Lacul Herăstrău a început să sece, dar există o explicație - Primăria Capitalei îi scoate apa ca să-l curețe și să-i repare malurile distruse. Lucrarea mută peștii mici, rațele și țestoasele în lacul Floreasca din vecinătate.

Fără apă destulă, sporturile nautice și pescuitul sportiv intră în vacanță până vara viitoare. Astăzi, pescarii de orașe au întins firele pentru ultima partidă pe Herăstrău și chiar au prins câte ceva, de la fâțe de-o palmă până la crapi de câteva kilograme.

Îmbăcsit și rupt zdravăn la maluri, Lacul Herăstrău se pregătește de reparații și curățenie generală. Momentan își mută apa în lacurile din aval.

„Nu, o să rămână pentru că sunt niște grătate prin care peștele mare n-o să treacă. Puietul o să coboare dincolo în Floreasca. Peștele mare o să rămână în locuri în care va sta peștele. Peștere e privat, e al cuiva”, a spus un muncitor care se ocupă de peștele din Lacul Herăstrău, pentru Digi24.

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Foto: Primăria Municipiului Bucureşti Facebook

Întrebat dacă e mult pește în lacul Herăstrău, altcineva a spus: „Foarte mult. Au băgat 6 tone în martie”.

„E foarte mult. Posibil să rămână pe centru din peștele respectiv, pentru că nu o să-l sece de tot. Problema e că o să adune acolo la viaduct”, a completat el.

Primăria Capitalei a promis public că și rațele vor ajunge pe lacul Floreasca, pentru că repararea malurilor, dragarea și curățarea albiei durează cel puțin un an, anunță municipalitatea, pregătite să cheltuie 15 milioane de lei pentru toată lucrarea.

Apa deja scade vizibil. Sporturile nautice vor lua pauză forțată, dar și pescuitul. Așa că pescarii urbani au scos câte 100 lei din buzunare și au ținut să-și ia la revedere, cu firele întinse.

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Foto: Primăria Municipiului Bucureşti Facebook

„2,7 kg”, a explicat unul dintre pescari despre captura sa. „Operațiunea Monstru pe Herăstrău”, a adăugat el.

Chestionat dacă e mult pește în lacul Herăstrău, un alt pescar a replicat: „Este. Păi era anul trecut, era novac. Erau numai pești mari, la 4-5 kg”.

Întrebat unde se va mai duceți la pește când nu mai o fi apă în Herăstrău, acesta a spus: Mă duc încolo spre Călărași, la Fundulea”.

Cei care iubesc natura, fauna și Herăstrăul cu toate ale sale, au totuși o dilemă ce se va întâmpla exact cu broscuțele testoase, dacă numeroase bancuri de pești își caută deja oxigenul.

Foto: Primăria Municipiului Bucureşti Facebook

Foto: Primăria Municipiului Bucureşti Facebook

Editor : Ana Petrescu