.

Creșterea programului de lucru pentru ambulatoriile de specialitate

O altă măsură importantă se referă la alocarea „influențelor salariale” în unitățile sanitare publice, care vor fi distribuite direct proporțional cu numărul de servicii și criteriile de performanță.

„Atunci când într-o unitate sanitară anvelopa salarială va depăși anvelopa alocată pentru serviciile medicale va exista un indicator de ajustare negativă a bugetului”, a precizat ministrul.

Pentru ambulatoriile de specialitate din unitățile sanitare publice se dorește creșterea programului de lucru, având în vedere că peste 60% din unitățile sanitare publice din România pot în momentul de față să prelungească programul.

Crește procentul contribuției „de solidaritate” pentru medicamentele generice

Se mărește procentul trimestrial „de solidaritate” asupra valorii consumului centralizat aferent medicamentelor generice cu 0,6% și pentru cele inovative cu 1,7%, măsură care va aduce un venit suplimentar bugetului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Această măsură se aplică deținătorilor de autorizații de punere pe piață a medicamentelor prevăzute în lege.

