Foto: Profimedia

După ce forma fizică a trupelor fost adusă în discuție în SUA la o reuniune a liderilor militari, Ionuț Moșteanu a afirmat, în direct la Digi24, că recomandă tuturor să facă sport. Totuși, ministrul Apărării a susținut că rolurile în armată sunt diverse, iar unii angajați, precum specialiștii în politici de apărare, pot să nu fie în cea mai bună formă fizică, dar să exceleze profesional.

Întrebat dacă are probleme cu burțile și bărbile generalilor români, Ionuț Moșteanu a replicat: „Nu e o problemă, și cred că sunt alte probleme pe care le putem adresa și le putem rezolva. E bine să fii în formă fizică, e bine pentru sănătatea fiecăruia. Și eu mă mai mișc, mai fac puțin sport. Pot să recomand asta tuturor, însă nu este de blamat unul care nu este în cea mai bună formă fizică.

Sunt mulți care au o muncă de birou. Pe mine nu mă deranjează dacă cineva care lucrează pe politici de apărare nu e în cea mai bună formă fizică, în schimb, este la curent cu toate tratatele, cu tot ce s-a discutat la Bruxelles, cu tot ce s-a discutat în cadrul NATO, și e brici din punctul ăsta de vedere.

Trebuie văzut. Avem și noi forțe de operații speciale care sunt ca brazii, plini de mușchi și antrenați. E corect să fie așa. E loc de mai bine, din punctul ăsta de vedere, în orice armată.

I-aș ruga pe colegii mei, dacă pot, să facă mai mult sport. Mai mult de atât nu am ce să comentez. Nu vreau să comentez deciziile partenerilor americani, fiecare își gestionează așa cum crede propria curte”.

Amintim că secretarul american al Apărării Pete Hegseth s-a adresat, marți, sutelor de generali și amirali americani convocați din întreaga lume la baza Marine Corps Quantico din nordul Virginiei.

Șeful Pentagonului a vorbit despre un subiect preferat: condiția fizică. „Fie că ești un soldat din trupele aeropurtate sau un soldat sedentar, un soldat nou-nouț sau un general cu patru stele, trebuie să îndeplinești standardele de înălțime și greutate și să treci testul de condiție fizică”, a spus el.

„Este complet inacceptabil să vezi generali și amirali grași pe holurile Pentagonului, conducând operațiuni militare în toată țara și în lume, este o imagine proastă”, a declarat Hegseth în timpul reuniunii „Este rău și nu ne reprezintă.”

Hegseth a pus accentul pe standardele de condiție fizică și îngrijire personală, impunând antrenamente zilnice și teste de condiție fizică de două ori pe an, precum și interzicerea bărbilor pentru bărbați.

Ionuț Moșteanu: Primii tineri vor fi înrolați în serviciul militar voluntar din 2026. Cine poate aplica și ce teste sunt obligatorii

